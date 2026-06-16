విహారయాత్రకు వెళ్లిన నవవధువు అనుమానాస్పద మృతి
ముస్సోరిలోని హోమ్ స్టేలో మరణించిన నవవధువు- ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు
Published : June 16, 2026 at 4:30 PM IST
Newlywed Woman Mysterious Death : ఉత్తరాఖండ్ దెహ్రాదూన్ జిల్లాలోని ముస్సోరీలో దారుణం జరిగింది. భర్తతో కలిసి విహారయాత్రకు వచ్చిన ఓ నవవధువు అనుమానస్పద స్థితిలో మరణించింది. 27 ఏళ్ల మహిళ ఒక హోమ్స్టేలో విగతజీవిగా కనిపించింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
పోలీసుల కథనం ప్రకారం
దిల్లీకి చెందిన ఈ జంటకు కొన్ని నెలల క్రితమే వివాహం జరిగింది. విహార యాత్ర కోసం ఉత్తరాఖండ్కు వచ్చిన జంట ముస్సోరీ-ధనౌల్తి రోడ్డులోని ఒక హోమ్స్టేలో బస చేస్తున్నారు. అయితే, సోమవారం ఉదయ నిద్రలేచి చూసేసరికి భార్య గదిలో తీవ్ర రక్తస్రావమై అపస్మారక స్థితిలో కనిపించింది. దీంతో తీవ్ర భయాందోళనకు గురైన భర్త వెంటనే హోమ్స్టే యాజమాన్యానికి, పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న ముస్సోరీ పోలీసులు, 108 అంబులెన్స్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. ఆమెను పరీక్షించిన వైద్యులు ఆ మహిళ మరణించినట్లు నిర్ధరించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
కాగా, మరణించిన మహిళను 27 ఏళ్ల రాధా గాయత్రిగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఐటీ రంగంలో పనిచేస్తున్న సౌమ్య శ్రీచరణ్తో ఆమెకు సుమారు ఏడు నెలల క్రితం 2025 నవంబర్లో వివాహం జరిగింది. అయితే ఈమె భర్త పుణెలో, భార్య గురుగ్రామ్లోనూ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. జూన్ 13న ఈ జంట ఉత్తరాఖండ్ పర్యటన కోసం దిల్లీ నుంచి బయలుదేరారని పోలీసులు తెలిపారు. మొదట రిషికేశ్లో కొంత సమయం గడిపిన తర్వాత వారు శనివారం రాత్రి ముస్సోరీకి చేరుకుని అక్కడి హోమ్స్టేలో బస చేశారు.
గదిలోని బెడ్షీట్పై రక్తపు మరకలు కనిపించాయని, అక్కడ రెండు ఖాళీ మద్యం సీసాలు కూడా ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. రాత్రిపూట ఆ దంపతులు మద్యం సేవించి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఘటనా స్థలం నుంచి సేకరించిన నమూనాలను పరీక్షల కోసం పంపినట్లు చెప్పారు. గదిలోని ఆధారాలను సేకరించామని తెలిపారు. ఘటన తీవ్రత దృష్ట్యా, వైద్యుల బృందంతో పోస్ట్మార్టం నిర్వహించాలని, ఆ ప్రక్రియను వీడియో తీయాలని పోలీసులు కోరారు. పోస్ట్మార్టం నివేదిక, ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణ తర్వాతే మరణానికి గల అసలు కారణాలు తెలుస్తాయని తెలిపారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే మృతురాలి అత్తమామలు ముస్సోరీకి చేరుకున్నారు. ఆమె తల్లిదండ్రులు సైతం విశాఖపట్నం నుంచి ఉత్తరాఖండ్కు బయలుదేరారు.
ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన నవ జంట
ఇదిలా ఉండగా, అంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితం హైదరాబాద్లోనూ ఇలాంటి తరహా ఘటనే జరిగింది. నగరంలోని కూకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నవ దంపతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. వివాహం జరిగి రెండు నెలలు కూడా నిండక ముందే కార్తీక్-మంజుల జంట తమ వివాహ బంధానికి స్వస్తి పలికారు. స్థానికంగా నివసించే బంధువుల అమ్మాయి మంజులను పెద్దల సమక్షంలో మార్చి 8వ తేదీన కార్తీక్ వివాహం చేసుకున్నాడు. కార్తీక్ ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తుండగా, మంజుల ఇంట్లోనే ఉంటుంది. ఉదయం కార్తీక్ విధులకు వెళ్లకపోవటంతో సహోద్యోగులు ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ కూడా ఎత్తకపోవడంతో సమీప బంధువులు ఇంటికి వెళ్లి చూడగా దంపతులు ఇద్దరు విగత జీవులుగా కనిపించారు. వారిని చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఆసుపత్రికి చేరుకుని మృతదేహాలను శవ పరీక్ష నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. కార్తీక్, మంజులలు ఇద్దరూ అన్యోన్యంగా ఉండేవారని, ఆత్మహత్యకు ఎందుకు పాల్పడ్డారో అర్థం కావడం లేదని బంధువులు అంటున్నారు.
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