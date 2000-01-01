హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026- దేశవ్యాప్తంగా అంబరాన్నంటిన సంబరాలు
సరికొత్త వెలుగులతో- భారత్లో నూతన సంవత్సర వేడుకలు
Published : January 1, 2026 at 12:02 AM IST
New Year Celebrations 2026 : కాలచక్రం దూసుకుపోతోంది. 2025 జ్ఞాపకాలను సాగనంపుతూ, ఆశల పల్లకిలో 2026 నూతన సంవత్సరానికి భారత్ అత్యంత వైభవంగా స్వాగతం పలికింది. కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు దేశమంతా ఒకే రకమైన ఉత్సాహం, ఉద్వేగం ఉరకలేశాయి. ఈ నూతన సంవత్సర వేడుకలు కేవలం వినోదంగా మాత్రమే కాకుండా, భారతీయ సంస్కృతి, ఆధునికత కలయికగా కనిపిస్తున్నాయి.
భాగ్యనగరం జోరు
టెక్నాలజీ హబ్గా పేరుగాంచిన హైదరాబాద్లో ఈసారి న్యూ ఇయర్ వేడుకలు అంబరాన్ని అంటాయి. హైటెక్ సిటీ, గచ్చిబౌలి పరిసరాల్లోని క్లబ్లు, కన్వెన్షన్ సెంటర్లు విద్యుత్ దీపాల కాంతులతో మెరిసిపోయాయి. ముఖ్యంగా హైటెక్ అరేనాలో జరిగిన 'బిగ్ న్యూఇయర్ 2026' వేడుకకు వేలాదిమంది యువత తరలివచ్చారు. కినిటిక్ స్టేజ్ డిజైన్లు, అంతర్జాతీయ డీజేల సంగీతంతో భాగ్యనగరం హోరెత్తిపోయింది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన 'కార్నివైబ్' వేడుకలు కుటుంబ సమేతంగా వచ్చిన పర్యాటకులను మంత్రముగ్ధులను చేశాయి.
ముంబయి, బెంగళూరులో నయా ట్రెండ్
ముంబయి లోని మెరైన్ డ్రైవ్ వద్ద వేలాది మంది గుమిగూడి అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు ఆకాశంలో విరిసిన బాణసంచా వెలుగులను వీక్షించారు. అటు ఇండియన్ 'సిలికాన్ వ్యాలీ' బెంగళూరులో ప్యాలెస్ గ్రౌండ్స్ వేదికగా జరిగిన భారీ సంగీత కచేరీలు యువతను ఉర్రూతలూగించాయి. దిల్లీలో చలి తీవ్రత ఉన్నప్పటికీ, కన్నాట్ ప్లేస్ సహా వివిధ ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లలో జరిగిన థీమ్ పార్టీలు అదిరిపోయాయి.
గోవా తీరాన సంబరాల కెరటాలు
భారత్లో నూతన సంవత్సర వేడుకలంటే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది గోవా. 2026 ఆరంభం సందర్భంగా అంజునా, బాఘా బీచ్లు పర్యాటకులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. విదేశీ పర్యాటకుల తాకిడి ఈసారి గణనీయంగా పెరిగింది. రాత్రంతా సాగిన బీచ్ పార్టీలు, ఫైర్ డ్యాన్సులు గోవా తీరాన్ని మరో ప్రపంచంగా మార్చేశాయి.
సంస్కృతి - ఆధ్యాత్మికత
కేరళలోని కొచ్చిలో 'పప్పాంజీ' దహనం చేసే సంప్రదాయం ఈసారి కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. పాత ఏడాదికి వీడ్కోలు పలుకుతూ దుష్టశక్తుల దహనానికి చిహ్నంగా నిర్వహించే ఈ వేడుకను చూడటానికి వేలాది మంది తరలివచ్చారు. మరోవైపు, వారణాసిలోని గంగా తీరంలో వేలాది దీపాలతో గంగా హారతి ఇచ్చి, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో కొత్త ఏడాదికి స్వాగతం పలికారు భక్తులు.
ప్రభుత్వ నిఘా - భద్రత
వేడుకల నేపథ్యంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు ముమ్మరంగా నిర్వహించారు. మొత్తానికి, 2026 నూతన సంవత్సర వేడుకలు భారతీయుల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, ఆనందాన్ని ప్రతిబింబించాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకోవడం, సాంకేతికత పెరగడంతో ఈ ఏడాది సెలబ్రేషన్స్ గతంలో కంటే ఎంతో వినూత్నంగా, వైభవంగా ముగిశాయి. ప్రతి ఇంటా సుఖసంతోషాలు నిండాలని కోరుకుంటూ భారత్ నవశకంలోకి అడుగుపెట్టింది.