850మందితో సూర్య నమస్కారాలు- వినూత్నంగా న్యూ ఇయర్‌ సెలెబ్రేషన్స్

మహారాష్ట్ర నందుర్బార్‌లోని ష్రాఫ్‌ హైస్కూల్‌లో న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలు - 20 సంవత్సరాలుగా ఆ పాఠశాలలో ఇదే అనవాయితీ

Innovative New Year Celebrations (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 1, 2026 at 5:46 PM IST

1 Min Read
Innovative New Year Celebrations: మహారాష్ట్ర నందుర్బార్‌లోని ష్రాఫ్‌ హైస్కూల్‌లో న్యూ ఇయర్‌ వేడుకలను వినూత్నంగా నిర్వహించారు. పాఠశాలలోని విద్యార్థులు సామూహికంగా సూర్య నమస్కారాలు చేసి కొత్త ఏడాదికి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ సూర్యనమస్కారాల్లో 850 మంది విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. గత 20 సంవత్సరాలుగా ఈ పాఠశాలలో నూతన సంవత్సరం వేళ సూర్య నమస్కారాలు నిర్వహిస్తున్నట్టు యాజమాన్యం తెలిపింది. 2006లో తొలుత 50 మంది విద్యార్థులతో సూర్య నమస్కారాలు చేసినట్టు పేర్కొంది. సూర్య నమస్కారాలతో శారీరక బలంతో పాటు ఆధ్యాత్మిక, మానసిక బలాన్ని చేకూరుతుందని ఉపాధ్యాయులు పేర్కొన్నారు.

