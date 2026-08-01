రష్యా చమురుపై అమెరికా కొత్త బిల్లు- పరిణామాలను నిశితంగా గమనిస్తున్నాం: విదేశాంగ శాఖ
రష్యా చమురు, గ్యాస్ కొనుగోలు చేసే దేశాలపై 100 శాతం వరకు సుంకాలు- జాతీయ ప్రయోజనాలు, ఇంధన భద్రతే భారత్కు ప్రథమ ప్రాధాన్యం- అమెరికాతో వివిధ స్థాయిల్లో సంప్రదింపులు కొనసాగుతున్నాయన్న విదేశాంగ శాఖ
Published : August 1, 2026 at 8:01 AM IST
MEA On US Tariffs Russian Oil Bill : రష్యా నుంచి చమురు, గ్యాస్ను కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలపై 100 శాతం వరకు సుంకాలు విధించే అధికారాన్ని అమెరికా ప్రభుత్వానికి కల్పించే బిల్లును భారత్ నిశితంగా గమనిస్తోందని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) స్పష్టం చేసింది. అమెరికా సెనేట్లో ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందిన నేపథ్యంలో, భారత్ తన జాతీయ ప్రయోజనాలు, ఇంధన భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూనే పరిస్థితిని దగ్గరగా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు దిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ స్పందించారు. అమెరికాలో జరుగుతున్న శాసన ప్రక్రియను భారత్ నిరంతరం గమనిస్తోందని, ఈ అంశంపై సంబంధిత అమెరికా అధికారులతో వివిధ స్థాయిల్లో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించారు.
ఇంధన భద్రతే భారత్కు ముఖ్యం
భారత్ ఇంధన విధానం పూర్తిగా జాతీయ ప్రయోజనాల ఆధారంగానే కొనసాగుతుందని రణధీర్ జైస్వాల్ స్పష్టం చేశారు. దేశంలోని 140 కోట్ల మంది ప్రజల ఇంధన అవసరాలను తీర్చడం ప్రభుత్వానికి అత్యంత కీలక బాధ్యత అని చెప్పారు. అందుకే ఒకే దేశంపై ఆధారపడకుండా వివిధ వనరుల నుంచి చమురు, గ్యాస్ కొనుగోలు చేసే విధానాన్ని భారత్ అనుసరిస్తోందన్నారు.
"ఇంధన భద్రత విషయంలో మా వైఖరిని అనేకసార్లు స్పష్టం చేశాం. దేశ ప్రజల అవసరాలను తీర్చడం, జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడమే మా విధానానికి ప్రధాన ఆధారం. అమెరికాతో పాటు ఇతర భాగస్వామ్య దేశాలతోనూ ఈ అంశంపై నిరంతరం చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి."
- రణధీర్ జైస్వాల్, విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి
అమెరికా సెనేట్ ఆమోదించిన బిల్లు ఏమిటి?
ఇటీవల అమెరికా సెనేట్ 'రష్యా, ఇరాన్పై ఆంక్షల చట్టం-2026'కు భారీ మెజారిటీతో ఆమోదం తెలిపింది. 86 మంది సభ్యులు అనుకూలంగా, 12 మంది వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయడంతో బిల్లు సెనేట్ ఆమోదం పొందింది. ఇప్పుడు అది ప్రతినిధుల సభ పరిశీలనకు వెళ్లనుంది. అక్కడ కూడా ఆమోదం పొంది, అధ్యక్షుడి సంతకం లభిస్తే చట్టంగా అమల్లోకి వస్తుంది. ఈ చట్టం అమల్లోకి వస్తే, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు రష్యాపై మరింత కఠినమైన ఆర్థిక ఆంక్షలు విధించే అధికారం లభిస్తుంది. రష్యాతో వ్యాపార సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్న దేశాలు, సంస్థలపైనా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
100 శాతం వరకు సుంకాలకు అవకాశం
ఈ ప్రతిపాదిత చట్టంలోని కీలక నిబంధనల ప్రకారం, రష్యా నుంచి గణనీయమైన స్థాయిలో చమురు, గ్యాస్ లేదా ఇతర హైడ్రోకార్బన్లను దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశాల నుంచి అమెరికాకు వచ్చే వస్తువులపై 100 శాతం వరకు దిగుమతి సుంకాలు విధించే అధికారం ప్రభుత్వానికి లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, రష్యాపై ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న ఆంక్షలను తప్పించుకునేందుకు సహకరిస్తున్న దేశాలు లేదా సంస్థలపై కూడా ఇదే తరహా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా రష్యా ఉపయోగిస్తున్న 'షాడో ఫ్లీట్' కార్యకలాపాలకు సహకరించే దేశాలను కూడా ఈ చట్టం పరిధిలోకి తీసుకురానున్నారు.
భారత్తో పాటు మరికొన్ని దేశాలు
ప్రతిపాదిత చట్టంలోని సెక్షన్-113 ప్రకారం, రష్యా ఇంధనాన్ని అధికంగా కొనుగోలు చేస్తున్న ఐదు ప్రధాన దేశాలను ప్రత్యేకంగా గుర్తించే అవకాశం ఉంది. ఆ జాబితాలో భారత్, చైనా, స్లోవేకియా, హంగేరీ, అజర్బైజాన్ దేశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ దేశాల నుంచి అమెరికాకు ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులపై అవసరమైతే అధిక సుంకాలు విధించే అధికారం అమెరికా ప్రభుత్వానికి లభించనుంది. అయితే ఈ చర్యలు ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తాయన్నది చట్టం తుది రూపం దాల్చిన తర్వాతే స్పష్టత రానుంది.
ప్రతి ఆరు నెలలకు సమీక్ష
ఈ ముసాయిదా చట్టం ప్రకారం, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న ప్రధాన దేశాల జాబితాను ప్రతి 180 రోజులకు ఒకసారి సమీక్షించాలని అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధికి బాధ్యత అప్పగించారు. ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లో మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఆయా దేశాలపై అమలు చేసే సుంకాలను సవరించే అవకాశం కూడా ఈ చట్టంలో ఉంది. దీంతో అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అమెరికా తన వాణిజ్య, ఆంక్షల విధానాన్ని మారుస్తూ ఉండే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
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