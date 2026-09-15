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ప్రజలకు అందుబాటులో సూపర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి- ఇకపై దిల్లీ వెళ్లాల్సిన పనిలేదు!

బహదూర్‌గఢ్‌లో కొత్త సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ప్రారంభం- యాక్షన్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో అత్యాధునిక వైద్య సేవలు- ప్రత్యేక వైద్యం కోసం దిల్లీకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదన్న రాజ్‌కుమార్ గుప్తా

Jharkhand Jhajjar Hospital
శ్రీ బాలాజీ యాక్షన్ మెడికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2026 at 8:20 PM IST

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Action Group New Hospital : హరియాణాలోని ఝజ్జర్ జిల్లా బహదూర్‌గఢ్ వద్ద ప్రముఖ 'యాక్షన్ గ్రూప్' నూతనంగా నిర్మించిన 'సూపర్-స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి' అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో బహదూర్‌గఢ్, పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు స్థానికంగానే అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. స్థానికులు ఇకపై ప్రత్యేక చికిత్సల కోసం దిల్లీ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని శ్రీ బాలాజీ యాక్షన్ మెడికల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ప్రెసిడెంట్ రాజ్‌కుమార్ గుప్తా తెలిపారు. ఇకపై బహదూర్‌గఢ్ దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు మెరుగైన వైద్యం కోసం దిల్లీ వంటి పెద్ద నగరాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఇకపై అన్ని రకాల వైద్య సేవలు స్థానికంగా అందుబాటులో ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. సంస్థ 22వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.

19 పడకలతో మొదలై- టాప్-5 ఆసుపత్రుల సరసన చేరిక
1980లో హిసార్‌లో కేవలం 19 పడకలతో శ్రీ మాంగేరామ్ అగర్వాల్ ప్రారంభించిన ఈ సంస్థ నేడు దిల్లీలోని టాప్-5 ఆసుపత్రుల సరసన నిలిచిందని రాజ్​కుమార్​ గుప్తా పేర్కొన్నారు. దిల్లీలోని 'శ్రీ బాలాజీ యాక్షన్ మెడికల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్', 'యాక్షన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్' ద్వారా సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఆస్పత్రిలో కార్డియాలజీ, క్రిటికల్ కేర్, స్పైన్ సర్జరీ, ఆర్థోపెడిక్స్, యూరాలజీ వంటి అత్యంత ఆధునిక వైద్య విభాగాలు పనిచేస్తాయని యాజమాన్యం వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ స్పైన్ సర్జన్ డాక్టర్ హెచ్​ ఎస్​ ఛాబ్రా నేతృత్వంలో స్పైన్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ విభాగం సేవలు అందించనుంది. ఇందులో భాగంగా క్యాన్సర్ చికిత్స సేవలను కూడా విస్తరిస్తున్నామని త్వరలోనే తగిన యంత్రపరికరాలను అమర్చి పూర్తిస్థాయి క్యాన్సర్ విభాగాన్ని ప్రారంభిస్తామని రాజ్‌కుమార్‌ వెల్లడించారు.

Action Group New Hospital
ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి హాజరైన ప్రజలు (ETV Bharat)

అన్ని వర్గాల ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందిచాలని
యాజమాన్యం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 1992లో శకుంతల గోయల్ చికిత్స సమయంలో దిల్లీలో పెద్ద ఆసుపత్రిని స్థాపించే ప్రణాళికలపై చర్చ జరిగింది. దాంతో సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు నాణ్యమైన వైద్యాన్ని అందించాలని, ఇందుకోసం ఒక ఆసుపత్రిని నిర్మించాలని మంగే రామ్ భావించారు. ఇందుకోసం 1998లో దిల్లీలో ఎనిమిది ఎకరాల భూమిని ఈ ప్రాజెక్టు కోసం కేటాయించారు. ఈ కలను సాకారం చేస్తూ, శ్రీ బాలాజీ యాక్షన్ మెడికల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ను 2004 ఏప్రిల్ 4న అప్పటి భారత ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ భైరాన్ సింగ్ షెకావత్ ప్రారంభించారు. ఈ సంస్థ తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించి 22 సంవత్సరాలు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. ఇందులో 200 మందికి పైగా వైద్యులు నిపుణులు రోగులకు సేవలందిస్తున్నారు. ఆసుపత్రిలో ఉన్న విభాగాల్లో స్పైన్ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ విభాగానికి అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన స్పైన్ సర్జన్ డాక్టర్ హెచ్.ఎస్. ఛబ్రా నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి వరకు ఆయన రోగులకు సేవలందించడం కోసం శ్రమిస్తున్నారు. అలాగే, యాక్షన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిని అప్పటి భారత రాష్ట్రపతి ప్రతిభా పాటిల్ 2010 ఏప్రిల్ 2న ప్రారంభించారు. దిల్లీలోని ఈ రెండు ఆసుపత్రుల్లో ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు, అధునాతన వైద్య పరికరాలు, అనుభవజ్ఞులైన నిపుణులు ఉన్నారు. ఇవి సమాజంలోని అన్ని వర్గాల రోగులకు సేవలు అందిస్తూ, నేడు దిల్లీలోని టాప్ ఐదు ఆసుపత్రులలో ఒకటిగా నిలిచాయి.

Action Group New Hospital
యాక్షన్​ గ్రూప్​ కొత్త సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ప్రారంభం (ETV Bharat)

యాక్షన్ గ్రూప్ ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థల్లో దిల్లీలోని పశ్చిమ్ విహార్‌లో ఉన్న శ్రీ బాలాజీ యాక్షన్ మెడికల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్, యాక్షన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, అలాగే హరియాణాలోని బహదూర్‌గఢ్‌లో ఉన్న బాలాజీ యాక్షన్ మెడికల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఉన్నాయి. ఈ సంస్థలు సమాజంలోని అన్ని వర్గాల వారికి ఆరోగ్య సంరక్షణను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

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SRI BALAJI MEDICAL INSTITUTE
MULTISPECIALITY HOSPITAL HARYANA
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