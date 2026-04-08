రాఘవ్ చడ్డా కొత్త రాజకీయ పార్టీ? - ఇంట్రెస్టింగ్ థాట్​!

మరో రాజకీయ పార్టీలో చేరడం కంటే సొంత పార్టీని ప్రారంభించాలని సూచించిన యూజర్​

Raghav Chadha New Party
Raghav Chadha New Party (ANI)
Published : April 8, 2026 at 8:57 PM IST

Raghav Chadha New Party : ఆమ్​ ఆద్మీ పార్టీ నేత రాఘవ్​ చడ్డా కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నారా? పార్టీతో విభేధాల నేపథ్యంలో రాఘవ్ చడ్డా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరో రాజకీయ పార్టీలో చేరడం కంటే సొంత పార్టీని ప్రారంభించాలని ఓ యూజర్​ సూచించగా, మంచి ఆలోచన (ఇంట్రెస్టింగ్ థాట్​) అంటూ కామెంట్ చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా వీడియోను పంచుకున్నారు. దీంతో రాఘవ్ చడ్డా కొత్త పార్టీ పెట్టనున్నారనే ఊహాగానాలకు మరింత ఆజ్యం పోసింది. ఇదిలా ఉండగా ఆప్​ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ను పరోక్షంగా విమర్శించారు. "మాస్టర్ కంటే ఎప్పుడూ గొప్పగా రాణించవద్దు" (Never Outshine the Master) అనే శీర్షికతో ఉన్న ఒక పుస్తక చిత్రాన్ని ఎంపీ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో పంచుకున్నారు.

అంతకుముందు రాజ్యసభలో ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ ఉపనేతగా రాఘవ్‌ చడ్డాను తొలగించింది ఆప్‌. ఆయన స్థానంలో మరో ఎంపీ అశోక్‌ మిత్తల్‌ను నియమించింది. ఆప్‌ నిర్వహిస్తున్న కార్యకలాపాలకు చడ్డా దూరంగా ఉంటుండటం, పార్టీ కార్యక్రమాలపై స్పందించకపోవడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. రాఘవ్‌ చడ్డా బీజేపీలో చేరనున్నట్లు ఊహాగానాలు వినిపిస్తోన్న వేళ ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకోవడం తీవ్ర చర్చనీయాంశగా మారింది.

