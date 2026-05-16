పశ్చిమ కనుమల్లో కొత్త మొక్క జాతి గుర్తింపు- 'సోనెరిలా రాక్స్బర్గీ'గా నామకరణం
కేరళ ఇడుక్కి జిల్లాలో కొత్త పుష్పించే మొక్క జాతిని గుర్తించిన శాస్త్రవేత్తలు- కాలికట్ యూనివర్సిటీ, బీఎస్ఐ సంయుక్త పరిశోధనకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు- అంతరించిపోతున్న జాతిగా క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ జాబితాలో చేర్పు
Published : May 16, 2026 at 8:52 PM IST
New Plant Specie In Western Ghats : కేరళలోని పశ్చిమ కనుమల జీవ వైవిధ్య సంపదలోకి మరో అరుదైన మొక్క చేరింది. కాలికట్ విశ్వవిద్యాలయంలోని వృక్షశాస్త్ర విభాగం పరిశోధకులు, బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా శాస్త్రవేత్తలతో కలిసి కొత్త పుష్పించే మొక్క జాతిని గుర్తించారు. ఆ కొత్త జాతికి సోనెరిలా రాక్స్బర్గీ (Sonerila Roxburghii) అని శాస్త్రీయ నామకరణం చేశారు. భారత వృక్షశాస్త్ర పితామహుడిగా గుర్తింపు పొందిన స్కాటిష్ వృక్షశాస్త్రవేత్త విలియం రాక్స్బర్గ్ గౌరవార్థం ఆ పేరు పెట్టారు.
ఆ అరుదైన మొక్క జాతి కేరళలోని పశ్చిమ కనుమల ప్రాంతంలో ఉన్న ఇడుక్కి జిల్లా మంకుళం, కల్లార్ ప్రాంతాల్లో గుర్తించారు. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 1,380 నుంచి 1,480 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న తేమపూరిత రాతి ప్రాంతాల్లో ఆ మొక్క పెరుగుతోందని పరిశోధకులు వెల్లడించారు. ఈ ప్రాంతాలు జీవ వైవిధ్య పరంగా అత్యంత సున్నితమైనవిగా గుర్తింపు పొందాయి.
ఎన్నో ఏళ్లుగా విస్తృత పరిశోధనలు
ఆ పరిశోధనను అంతర్జాతీయ స్థాయి శాస్త్రీయ జర్నల్ అయిన అన్నాలెస్ బొటానిసి ఫెన్నిసిలో ప్రచురించారు. దీంతో ఆ కొత్త జాతికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. పరిశోధకుల ప్రకారం ఇది మెలాస్టోమాటేసీ కుటుంబానికి చెందిన సోనెరిలా జీనస్లో కొత్తగా గుర్తించిన జాతి. ఆ పరిశోధన బృందానికి కాలికట్ యూనివర్సిటీ వృక్షశాస్త్ర విభాగం మాజీ అధిపతి డాక్టర్ సంతోష్ నాంపి నేతృత్వం వహించారు. ఆయనతో పాటు డాక్టర్ ఎస్ రేష్మి, బీఎస్ఐ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కె. కార్తికేయన్, డానీ ఫ్రాన్సిస్, క్రైస్ట్ కాలేజ్ అధ్యాపకుడు డాక్టర్ విష్ణు మోహన్ పాల్గొన్నారు. పశ్చిమ కనుమల్లోని సోనెరిలా జాతులపై వీరు ఎన్నో ఏళ్లుగా విస్తృత పరిశోధనలు చేస్తున్నారు.
పరిశోధకుల వివరాల ప్రకారం, సోనెరిలా రాక్స్బర్గీకి కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఈ మొక్క కాండం సుమారు 60 సెంటీమీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది. లేత గులాబీ రంగు పువ్వులు ఈ మొక్కకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ఆకుల ఉపరితలం మెత్తగా, చాపలా ఉండటంతో పాటు కాండం వైపు క్రమంగా సన్నబడుతూ ఉంటుంది. అధిక తేమ, చల్లని వాతావరణం, ఎత్తైన రాతి ప్రాంతాల్లో జీవించేందుకు ఆ మొక్క అనుకూలించిందని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.
కొత్త జాతి మనుగడ ప్రమాదంలో!
ఆ జాతి ప్రధానంగా పశ్చిమ కనుమల ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కనిపించే సున్నితమైన ఉష్ణమండల మొక్కల వర్గానికి చెందుతుంది. అయితే ప్రస్తుతం ఆ కొత్త జాతి మనుగడ ప్రమాదంలో ఉందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చాలా పరిమిత ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఆ మొక్క కనిపించడం, సహజ వాతావరణం దెబ్బతినడం వల్ల దీనిని క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ జాబితాలో చేర్చినట్లు తెలిపారు. పశ్చిమ కనుమల్లో పెరుగుతున్న నిర్మాణ కార్యకలాపాలు, గనుల తవ్వకాలు, లేటరైట్ ప్రాంతాల్లో క్వారీయింగ్, అదుపు లేని పర్యటక కార్యకలాపాలు, అడవి విభజన వంటి కారణాలు అనేక స్థానిక మొక్కల జాతులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని పరిశోధకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా అరుదైన, స్థానికంగా మాత్రమే కనిపించే మొక్కలు అంతరించిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
డాక్టర్ సంతోష్ నాంపి, డాక్టర్ రేష్మి బృందం గతంలో కూడా సోనెరిలా జీనస్కు చెందిన పలు కొత్త జాతులను గుర్తించింది. వాటిలో సోనెరిలా లాంగిపెడంక్యులాటా, సోనెరిలా లేటరిటికా, సోనెరిలా కొంకనెన్సిస్, సోనెరిలా స్టోలోనిఫెరా వంటి జాతులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పశ్చిమ కనుమల ప్రత్యేక కొండ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కనిపించే అరుదైన మొక్కలుగా గుర్తింపు పొందాయి. ఆ పరిశోధనల ద్వారా పశ్చిమ కనుమల జీవ వైవిధ్య ప్రాధాన్యం మరోసారి ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించింది. ప్రపంచంలోని అత్యంత కీలక జీవ వైవిధ్య హాట్స్పాట్లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిన పశ్చిమ కనుమల్లో ఇంకా ఎన్నో కొత్త జాతులు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని వృక్షశాస్త్ర నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అయితే మరోవైపు ప్రకృతి సంపద వేగంగా క్షీణిస్తోందన్న ఆందోళనలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొత్త జాతుల గుర్తింపు ఒకవైపు శాస్త్రీయ పురోగతికి సంకేతంగా నిలుస్తుండగా, వాటి సంరక్షణకు తక్షణ చర్యలు అవసరమని పర్యావరణవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి పశ్చిమ కనుమల్లో అభివృద్ధి పేరుతో జరుగుతున్న నిర్మాణాలు, ప్రకృతి విధ్వంసాన్ని నియంత్రించకపోతే ఇలాంటి అరుదైన జాతులు భవిష్యత్తులో పూర్తిగా కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.