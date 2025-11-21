నీతీశ్ కేబినెట్లో అవినీతి, క్రిమనల్స్కు చోటు- నా సంపాదనలో 90శాతం పార్టీకే : ప్రశాంత్ కిశోర్
జనవరి 15 నుంచి బిహార్ నవనిర్మాణ్ సంకల్ప్ యాత్రను చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటన
Published : November 21, 2025 at 4:35 PM IST
Prashant Kishor on Bihar Cabinet : బిహార్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన మంత్రివర్గంపై జన్సూరజ్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ప్రశాంత్ కిశోర్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని కొత్త మంత్రివర్గం పూర్తిగా అవినీతి, క్రిమినల్ నేతలతో నిండిపోయిందని విమర్శించారు. ఇలాంటి నేతలను మంత్రివర్గంలో చేర్చడం ద్వారా ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా, నీతీశ్ కుమార్కు బిహార్ ప్రజల గురించి ఆలోచించట్లేదనే విషయం అర్థమవుతుందన్నారు. తమ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జనవరి 15 నుంచి బిహార్ నవనిర్మాణ్ సంకల్ప్ యాత్రను చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ యాత్రలో భాగంగా తనతో పాటు జన్సూరజ్ పార్టీ కార్యకర్తలు రాష్ట్రంలోని అన్ని ఇళ్లను సందర్శిస్తారని తెలిపారు. వెస్ట్ చంపారణ్లోని గాంధీ ఆశ్రమంలో చేపట్టిన ఒక రోజు మౌనవ్రతం ముగిసిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు.
"గురువారం ప్రమాణం చేసిన నీతీశ్ కుమార్ కొత్త మంత్రివర్గంలో మొత్తం అవినీతిపరులు, నేరస్థులే ఉన్నారు. ఈ కేబినెట్ నియామకం బిహార్ ప్రజలకు చెంపదెబ్బ లాంటింది. సుమారు కోటి మందికి పైగా మహిళల ఖాతాల్లో రూ.10వేలు వేసి ఓట్లను కొనుగోలు చేశారు. ఇప్పుడు బిహార్ ప్రజల గురించి ఆలోచించడం లేదు. ఈ నగదు బదిలీ పథకం కోసం ప్రపంచ బ్యాంక్ గ్రాంట్లతో పాటు రాష్ట్ర అత్యవసర నిధులను వాడుకున్నారు. నేను ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నన్ను జైలులో వేయవచ్చు. సుమారు 15-18 నెలల్లో రాష్ట్రంలోని అన్ని ఇళ్లకు తిరిగి ప్రభుత్వం దొంగ హామీలను ప్రజలకు వివరిస్తాం. ప్రచారానికి ముందే జన్సూరజ్ పార్టీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకుంటాం. వచ్చే 20 నెలలు ప్రతి రోజు ఒక బ్లాక్లో గడుపుతాను. బ్లాక్లోని మహిళలకు ఫామ్లు నింపించి ప్రభుత్వ అధికారులను కలిసి అందిస్తాను. బ్లాక్ స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు పోరాడుతాం."
--ప్రశాంత్ కిశోర్, జన్సూరజ్ పార్టీ అధినేత
వచ్చే ఐదేళ్లపాటు తన ఆదాయంలో 90 శాతం సంపదను పార్టీ నిర్వహణకు దానం చేస్తానని తెలిపారు. మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతాలైన సహనం, శాంతినే తాను కూడా నమ్ముతానని చెప్పారు. "నా ఆదాయంలో 90శాతం సంపదను పార్టీకి దానం చేస్తాను. ఇంకా దిల్లీలోని నా ఇల్లు మినహా గత 20 ఏళ్లలో నేను సంపాదించినదంతా పార్టీకే ఇస్తాను. ఇప్పుడు బిహార్ ప్రజలకు కూడా ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. పార్టీతో సంబంధం ఉన్నవారందరూ రూ. వెయ్యి విరాళంగా ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. పార్టీకి విరాళం ప్రకటించని వారితో చర్చించను. కనీసం కోటి మంది ఇచ్చినా 100కోట్ల నిధి అవుతుంది." అని ప్రశాంత్ కిశోర్ తెలిపారు.
అంతకుముందు బిహార్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రశాంత్ కిశోర్కు చెందిన జన్ సురాజ్ పార్టీ ఒక్క సీటు కూడా దక్కించుకోకుండా ఘోర పరాజయం పాలేది. దీంతో ఎన్నికల ఫలితాలకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ప్రశాంత్ కిశోర్ ఒకరోజు మౌనవ్రతం చేపట్టారు. పార్టీ పరాజయానికి 100 శాతం బాధ్యత తనదేనన్న ఆయన, తప్పిదాలను సరిదిద్దుకుని తిరిగి మరింత బలంగా వస్తామని, వెనక్కి వెళ్లే ప్రసక్తే లేదని చెప్పారు.
ఇటీవల జరిగిన బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 243 సీట్లకు గాను 202 సీట్లు దక్కించుకొని ఎన్డీఏ కూటమి ఘన విజయం సాధించింది. నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఎన్డీఏ కూటమి కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేసింది. గురువారం పట్నాలోని గాంధీ మైదానంలో నీతీశ్తో పాటు 27 మంది మంత్రులుగా ప్రమాణం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్నాథ్సింగ్, జేపీ నడ్డా తదితరులు హాజరయ్యారు.