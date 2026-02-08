10th ఎగ్జామ్స్లో AI టెక్నాలజీతో చీటింగ్- షూస్లో ఫోన్ పెట్టి కాపీ- 12 మంది విద్యార్థులు డిబార్?
భూగోళ శాస్త్ర పరీక్షలో మొబైల్ ఫోన్లతో చీటింగ్ చేస్తూ 12 మంది విద్యార్థులు పట్టుబాటు- ఏఐ యాప్ల సహాయంతో ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతికినట్టు బోర్డు గుర్తింపు- ఉపాధ్యాయుడిపై కూడా ఆరోపణలు
Published : February 8, 2026 at 10:06 PM IST
Students Cheating With AI : బంగాల్లో సెకండరీ పరీక్షల్లో మోసాలను అరికట్టేందుకు బోర్డు ఎన్నో చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెబుతున్నా, చీటింగ్ మాత్రం ఆగడం లేదు. టెక్నాలజీతో నకిలీ ప్రయత్నాలను అడ్డుకుంటామని ప్రకటించిన బోర్డుకే ఇప్పుడు అదే టెక్నాలజీ సవాల్గా మారింది. శనివారం జరిగిన భూగోళ శాస్త్ర పరీక్షలో ఏఐ సహాయంతో చీటింగ్ చేస్తూ 12 మంది విద్యార్థులు పట్టుబడటం కలకలం రేపింది.
పరీక్షా కేంద్రాలకు మొబైల్ ఫోన్లు తీసుకురావడంపై కఠిన నిషేధం ఉన్నప్పటికీ, విద్యార్థులు రహస్యంగా ఫోన్లు దాచుకుని లోపలికి తీసుకువస్తున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. ఆ ఫోన్లలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యాప్ల సహాయంతో ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతుకుతున్నట్టు బోర్డు వెల్లడించింది. పరీక్షలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచే ఈ ధోరణి గమనిస్తున్నామని అధికారులు చెబుతున్నారు. కొంతమంది విద్యార్థులు కలిసి ఒక ఫోన్ను వాష్రూమ్లో లేదా ఖాళీ ప్రదేశాల్లో ఉపయోగించి సమాధానాలు చూసేవారని అనుమానం. అయితే శనివారం మాత్రం పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా కనిపించింది. పలువురు విద్యార్థులు ఒక్కొక్కరుగా ఫోన్లు తీసుకువచ్చినట్టు తేలింది. బోర్డు అధ్యక్షుడు రామానుజ్ గంగోపాధ్యాయ మాట్లాడుతూ, "ఈ ఏడాది చీటింగ్లో ఏఐ వినియోగం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గుంపులుగా కలిసి మోసం చేయడం కొత్త ట్రెండ్గా మారింది" అని పేర్కొన్నారు.
ఎలా చేస్తున్నారంటే?
కోల్కతాతో పాటు నార్త్ 24 పరగణాలు, హూఘ్లీ, పూర్బ మెదినీపూర్, బంకురా, కూచ్ బెహార్, బీర్భూమ్, పశ్చిమ వర్ధమాన్ ప్రాంతాల్లోని పరీక్షా కేంద్రాల్లో పలు ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. కొందరు విద్యార్థులు మొబైల్ ఫోన్లను వాష్రూమ్లలో దాచిపెట్టగా, మరికొందరు చెప్పుల్లో లేదా లోదుస్తుల్లో దాచుకుని కేంద్రాల్లోకి ప్రవేశించారు. ఒక విద్యార్థిని ఇన్విజిలేటర్ ప్రత్యక్షంగా ఫోన్ తీస్తుండగా పట్టుకున్నారు. ఇంకొందరు మరింత స్మార్ట్ పద్ధతులు అవలంబించారు. గత ఏడాది ప్రశ్నపత్రాలను తీసుకువచ్చి తమ సీట్లో వదిలి, కొత్త ప్రశ్నపత్రంతో వాష్రూమ్కు వెళ్లి అక్కడ ఫోన్ ద్వారా ఏఐలో ప్రశ్నలను టైప్ చేసి సమాధానాలు తెలుసుకుని వస్తున్నారని అధికారులు గుర్తించారు.
ఉపాధ్యాయుడిపై ఆరోపణలు
ఇక ఉపాధ్యాయుల పాత్రపై కూడా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లాలోని మథురాపూర్ బీఎస్ఎస్ హైస్కూల్కు చెందిన గణిత ఉపాధ్యాయుడిపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు వచ్చాయి. చరిత్ర పరీక్ష సమయంలో ఆయన సమాధానాలు రాసి విద్యార్థులకు డిక్టేట్ చేశారనే సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇన్విజిలేటర్ గుర్తించడంతో విషయం బయటపడింది. ఆరోపణలు నిజమైతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని బోర్డు స్పష్టం చేసింది.
ఇతర ఘటనలు కూడా
శనివారం పరీక్షల అనంతరం కోల్కతాలోని మొమిన్ హైస్కూల్లో ఖన్నా హైస్కూల్ విద్యార్థులు విధ్వంసానికి పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. పరీక్షా కేంద్ర ఆస్తులను ధ్వంసం చేయడం, ఫ్యాన్ రెక్కలను వంచడం వంటి ఘటనలు చోటుచేసుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ ఘటనపై బోర్డుకు ఇంకా అధికారిక ఫిర్యాదు అందలేదు.
హూఘ్లీ జిల్లాలోని మహేశ్వర్ హైస్కూల్లో కంపార్ట్మెంటల్ అభ్యర్థి కూడా పట్టుబడ్డాడు. అతడు కేవలం బంగాలీ, గణితం పరీక్షలు మాత్రమే రాయాల్సి ఉండగా అన్ని పరీక్షలకు హాజరవుతున్నట్టు గుర్తించారు. ఈ వ్యవహారంపై వేదిక పర్యవేక్షకుడిపై శాఖాపరమైన విచారణకు ఆదేశించారు. అలాగే అనారోగ్యంతో ఉన్న 55 మంది విద్యార్థులు ఆస్పత్రి నుంచే పరీక్షలు రాశారు. మరో ఇద్దరికీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటివరకు మొబైల్ వినియోగంతో చీటింగ్ చేసినందుకు మొత్తం 31 మంది విద్యార్థుల పరీక్షలను బోర్డు రద్దు చేసింది. అయితే సాంకేతికతను దుర్వినియోగం చేస్తూ పరీక్షల విశ్వసనీయతకు భంగం కలిగించే ఘటనలు పెరుగుతుండటంతో బోర్డు అప్రమత్తమైంది. భవిష్యత్తులో మరింత కఠిన చర్యలు, తనిఖీలు చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. విద్యార్థులు నిజాయితీగా పరీక్షలు రాయాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.