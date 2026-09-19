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సంగీత ప్రపంచంలోకి కొత్త వాయిద్యం- పేరు 'మహదేవ మండల' - త్వరలోనే అందుబాటులోకి!

స్వరమండలం నుంచి స్ఫూర్తితో మహాదేవ మండల రూపకల్పన- డిజైన్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వ పెటెంట్ కార్యాలయం నుంచి అధికారిక గుర్తింపు- దీర్ఘంగా, స్పష్టంగా వినిపించే స్వరాలు వస్తాయని రూపకర్త వెల్లడి

New Musical Instrument
మహదేవ మండల వాద్యంతో రూపకర్త (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 4:26 PM IST

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New Musical Instrument : భారతీయ సంగీతంలో ఎన్నో సంప్రదాయ వాయిద్యాలు ఉన్నాయి. సితార్, సంతూర్, స్వరమండలం వంటి వాయిద్యాలు తమ ప్రత్యేకమైన స్వరాలతో శ్రోతలను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ సంప్రదాయ వాయిద్యాల జాబితాలోకి మరో కొత్తది చేరుతోంది. అదే 'మహాదేవ మండల'. మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌కు చెందిన పండిట్ డాక్టర్ పరాగ్ శ్రీరామ్ చౌధరీ ఆ కొత్త వాయిద్యాన్ని రూపొందించారు. ఇప్పటికే వాయిద్యం డిజైన్‌కు భారత ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక గుర్తింపు లభించింది. త్వరలోనే మహదేవ మండల ద్వారా వచ్చే సంగీతాన్ని శ్రోతలు వినే అవకాశం ఉంది.

స్వరమండలం నుంచి స్ఫూర్తి
మహాదేవ మండల వాయిద్యం భారతీయ శాస్త్రీయ సంగీతంలో ఉపయోగించే సంప్రదాయ స్వరమండలం నుంచి స్ఫూర్తి పొందింది. అయితే సాధారణ స్వరమండలంతో పోలిస్తే దీనికి ప్రత్యేకమైన ఆకారం, నిర్మాణం ఉండేలా రూపొందించినట్లు పరాగ్ శ్రీరామ్ చౌధరీ తెలిపారు. స్వరమండలం నుంచి వచ్చే స్వరాలతో పోలిస్తే మహాదేవ మండల నుంచి మరింత పెద్దగా స్వరాలు వినిపిస్తాయని ఆయన చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, స్వరాలు మరింత స్పష్టంగా వినిపించేలా వాద్యాన్ని రూపొందించినట్లు తెలిపారు. దీని ద్వారా సంగీతంలో కొత్త అనుభూతిని అందించవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. సంప్రదాయ సంగీత జ్ఞానానికి కొత్త ఆలోచనను జోడిస్తూ వాద్యాన్ని రూపొందించినట్లు తెలిపారు. డా.ఐబీపీ మహిళా కళా మహావిద్యాలయం, ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌లోని సంగీత విభాగంలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేస్తున్నారు పరాగ్ శ్రీరామ్ చౌధరీ.

New Musical Instrument
మహదేవ మండల వాద్యంతో పరాగ్ చౌధరీ (ETV BHARAT)

డిజైన్‌కు కేంద్ర ప్రభుత్వ గుర్తింపు
ఇండియన్ స్ట్రింగ్డ్ మ్యూజికల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ మహాదేవ మండల పేరుతో పరాగ్ శ్రీరామ్ చౌధరీ రూపొందించిన వాయిద్యం డిజైన్‌ను భారత ప్రభుత్వం పెటెంట్ కార్యాలయంలో నమోదు చేశారు. దీనికి డిజైన్ నంబర్ 382031-001 కేటాయించారు. అధికారిక ధ్రువీకరణ పత్రం ప్రకారం 2023 మార్చి 22న డిజైన్ నమోదు పూర్తయింది. మహాదేవ మండల పేరుతో పాటు దీని ఆకారం కూడా ప్రత్యేకంగా ఉండటానికి ఒక కారణం ఉందని పరాగ్ చౌధరీ చెబుతున్నారు.

తన ఆధ్యాత్మిక గురువు పరమపూజ్య శంకరబాబా మహారాజ్ కూర్చునే ప్రత్యేకమైన భంగిమ నుంచి ఆ వాయిద్యం ఆకారానికి ప్రేరణ పొందినట్లు తెలిపారు. మోకాళ్లను ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉంచుకుని కూర్చునే ఆ ప్రత్యేక భంగిమను వాయిద్యం రూపకల్పనలో కళాత్మకంగా ఉపయోగించినట్లు చెప్పారు. ఆ ఆకారం వల్ల వాయిద్యం నుంచి వచ్చే నాదం, స్వరాల మాధుర్యం, ధ్వని లోతు మరింత మెరుగుపడతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

30 ఏళ్లుగా సంగీత సాధన
పరాగ్ శ్రీరామ్ చౌధరీకి సంగీతంతో సుదీర్ఘ అనుబంధం ఉంది. పరభణిలో స్నేహప్రభా వేల్‌ణ్కర్, భగవాన్‌దాస్ రామోత్ వద్ద శాస్త్రీయ సంగీతంలో శిక్షణ ప్రారంభించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఆ తర్వాత ఉస్తాద్ రసూల్ ఖాన్ వద్ద సుమారు 20 సంవత్సరాల పాటు శిక్షణ పొందినట్లు చెప్పారు. దాదాపు 30 ఏళ్లుగా సంగీత సాధన చేస్తున్న ఆయన, అదే అనుభవంతో కొత్త వాయిద్యాన్ని రూపొందించారు. భారతీయ సంగీతంలోని సంప్రదాయాన్ని కాపాడుతూనే కొత్త తరహా ధ్వనిని అందించాలనే ఆలోచనతో మహాదేవ మండలను తయారు చేసినట్లు తెలిపారు.

New Musical Instrument
కేంద్ర అధికారిక గుర్తింపు ధ్రువీకరణ పత్రం (ETV BHARAT)

త్వరలోనే శ్రోతల ముందుకు!
మహాదేవ మండల వాద్యం ప్రస్తుతం సంగీత ప్రియుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. స్వరమండలానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ ప్రత్యేకమైన ఆకారం, దీర్ఘంగా వినిపించే స్వరాలు, స్పష్టమైన ధ్వని దీని ప్రత్యేకతలుగా పరాగ్ చౌధరీ చెబుతున్నారు. సంప్రదాయ సంగీతం, ఆధ్యాత్మిక ప్రేరణ, కొత్త ఆలోచన ఆ మూడింటి కలయికతో రూపొందిన వాయిద్యం త్వరలోనే శ్రోతలకు వినిపించనుంది. వచ్చే నెల రోజుల్లో మహాదేవ మండలను అందరికీ వినిపించేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు డాక్టర్ పరాగ్ శ్రీరామ్ చౌధరీ తెలిపారు.

New Musical Instrument
మహదేవ మండల వాద్యం (ETV BHARAT)

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