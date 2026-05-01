స్కూటీపై స్పెషల్ అరేంజ్మెంట్- ఎండ నుంచి తప్పించుకునేందుకు వినూత్న ఆలోచన- ఐడియా సూపర్ గురూ!
స్కూటర్పై ఒక పైకప్పును అమర్చుకున్న వ్యక్తి- కేవలం రూ.1,500 ఖర్చుతో తయారీ- ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్న ఇంజినీర్ ఐడియా!
Published : May 1, 2026 at 10:47 AM IST
New Idea To Escape From Sun : ఎండలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న వేళ, భానుడి భగభగల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రజలు రకరకాల మార్గాలు అన్వేషిస్తుంటారు. కొందరు గొడుగులు, టోపీలు ఆశ్రయిస్తే, మరికొందరు వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకు వస్తున్నారు. అలాంటి ఆసక్తికర ఘటన ఒకటి మధ్యప్రదేశ్లో చోటుచేసుకుంది. మండుతున్న ఎండలో ప్రయాణం సౌకర్యవంతంగా ఉండేందుకు ఓ వ్యక్తి తన ద్విచక్రవాహనంపై ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు అతడి వినూత్న ఆలోచన అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడమే కాకుండా, సామాజిక మాధ్యమాల్లోనూ చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇంతకీ ఆ వ్యక్తి ఎవరు? బైక్పై ఎలాంటి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశాడు? ఆ ఐడియా వెనుక కథేంటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎండ తీవ్రత భరించలేక
మురేనా జిల్లాకు చెందిన పంకజ్ నర్వారియా వృత్తిరీత్యా ఒక ఇంజినీర్. ప్రస్తుతం గ్వాలియర్ జిల్లాలో పనిచేస్తున్నారు. అతడు ప్రతిరోజూ వివిధ పనుల కోసం ఎన్నో ప్రదేశాలను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. అయితే తీవ్రమైన వేడి, మండుతున్న ఎండ క్రమంగా అతడి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపడం ప్రారంభించాయి. బయట ఉష్ణోగ్రత 43 డిగ్రీలకు చేరుకున్నప్పుడు, ఎండ మరింత ఎక్కువ అసౌకర్యాన్ని కలిగించింది. తత్ఫలితంగా ఎండ నుంచి తనని తాను రక్షించుకోవడానికి పంకజ్ తన వాహనంపై ఓ ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు చేసుకోవాలని అనుకున్నారు.
రూ.1500 ఖర్చుతో పరిష్కారం
అందుకే పంకజ్ ఒక వినూత్న ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చారు. ఎండ నుంచి తప్పించుకునేందుకు తన స్కూటర్పై ఒక పైకప్పును అమర్చుకున్నారు. ఇది ఎండ నుంచి రక్షణను కల్పించడమే కాకుండా, సూర్యరశ్మి నేరుగా తన తలపై పడకుండా కూడా నివారిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం భారీగా ఖర్చు చేయకూడదని భావించిన మార్కెట్ నుంచి కొన్ని సాధారణ వస్తువులను కొనుగోలు చేశారని ఆయన అన్నారు. ఒక స్నేహితుడి సహాయంతో ఆ పైకప్పును విజయవంతంగా అమర్చారని చెప్పారు. కేవలం రూ.1,500 ఖర్చుతో దీన్ని రూపొందించారని పంకజ్ తెలియజేశారు.
రెండు రకాల షీట్లతో నిర్మాణం
ఈ పైకప్పు నిర్మాణానికి పంకజ్ పీవీసీ పైపులు, ఎల్బోలు, నట్లను ఉపయోగించారని తెలిపారు. అలాగే పైకప్పు కోసం ఒక ఫ్యాబ్రిక్ షీట్తో పాటు వాటర్ప్రూఫ్ షీట్ను ఉపయోగించారని అన్నారు. అందులో వాటర్ప్రూఫ్ షీట్ను పైన ఉంచి, దాని కింది వైపు ఫ్యాబ్రిక్ షీట్ను అమర్చారని తెలియజేశారు. దాని వల్ల బయటి షీట్ తీవ్రమైన ఎండ నుంచి రక్షణగా పనిచేస్తుండగా, లోపలి ఫ్యాబ్రిక్ షీట్ పైకప్పు నుంచి వెలువడే వేడిని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. ఆ తర్వాత నట్ల సహాయంతో ఆ మొత్తం నిర్మాణాన్ని స్కూటర్ బాడీకి గట్టిగా బిగించారని అన్నారు.
వెల్లివిరుస్తున్న అందరి ప్రశంసలు
మండుతున్న ఎండ నుంచి తమని తాము రక్షించుకోవడానికి ఇది చాలా ప్రభావవంతమైన పద్ధతని పంకజ్ అన్నారు. అలాగే దీనిని ఎవరైనా సులభంగా తయారు చేసుకోవచని పేర్కొన్నారు. సోషల్మీడియా ఒక వీడియోను చూసి ఈ ప్రాజెక్ట్కు ప్రేరణ పొందినట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు చేసిన స్కూటర్పై బయటకు వెళ్లినప్పుడల్లా, దారిలో వెళ్లే వాళ్లు తనను ఆపి, తన వాహనాన్ని చూసి మెచ్చుకుంటూ, అతని తెలివైన ఆవిష్కరణను ప్రశంసిస్తారని అన్నారు.
అంతే కాకుండా తమ వాహనానికి కూడా ఇలాంటి ఒక ప్రత్యేకమైన ఏర్పాటు చేయమని అడుగుతున్నారని పంకజ్ అన్నారు. ఎండ నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఇది మంచి ఆలోచన అని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. ఎంతైనా భారతదేశంలో ఇంజినీర్లు తమ నైపుణ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందిన వారని, అందుకే పంకజ్ కూడా ఇలాంటి వినూత్న ఆలోచన చేశారని అంటున్నారు.
