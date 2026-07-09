ఆ మూలికతో క్యాన్సర్కు చెక్- జంతువులపై ప్రయోగాలు సక్సెస్- త్వరలో హ్యూమన్ ట్రయల్స్ స్టార్ట్!
గంధమార్దన్ మూలికలతో కాన్సర్ నివారణ- ఆశలు రేకెత్తిస్తున్న పరిశోధనలు
Published : July 9, 2026 at 3:25 PM IST
Cancer Treatment With Herbs : ప్రాణాంతక క్యాన్సర్ వ్యాధిని నయం చేసే సామర్థ్యం గంధమార్దన్ కొండల్లో లభించే ఒక అరుదైన మూలికకు ఉందని పరిశోధకులు గుర్తించారు. జంతువులపై నిర్వహించిన ప్రయోగాలు ఆశాజనక ఫలితాలు ఇస్తున్నాయని, త్వరలోనే మనుషులపై కూడా ప్రయోగాలు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయని వారు చెబుతున్నారు.
సంబల్పూర్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన బయోటెక్నాలజీ, బయో ఇన్ఫర్మేటిక్స్ విభాగం దీనిపై పరిశోధనలు చేస్తోంది. గత 35 రోజులుగా జంతువులపై చేస్తున్న ప్రయోగాలు అత్యంత ఆశాజనకమైన ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి. మరో 90 రోజులపాటు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగనుంది. ఇవి కనుక విజయవంతమైతే, దేశంలోని సీసీఆర్ఏఎస్ గుర్తింపు పొందిన ఆసుపత్రితో అవగాహన ఒప్పందం (ఎంవోయూ) కుదుర్చుకొని, ఈ ఔషధాన్ని మనుష్యులపై ప్రయోగించడానికి చర్యలు చేపడతారు. ఆ ప్రక్రియ మరో 9 నెలలపాటు కొనసాగుతుందని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
నాటు వైద్యుల సాయంతో!
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న క్యాన్సర్ చికిత్సలు చాలా ఖరీదైనవి. ఇవి సాధారణ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడం లేదు. అందుకే సంబల్పూర్ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు గత ఐదేళ్లుగా గంధమార్దన్ కొండల్లో లభించే కొన్ని విశిష్ట ఔషధ మొక్కలపై విస్తృతంగా అధ్యయనం చేశారు. చివరికి ఐదు ప్రధానమైన మూలికలను గుర్తించారు. బార్గఢ్ జిల్లా గంధమార్దన్ కొండల్లో నివసిస్తూ, సంప్రదాయ ఆయుర్వేద పద్ధతులు ఉపయోగించే కొందరు నాటు వైద్యుల సహాయంతో, సంబల్పూర్ యూనివర్సిటీ బృందం పరిశోధనలు ప్రారంభించింది. నాటు వైద్యులు ఇచ్చిన సమాచారంతో ముందుగా 50 ఔషధ మొక్కలను గుర్తించారు. వాటిలో 5 ఔషధ మొక్కలకు క్యాన్సర్తో పోరాడే గుణాలు ఉన్నట్లు శాస్త్రీయంగా నిర్ధరించుకున్నారు.
ఎలుకలపై ప్రయోగం
మొదటిగా ఎలుకలపై ఈ మూలికలు వాడి పరిశోధనలు ప్రారంభించామని సంబల్పూర్ వర్సిటీ బయోటెక్నాలజీ, బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్ విభాగం హెడ్ ప్రొఫెసర్ ప్రదీప్ కుమార్ నాయక్ తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు చేసిన పరిశోధనల్లో చాలా ఆశాజనకమైన ఫలితాలు వచ్చాయని ఆయన చెప్పారు.
"2019లో ఈ పరిశోధనలు ప్రారంభించాం. ప్రారంభంలో గంధమార్దన్ కొండల్లోని 50 ఔషధ మొక్కలపై రీసెర్చ్ చేశాం. వాటిలో 5 మొక్కలను మా ప్రయోగం కోసం ఎంపిక చేశాం. ఈ భారీ ప్రాజెక్టుకు ఒడిశా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బయోటెక్నాలజీ విభాగం, ఉన్న విద్యాశాఖతోపాటు కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రిత్వశాఖ, ఐసీఎంఆర్లు నిధులు సమకూరుస్తున్నాయి. జంతువులపై ప్రయోగాలు నిర్వహించడానికి యానిమల్ ఎథికల్ కమిటీ, సీపీసీఎస్ఈఏ, ఐసీఎంఆర్, ఎన్ఐఎస్ఈఆర్ నుంచి అధికారిక అనుమతులు లభించాయి. ఈ పరిశోధనలో తమ బృందానికి ఎయిమ్స్, భువనేశ్వర్ అనాటమీ విభాగం, ఆయుష్ ఎస్ఓఏ బయోటెక్నాలజీ విభాగం, భువనేశ్వర్, కోల్కతాలోని సెంట్రల్ ఆయుర్వేదిక్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, హైదరాబాద్లోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీలు సంపూర్ణ సహకారాన్ని ఇస్తున్నాయి."
- ప్రొఫెసర్ ప్రదీప్ కుమార్, సంబల్పూర్ యూనివర్సిటీ
రొమ్ము క్యాన్సర్కే ప్రథమ ప్రాధాన్యత
ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, నోటి క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ సహా అన్ని రకాల క్యాన్సర్ల నివారణ కోసం ఈ పరిశోధన ప్రారంభించారు. అయితే వాటిలో మొదటి ప్రాధాన్యత 'రొమ్ము క్యాన్సర్' చికిత్సకే ఇస్తున్నట్లు ప్రొఫెసర్ ప్రదీప్ తెలిపారు. ఈ ఔషధ మొక్కల పరిశోధనలకు సంబంధించి పేటెంట్ కోసం ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేశామని చెప్పారు.
పరిశోధన సాగుతోందిలా!
ఇప్పటి వరకు 2 దశల పరీక్షలు విజయవంతంగా పూర్తి అయ్యాయని, ఇంకా 2 దశల పరిశోధనలు జరగాల్సి ఉందని ప్రొఫెసర్ ప్రదీప్ పేర్కొన్నారు. 'ఇప్పటికే 35 రోజుల ట్రయల్ పూర్తి అయ్యింది. ఇంకా 90 నుంచి 95 రోజుల పరిశోధన మిగిలి ఉంది. ఈ వ్యవధిలో ఆ మందులు జంతువులపై ఏమైనా దుష్ప్రభావాలు చూపిస్తున్నాయా, లేదా అనేది స్పష్టమవుతుంది. అలాగా క్యాన్సర్ కణాలపై ఆ ఔషధ మూలికలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయనే మెకానిజంను పరీక్షిస్తాం. జంతువులపై ప్రయోగాలు ముగిసిన తర్వాత మనుషులపై ట్రయల్స్ ప్రారంభమవుతాయి. దేశవ్యాప్తంగా సీసీఆర్ఏసీ గుర్తింపు పొందిన 30 ఆసుపత్రులు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకదానితో ఒప్పందం కుదుర్చుకొని ఈ పరిశోధనలు చేస్తాం' అని ఆయన అన్నారు.
మూడు దశల్లో ప్రయోగం
'మనుషులపై చేసే పరిశోధనలు మూడు దశల్లో ఉంటాయి. మొదటి దశలో కేవలం 20 నుంచి 30 మంది రోగులపై ఈ ఔషధాలు ప్రయోగిస్తాం. ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవని తేలితే, రెండో దశలో 200 నుంచి 300 మందికి ఈ ఔషధాలు ఇచ్చి చూస్తాం. అక్కడా ఎలాంటి సమస్యలు లేవని నిర్ధరణ అయితే, మూడో దశలో ఏకంగా 4000 నుంచి 5000 మంది రోగులపై ఈ మందును ప్రయోగిస్తాం. ఇందులోనూ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకపోతే, దీనిని సాధారణ రోగుల కోసం క్లీనికల్గా మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడానికి అనుమతులు లభిస్తాయి' అని ప్రొఫెసర్ ప్రదీప్ కుమార్ తెలిపారు. తమ ప్రయోగాలు కనుక విజయవంతమైతే మానవాళిని పట్టిపీడిస్తున్న క్యాన్సర్ వ్యాధికి తక్కువ ఖర్చుతో శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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