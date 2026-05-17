ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ బ్యూటీఫుల్ బల్లి ఇదే! అత్యధికంగా అక్రమ రవాణా అవుతుందట!

అరుదైన బల్లి జాతిని కనుగొన్న జులాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సైంటిస్టులు- ఇది వరల్డ్‌లోనే అందమైన, ఎక్కువగా అక్రమ రవాణా అవుతున్న బల్లి జాతి- ఐదేళ్ల పాటు శ్రమించి విజయం సాధించిన శాస్త్రవేత్తలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 17, 2026 at 5:23 PM IST

Most Beautiful Gecko in World : ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన, అత్యధికంగా అక్రమ రవాణా అవుతున్న సరీసృపాల్లో ఒకటైన అరుదైన బల్లి జాతిని కనుగొన్నారు జులాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (జెడ్ఎస్ఐ) శాస్త్రవేత్తలు. బిహార్‌లోని కైమూర్ జిల్లా అటవీ కొండలలో ఈ బల్లి జాతిని గుర్తించారు. దీనికి శాస్త్రీయంగా 'యూబ్లెఫారిస్ ఝూమా' అని నామకరణం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఈ అరుదైన బల్లి గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

చిరుతపులి లాంటి మచ్చలు
ఈ బల్లి శరీరంపై చిరుతపులి లాంటి మచ్చలు ఉన్నాయి. అలాగే దీని అందం కారణంగా బల్లిని 'ఝూమా లెపర్డ్ గెక్కో' అని పిలుస్తారు. అయితే ఈ అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ (బల్లి జాతి గుర్తింపు) గురించి వివరాలు ఆస్ట్రియన్ హెర్పెటాలజికల్ సొసైటీకి చెందిన అంతర్జాతీయ పీర్ రివ్యూడ్ జర్నల్ హెర్పెటోజోవాలో మే నెల ప్రారంభంలో ప్రచురితమయ్యాయి. ఈ బల్లిని ప్రత్యేక జాతిగా నిర్ధారించి, గుర్తించడానికి సుమారు ఐదేళ్ల పరిశోధన అవసరమైంది. ఈ ఆవిష్కరణతో దేశంలో ఇప్పుడు యూబ్లెఫారిస్ ప్రజాతికి చెందిన ఏడు గుర్తింపు పొందిన బల్లి జాతులు ఉన్నాయి.

ఐదేళ్ల శ్రమించి సక్సెస్ : సైంటిస్ట్
తాము 2021 అక్టోబర్‌లో దక్కన్ ద్వీపకల్పంలో, దాని చుట్టుపక్కల సర్వే, పర్యావరణ ప్రభావ అంచనా (ఈఐఏ) అధ్యయనం చేశామని కోల్‌కతాలో ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న జులాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సైంటిస్ట్ ప్రత్యూశ్ మహాపాత్ర తెలిపారు. ఆ సమయంలో కైమూర్ వన్యప్రాణుల అభయారణ్యంలో ఇతర జాతుల కంటే భిన్నంగా ఉన్న ఒక బల్లిని చూశామని వెల్లడించారు. ఈ ప్రత్యేకమైన బల్లి పొడవు 14 సెంటి మీటర్లని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఈ బల్లి తోక పొడవు కూడా 14 సెంటిమీటర్లేనని స్పష్టం చేశారు. ఈ బల్లికి చిరుతపులిలా ముదురు, లేత గోధుమ రంగు మచ్చలు ఉన్నాయన్నారు.

"మేము ఈ బల్లిపై డీఎన్ఏ సీక్వెన్సింగ్‌తో సహా మరిన్ని పరిశోధనలు చేశాం. ఇది ఇంతవరకు ఎవరూ గుర్తించని, పూర్తిగా భిన్నమైన జాతి బల్లి అని రీసెర్చ్‌లో తేలింది. కైమూర్ కొండల్లో ఇలాంటి అనేక బల్లులను మేము గమనించాం. ఈ బల్లికి మేము జెడ్ఎస్ఐ డైరెక్టర్ ధ్రుతీ బెనర్జీ పేరు పెట్టాం. ఆమె (ధ్రుతీ బెనర్జీ) ముద్దుపేరు ఝూమా. ఎందుకంటే ఈ బల్లి కూడా ధ్రుతీ బెనర్జీ లాగే చురుకుగా, అందంగా ఉంది. మన దేశంలోని విస్తారమైన జంతు వైవిధ్య అధ్యయనం, పరిరక్షణకు ధ్రుతీ బెనర్జీ గణనీయమైన కృషి చేశారు. అందుకు కూడా ఈ బల్లికి ఆమె పేరును పెట్టాం. ఈ కొత్త బల్లిని ఇప్పుడు యూబ్లెఫారిస్ ఝూమా అని పిలుస్తున్నారు. ఈ ప్రత్యేకమైన బల్లులు కైమూర్ పీఠభూమిలో మాత్రమే ఉన్నాయి. వీటిని రక్షించి, సంరక్షించడం అటవీ శాఖ అధికారుల బాధ్యత. మేము అభివృద్ధి కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకం కాదు. కానీ ఈ బల్లుల ఆవాసాలను రక్షించాలి." అని జులాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సైంటిస్ట్ ప్రత్యూశ్ మహాపాత్ర పేర్కొన్నారు.

'ఈ బల్లిపై మరిన్ని పరిశోధనలు జరగాలి'
కొత్తగా కనుగొన్న ఈ బల్లి జాతిపై పరిశోధనను తమ సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం (కోల్‌కతా) నుంచే నిర్వహించినట్లు జెడ్ఎస్ఐ గంగా మైదానాల ప్రాంతీయ కేంద్రం అధికారి, సైంటిస్ట్ అనిల్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ బల్లి జాతి, ఆవాసం, సంతానోత్పత్తి, మనుగడపై మరిన్ని పరిశోధనలు జరగాల్సి ఉందన్నారు. ఇది ఒక అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ అని కొనియాడారు. అరుదైన బల్లి జాతిని సంరక్షణకు వివిధ సంస్థలు కలిసి రావాలని పిలుపునిచ్చారు. వన్యప్రాణుల స్మగ్లర్లు బారిన ఈ బల్లులు పడే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఝామా బల్లులు అధిక సంఖ్యలో కనిపించే కచ్చితమైన ప్రాంతాలను వెల్లడించవద్దని కోరారు.

ఈ పరిశోధనలో జులాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా శాస్త్రవేత్తలకు వైల్డ్‌లైఫ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా, రావెన్‌షా యూనివర్సిటీ, ఫకీర్ మోహన్ యూనివర్సిటీలతో సహా పలు ఇతర సంస్థల పరిశోధకులు సహాయం అందించారు. కాగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా ఐరోపా దేశాలలో బల్లలను పెంపుడు జంతువుల్లా పెంచుకుంటారు. ఇప్పుడు భారత్‌లోకి ఆ ట్రెండ్ వచ్చింది.

