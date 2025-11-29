ETV Bharat / bharat

'రాడార్' నిఘాలోకి యావత్ కేరళ- మంగళూరులో 'డాప్లర్' యాక్టివేట్- ఇంతకీ ఏంటది? ఎలా పనిచేస్తుంది?

కర్ణాటకలో 'డాప్లర్'- కేరళకు ఇక ఢోకా లేదు- అత్యంత కచ్చితత్వంతో వాతావరణ సూచనలకు ఛాన్స్- వయనాడ్ జిల్లాలోనూ శరవేగంగా రాడార్ ఏర్పాటు పనులు

ETV Bharat Telugu Team

November 29, 2025

Doppler Radar System in India : దక్షిణ భారతదేశంలో వరదల ముప్పు ఎక్కువగా ఉండే జిల్లాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫోకస్ పెట్టింది. ఇందులో భాగంగా తొలిసారిగా కర్ణాటకలో డాప్లర్ వాతావరణ రాడార్‌ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. శనివారం మంగళూరులో దీన్ని కేంద్ర సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ జితేంద్ర సింగ్ ప్రారంభించారు. ఏటా వరదలతో సతమతం అయ్యే ఉత్తర కేరళలోని కాసర్‌గోడ్, కన్నూర్ జిల్లాలు కూడా ఈ రాడార్ కవరేజీ పరిధిలోకి వస్తాయి. ఇంతకుముందు ఈ రెండు సున్నితమైన జిల్లాలు కేరళలోని తిరువనంతపురం, కొచ్చిలోని విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్‌కు చెందిన రాడార్ నెట్‌వర్క్‌ల అంచున ఉండేవి. ఎట్టకేలకు మంగళూరులో డాప్లర్ వాతావరణ రాడార్‌ ఏర్పాటు కావడంతో, అక్కడికి సమీపంలోనే ఉన్న కాసర్‌గోడ్, కన్నూర్ జిల్లాలకు అత్యంత కచ్చితత్వంతో వాతావరణ సూచనలు జారీ అయ్యేందుకు మార్గం సుగమమైంది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇప్పుడు యావత్ కేరళ రాష్ట్రం వాతావరణ రాడార్ల పర్యవేక్షణలోకి వచ్చేసింది.

డాప్లర్ వాతావరణ రాడార్‌ ఏం చేస్తుంది?
వాతావరణంలో ఉండే నీటి ఆవిరి ఘనీభవించి మేఘాల నుంచి వర్షం, మంచు, వడగళ్లు కురుస్తాయి. ఈ ప్రక్రియను అవపాతం అంటారు. వర్షం, మంచు, వడగళ్లు అనేవి అవపాతంలోని మూడు విభిన్న రకాలు. అవపాతం ఎలా జరుగుతోంది? ఏ రకంగా జరుగుతోంది? ఎంత వేగంతో జరుగుతోంది? అనే విషయాలను డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ సూత్రం ప్రకారం గుర్తించడమే డాప్లర్ వాతావరణ రాడార్‌ ప్రత్యేకత. ఇందులో భాగంగా రాడార్ల నుంచి వాతావరణంలోకి రేడియో తరంగాలు విడుదల అవుతాయి. రేడియో తరంగాలు పయనించే మార్గంలో వర్షపు జల్లులు, మంచు, వడగళ్లు తాకితే, ఆ వెంటనే అవి వెనక్కి మళ్లి రాడార్ యాంటెనాలోకి చేరుతాయి. ఆ రేడియో తరంగాలను వర్షం, మంచు, వడగళ్లలో ఏది తాకింది? ఎంత వేగంతో తాకింది? ఏ దిశలో తాకింది? అనే సమాచారాన్ని డాప్లర్ వాతావరణ రాడార్‌ విశ్లేషిస్తుంది. వర్షపాతం తీవ్రత, గాలి వేగం ఎంత ఉండొచ్చు? వర్షానికి కారణమయ్యే మేఘాల కదలికలు ఎలా ఉన్నాయి? అనే అంశాలపై అత్యంత కచ్చితమైన సమాచారాన్ని డాప్లర్ వాతావరణ రాడార్‌ గుర్తించగలదు. తుఫానులు, వర్షాలు, హిమపాతం, వడగళ్ల వానలపై ఈవిధంగా గుర్తించే సమాచారాన్నే ప్రభావితమయ్యే అవకాశమున్న రాష్ట్రాలు, జిల్లాలకు పంపిస్తారు.

వయనాడ్ జిల్లాలోనూ డాప్లర్ రాడార్
కేరళలోని వయనాడ్ జిల్లా ముందక్కై, చూరల్‌మల పట్టణాల్లో 2024 సంవత్సరం జూలై 30న భారీ కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో దాదాపు రెండు ప్రాంతాలు పూర్తిగా నాశనమయ్యాయి. ఆ విపత్తు 200 మందికిపైగా ప్రజల ప్రాణాలను బలిగొంది. వందలాది మంది గాయపడగా, 32 మంది అదృశ్యమయ్యారు. ఈనేపథ్యంలో వయనాడ్ జిల్లా పుల్‌పల్లి పట్టణంలోని పజస్సి రాజా కాలేజీ సమీపంలో ఎక్స్-బ్యాండ్ డాప్లర్ వాతావరణ రాడార్‌ ఏర్పాటు పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయని కేరళలోని ఐఎండీ విభాగం అధిపతి నీతా కె. గోపాల్ తెలిపారు. ఈ రాడార్ ద్వారా చుట్టూ 100 కిలోమీటర్ల ఏరియాలోని వాతావరణ పరిస్థితులపై నిరంతర నిఘాను ఉంచడం సాధ్యమవుతుందన్నారు. ఈ రాడార్‌లో అమర్చేందుకు దాదాపు రూ.10 కోట్లు విలువైన పరికరాలను బెంగళూరు నుంచి తీసుకొస్తున్నట్లు నీతా చెప్పారు. క్లౌడ్ బరస్ట్‌లు, ఉరుములు, పిడుగుపాటు, కొండచరియలు విరిగిపడటం వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వయనాడ్ జిల్లాలో ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. ఇకపై వీటి గురించి జిల్లా ప్రజలకు ముందస్తు సమాచారాన్ని ఇచ్చేందుకు కొత్త రాడార్ దోహదపడనుంది.

కొల్లం, లక్షద్వీప్‌లోనూ రాడార్లు
దక్షిణాదిలోని సముద్ర తీర ప్రాంతాల ప్రజలకు ప్రకృతి వైపరీత్యాలపై ముందస్తుగా సమాచారాన్ని అందించడంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇందులో భాగంగా కేరళలోని కొల్లంలో అత్యధికంగా 250 కి.మీ రేంజుతో సీ-బ్యాండ్ రాడార్‌ను ఏర్పాటు చేసే ప్రణాళిక రెడీ అయింది. కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం లక్షద్వీప్‌లో ఉన్న మినికాయ్, అమిని దీవులలో కొత్త వాతావరణ రాడార్‌లను ఏర్పాటు చేసే ప్రతిపాదనలపైనా కేంద్ర సర్కారు ఆమోద ముద్ర వేసింది. వీటి ఏర్పాటు ప్రక్రియ పూర్తయితే నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రారంభమయ్యే తేదీలపై మరింత కచ్చితత్వంతో ముందస్తు సమాచారాన్ని గుర్తిస్తారు. అరేబియా సముద్రంలోని అల్పపీడన ప్రాంతాలపై, అందులో ఏర్పడే తుఫానుల కదలికలపైనా ముందస్తు అలర్ట్‌లను ఇవ్వగలుగుతారు. దీనివల్ల సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో ఆస్తి, ప్రాణ నష్టాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.

