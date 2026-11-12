బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం? దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన- ఉత్తరాదిని ఇంకా పలకరించని చలి!
Bay of Bengal Cyclone Threat : బంగాళాఖాతంలో వాతావరణ పరిస్థితులు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
Published : November 12, 2026 at 7:27 PM IST
వరుసగా రెండు తుపాన్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతం ఇంకా ఒడిశాలోని పలు ప్రాంతాలను అతలాకుతలం చేసిన కొద్ది రోజులకే బంగాళాఖాతంలో మరోసారి వాతావరణ మార్పులు మొదలయ్యాయి. దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనాన్ని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. ఐఎండీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో నవంబర్ 13 నాటికి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఒక అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇది మరింత బలపడి నవంబర్ 14 నాటికి తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారి, నవంబర్ 15 నాటికి వాయు గుండంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ వాయుగుండం ఆ తర్వాత ఏ దిశగా పయనిస్తుంది, మరింత తీవ్రమై తుపానుగా మారుతుందా లేదా అనే అంశాలపై ఐఎండీ ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వాల్సి ఉంది. దీని ప్రభావంతో దక్షిణ భారతదేశంలో మళ్లీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, మరోవైపు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు చలికాలం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న అల్పపీడనం తుపానుగా మారే అవకాశాలపై ప్రైవేట్ వాతావరణ సంస్థ స్కైమెట్ నిపుణులు కీలక విశ్లేషణ చేశారు. స్కైమెట్ వెదర్ ఎక్స్పర్ట్ మహేష్ పలావత్ ప్రకారం- ప్రస్తుతం సముద్ర, వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల ఈ వ్యవస్థ మరింత బలపడి తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఇది తుపానుగా రూపాంతరం చెందితే దీనికి అక్వాన్ అనే పేరు పెట్టనున్నారు. ఇరాన్ ఈ పేరును సూచించింది.
ఏపీ, తమిళనాడువైపు వెళ్లే అవకాశం
వెదర్ మోడల్ ప్రొజెక్షన్స్ ప్రకారం ఈ వ్యవస్థ భారత తూర్పు తీరం వైపు ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు తీరాల దిశగా కదిలే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఈ తుపాను ప్రయాణించే మార్గం విషయంలో ఇంకా పూర్తి స్పష్టత లేదు. సముద్రంలో ఉండగానే ఇది తన దిశను మార్చుకునే అవకాశం ఉందని కొన్ని వాతావరణ నమూనాలు సూచిస్తున్నాయి. ప్రస్తుత దశలో భారత వాతావరణ శాఖ తుపాను ఏర్పడుతుందని కానీ, ఫలానా చోట లేదా ఫలానా తేదీన తీరం దాటుతుందని కానీ అధికారికంగా ధ్రువీకరించలేదు. కాబట్టి ప్రస్తుతానికి వీటిని ప్రాథమిక అంచనాలుగానే చూడాలి.
ఇదే సమయంలో హిమాలయ ప్రాంతాల్లోనూ వాతావరణం వేగంగా మారిపోతోంది. కశ్మీర్, పరిసర ప్రాంతాల్లో సముద్ర మట్టానికి సుమారు 3.1 నుంచి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎత్తయిన పర్వత ప్రాంతంలో అక్కడక్కడా వర్షం, మంచు కురిసే అవకాశం ఉంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్కు కూడా వర్షసూచన ఉందని పేర్కొంది. కొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు, గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు
దక్షిణ భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కూడా రాబోయే రోజుల్లో అల్పపీడనం ప్రభావంతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నవంబర్ 12-14 మధ్య తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకాల్ ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు పడొచ్చని, నవంబర్ 16-17 తేదీల్లోనూ వర్షసూచన ఉందని పేర్కొంది. కేరళ, మాహే ప్రాంతాల్లోనూ ఉరుములు, మెరుపులతో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉండగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాలు, యానాం, రాయలసీమలో నవంబర్ 14-17 మధ్య అక్కడక్కడా వర్షాలు పడొచ్చు. అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో నవంబర్ 12-17 వరకు విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు.
ఇదిలా ఉండగా ఈశాన్య భారతదేశంలోని అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అసోం, మేఘాలయ రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 12న మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అంచనాలు ఉన్నాయి. పశ్చిమ, మధ్య భారతదేశంలో పెద్దగా వర్షసూచనలు లేవు. ఈ ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణమే ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక నవంబర్ రెండో వారం నడుస్తున్నా ఉత్తర, మధ్య భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆశించిన స్థాయిలో ఇంకా చలి మొదలుకాలేదు. కొన్ని చోట్ల పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే అధికంగా నమోదవుతున్నాయి.
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