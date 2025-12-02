ETV Bharat / bharat

PMO భవనం పేరు మార్చిన కేంద్రం- కొత్త నేమ్ ఏంటంటే?

ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయ భవనం పేరును మార్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం

PMO Building Name Change
PMO Building Name Change (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 2, 2025 at 4:08 PM IST

1 Min Read
PMO Building Name Change : ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం(పీఎంవో) భవనం పేరును కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చింది. పీఎంవో భవనం పేరును సేవాతీర్థ్​గా మారుస్తూ తాజాగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే గవర్నర్ల అధికారిక నివాసం రాజ్‌భవన్‌ను లోక్‌భవన్‌గా మార్చాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సూచించిన కేంద్రం, ఇప్పుడు పీఎంవో భవనం పేరు విషయంలో మార్పు చేసింది.

