PMO భవనం పేరు మార్చిన కేంద్రం- కొత్త నేమ్ ఏంటంటే?
ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయ భవనం పేరును మార్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
PMO Building Name Change (ANI)
Published : December 2, 2025 at 4:08 PM IST
PMO Building Name Change : ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం(పీఎంవో) భవనం పేరును కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చింది. పీఎంవో భవనం పేరును సేవాతీర్థ్గా మారుస్తూ తాజాగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే గవర్నర్ల అధికారిక నివాసం రాజ్భవన్ను లోక్భవన్గా మార్చాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సూచించిన కేంద్రం, ఇప్పుడు పీఎంవో భవనం పేరు విషయంలో మార్పు చేసింది.