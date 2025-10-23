ETV Bharat / bharat

నూతన సీజేఐ నియామక ప్రక్రియ షురూ- జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌కు అవకాశం

నవంబరు 23న పదవీ విరమణ చేయనున్న సీజేఐ జస్టిస్‌ గవాయ్‌

New CJI of Supreme Court
New CJI of Supreme Court (ETV Bharat)
New CJI of Supreme Court : నూతన భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎంపిక ప్రక్రియను కేంద్ర ప్రభుత్వం గురువారం ప్రారంభించింది. ప్రస్తుత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ బీఆర్ గవాయ్​ పదవీ కాలం నవంబర్​ 23న ముగియనున్న నేపథ్యంలో తదుపరి సీజేఐ కోసం కసరత్తు చేపట్టింది. తదుపరి సీజేఐ పేరును సూచించాలంటూ జస్టిస్​ గవాయ్​కు లేఖ రాసింది ప్రభుత్వం. ఈ మేరకు లేఖ సాయంత్రం లేదా శుక్రవారం చేరనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, తర్వాతి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్​ నియమితులయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఆయన సీజేఐగా నియమితులైతే నవంబర్​ 24న ప్రమాణం చేస్తారు. ఆయన సీజేఐ పదవిలో దాదాపు 15 నెలల పాటు 2027 ఫిబ్రవరి 9 వరకు కొనసాగుతారు.

