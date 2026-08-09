భవన నిర్మాణం కోసం న్యూ రూల్స్- ఇకపై ప్రతీ మూడు అంతస్తుల తర్వాత ఒక ఫ్లోర్ ఖాళీగా ఉంచాల్సిందే!
ఇకపై భవన నిర్మాణాల్లో ప్రతి మూడు ఫ్లోర్ల తర్వాత ఓ అంతస్తు ఖాళీ- అగ్ని ప్రమాదాల నివారణ కోసం!
Published : August 9, 2026 at 1:41 PM IST
New CGDCR Regulations : ఇకపై ఎత్తైన భవనాల నిర్మాణంలో సరికొత్త మార్పులు రానున్నాయా? ప్రతి మూడు అంతస్తుల తర్వాత ఒక ఫ్లోర్ను కచ్చితంగా ఖాళీగా ఉంచాల్సిందేనా? ఈ కొత్త రూల్స్ గురించి మీకు తెలుసా? ఎత్తైన భవనాల కోసం కొత్త 'సీజీడీసీఆర్' తీసుకురావడానికి గుజరాత్ ప్రభుత్వం యోచన చేస్తోంది. అగ్ని ప్రమాదాలు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో విపత్తు నిర్వహణ, రక్షణ కోసం భవన నిర్మాణాల్లో సమూల మార్పులు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం ఇకపై హై రైజ్ బిల్డింగ్లో ప్రతి మూడు అంతస్తుల తర్వాత ఒక అంతస్తును ఖాళీగా ఉంచే నిబంధనలను ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. గుజరాత్లో క్రమంగా పెద్దపెద్ద భవనాల నిర్మాణం పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజల రక్షణ కోసం ఈ ముఖ్యమైన మార్పులు చేయాలని, నిబంధనలు అమలు చేయడానికి ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. గుజరాత్ హైకోర్టులో జరిగిన విచారణ సందర్భంగా, ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కీలక విషయాన్ని వెల్లడించింది.
ఇంతకీ 'సీజీడీసీఆర్' అంటే ఏమిటి?
సీజీడీసీఆర్ అంటే 'సమగ్ర సాధారణ అభివృద్ధి నియంత్రణ నిబంధనలు'. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఈ నిబంధనలు నగరాల్లో ఇళ్లు, భవనాల ఎత్తు ఎంత ఉండాలి. వాటిని ఎలా నిర్మించాలో నిర్దేశిస్తాయి. అలాగే ఇందులో ఖాళీ స్థలాలు, రోడ్లు, పార్కింగ్లకు సంబంధించిన నిబంధనలు, ప్రమాణాలు నిర్దేశితమై ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు గుజరాత్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కొత్త సీజీడీసీఆర్ ఫ్రేమ్వర్క్ పరిధిలోకి ఎత్తైన భవనాల్లో అగ్ని ప్రమాదాల సమయంలో, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నివాసితుల రక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.
కీలకమైన మార్పులు ఏమిటి?
గుజరాత్ హైకోర్టులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వాదిస్తున్న అడ్వకేట్ జనరల్ కమల్ త్రివేది, ఈ కొత్త సీడీడీసీఆర్ ముసాయిదా ప్రక్రియ గురించి కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. "ఈ కొత్త నిబంధనల్లో ఎత్తైన భవనాల్లో ఫైర్ సేఫ్టీ కోసం, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజల రక్షణ కోసం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు గురించిన వివరాలు ఉంటాయి. ప్రతి మూడు అంతస్తుల తర్వాత ఒక అంతస్తును పూర్తిగా ఖాళీగా ఉంచాలనేది ఈ ప్రతిపాదిత నిబంధనల్లోని ఒక ముఖ్యమైన అంశం.
ఎందుకిలా?
ఇంతకీ భవనం మధ్యలో ఒక అంతస్తును ఖాళీగా ఉంచడం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏమిటి? దీనికి ప్రభుత్వం చెబుతున్న సమాధానం ఏమిటంటే, 'అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగే సమయంలో, అలాగే ఇతర అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజలు సురక్షితంగా ఒక చోటుకు రావడం కోసమే ఈ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం' అని చెబుతోంది. ఎందుకంటే, సాధారణ భవనాలతో పోల్చితే, ఎత్తైన భవనాల్లో అగ్ని ప్రమాద సమయంలో సహాయక చర్యలు చేపట్టడం సవాల్తో కూడుకున్న పని. భవనం ఎత్తు పెరిగే కొలది, ప్రజలను సురక్షితంగా బయటకు తరలించడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. అగ్నిమాపక సిబ్బందికి ఆ పని మరింత క్లిష్టంగా మారుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా ఇప్పుడున్న నిబంధనల ప్రకారం, ఏర్పాటు చేస్తున్న అగ్నిమాపక పరికరాలు, భద్రతా వ్యవస్థలు సరిపోవడం లేదు. అందుకే ప్రజల భద్రత కోసం భవనంలోని వివిధ అంతస్తుల్లో ఒక నిర్దేశిత సురక్షిత ప్రాంతాన్ని ఖాళీ ఉంచడం అవసరం. అప్పుడే సులువుగా సహాయక చర్యలు చేపట్టడానికి వీలవుతుంది. ఈ కారణాల వల్లనే భవన నిర్మాణంలో సరికొత్త మార్పులు చేయడానికి గుజరాత్ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది.
ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది?
ప్రస్తుతం ఈ నిబంధనలతో ముసాయిదా తయారీ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని గుజరాత్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అహ్మదాబాద్ హైకోర్టుకు తెలియజేసింది. ఈ రూల్స్కు సంబంధించిన నిర్దిష్ట వివరాలు, అమలు విధానం అనేవి కొత్త సీజీడీసీఆర్ ఖరారైన తర్వాతే స్పష్టమవుతాయి.
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