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మార్గదర్శి చిట్​ఫండ్ 130వ శాఖ ప్రారంభం- వర్చువల్​గా ప్రారంభించిన ఎండీ శైలజా కిరణ్

కర్ణాటకలో మార్గదర్శి చిట్​ఫండ్ కొత్త శాఖ ప్రారంభం- దేశవ్యాప్తంగా 130 బ్రాంచీలకు విస్తరించిన శాఖ

Margadarsi Chit Fund New branch Karnataka
Margadarsi Chit Fund New branch Karnataka (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 24, 2026 at 4:34 PM IST

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Margadarsi Chit Fund New branch Karnataka : రామోజీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్‌కు చెందిన, అత్యంత విశ్వసనీయ సంస్థ 'మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్' తన కొత్త శాఖను కర్ణాటకలో ప్రారంభించింది. దీంతో మార్గదర్శి చిట్​ఫండ్ దేశవ్యాప్తంగా 130 బ్రాంచీలకు విస్తరించింది. కలబురగి పాత జేవర్గి రోడ్డులోని సిద్ధేశ్వర కల్యాణ మండపం సమీపంలో ఈ కొత్త శాఖను ఏర్పాటు చేశారు. మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శైలజా కిరణ్ ఈ శాఖను వర్చువల్​గా ప్రారంభించారు. అనంతరం సిబ్బంది, వినియోగదారులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమానికి డైరెక్టర్ పి.లక్ష్మణరావు, డెవలప్​మెంట్​ విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ జి.బలరామకృష్ణ, సీఓఓ మధుసూదన్​, జనరల్ మేనేజర్ టి.నంజుండప్ప, బ్రాంచ్ మేనేజర్ రాము, రాయచూర్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ సదాశివ, సింధనూర్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ జయందర్, ఇతర కార్యాలయ సిబ్బంది, కస్టమర్లు పాల్గొన్నారు.

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MARGADARSI NEW BRANCH KARNATAKA
KALABURAGI MARGADARSI NEW BRANCH
MARGADARSI CHIT FUND KARNATAKA

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