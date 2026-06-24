మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ 130వ శాఖ ప్రారంభం- వర్చువల్గా ప్రారంభించిన ఎండీ శైలజా కిరణ్
కర్ణాటకలో మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ కొత్త శాఖ ప్రారంభం- దేశవ్యాప్తంగా 130 బ్రాంచీలకు విస్తరించిన శాఖ
Published : June 24, 2026 at 4:34 PM IST
Margadarsi Chit Fund New branch Karnataka : రామోజీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కు చెందిన, అత్యంత విశ్వసనీయ సంస్థ 'మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్' తన కొత్త శాఖను కర్ణాటకలో ప్రారంభించింది. దీంతో మార్గదర్శి చిట్ఫండ్ దేశవ్యాప్తంగా 130 బ్రాంచీలకు విస్తరించింది. కలబురగి పాత జేవర్గి రోడ్డులోని సిద్ధేశ్వర కల్యాణ మండపం సమీపంలో ఈ కొత్త శాఖను ఏర్పాటు చేశారు. మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శైలజా కిరణ్ ఈ శాఖను వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. అనంతరం సిబ్బంది, వినియోగదారులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమానికి డైరెక్టర్ పి.లక్ష్మణరావు, డెవలప్మెంట్ విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ జి.బలరామకృష్ణ, సీఓఓ మధుసూదన్, జనరల్ మేనేజర్ టి.నంజుండప్ప, బ్రాంచ్ మేనేజర్ రాము, రాయచూర్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ సదాశివ, సింధనూర్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ జయందర్, ఇతర కార్యాలయ సిబ్బంది, కస్టమర్లు పాల్గొన్నారు.