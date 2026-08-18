ETV Bharat / bharat

2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ యూపీ, పంజాబ్​, గుజరాత్​కు బీజేపీ ఇన్‌ఛార్జ్‌లు

పంజాబ్‌ బాధ్యతలు సతీశ్‌ పూనియాకు- గుజరాత్‌ ఇన్‌ఛార్జ్‌గా తరుణ్‌ చుగ్‌- వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో బీజేపీ కీలక నియామకాలు

BJP Appoints State In Charges
బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబీన్‌ (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 12:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BJP Appoints State In Charges : వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు బీజేపీ ఇప్పటి నుంచి వ్యూహాలను పదును పెడుతోంది. ఉత్తర్​ప్రదేశ్, పంజాబ్, గుజరాత్​ రాష్ట్రాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. అందులో భాగంగా బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబీన్‌ మంగళవారం ఆయా రాష్ట్రాలకు ఇన్‌ఛార్జ్‌లు, కో-ఇన్‌ఛార్జ్‌లను నియమించారు. ఈ నియామకాలు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని పార్టీ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయం ప్రకటన విడుదల చేసింది.

ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ పార్టీ వ్యవహారాల ఇన్‌ఛార్జ్‌గా రాజ్యసభ ఎంపీ, పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి వినోద్‌ తావ్డేను నియమించారు. కో-ఇన్‌ఛార్జ్‌గా జాతీయ కార్యదర్శి జగదీశ్‌ ఈశ్వర్‌భాయ్‌ పటేల్‌కు బాధ్యతలు అప్పగించారు. దేశ రాజకీయాల్లో కీలక రాష్ట్రంగా ఉన్న యూపీలో 2027 అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేథ్యంలో సంస్థాగత వ్యవహారాలు, పార్టీ శ్రేణుల సమన్వయం, ఎన్నికల వ్యూహంపై తావ్డే బృందం దృష్టి పెట్టనుంది. ఇక పంజాబ్‌ రాష్ట్ర భాజపా ఇన్‌చార్జ్‌గా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, రాజ్యసభ సభ్యుడు డాక్టర్‌ సతీశ్‌ పూనియాను నియమించారు. అలాగే గుజరాత్‌ బాధ్యతలను రాజ్యసభ సభ్యుడు, బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యాలయ ఇన్‌చార్జ్‌ తరుణ్‌ చుగ్‌కు అప్పగించారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు ఇన్‌చార్జ్‌ల నియామకాలను త్వరలో చేపడతామని బీజేపీ తెలిపింది. అప్పటివరకు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ప్రభారీ వ్యవస్థ యథాతథంగా కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసింది.

కొత్త టీమ్‌తో ఎన్నికల వ్యూహం
ఇదిలా ఉండగా బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబీన్‌ కొత్త టీమ్‌ను సోమవారం ప్రకటించారు. అనుభవజ్ఞులతో పాటు యువ నాయకులకు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తూ కొత్త బృందాన్ని రూపొందించారు. జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శులుగా మాజీ అమేఠీ ఎంపీ స్మృతి ఇరానీ, మాజీ త్రిపుర ముఖ్యమంత్రి బిప్లబ్‌ కుమార్‌ దేబ్‌, సునీల్‌ బన్సల్‌, వినోద్‌ తావ్డే, గజేంద్ర పటేల్‌, సతీశ్‌ పూనియా, హరీశ్‌ ద్వివేది, సంజయ్‌ భాటియాలకు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు. అదే సమయంలో పలువురు సీనియర్‌ నేతలను జాతీయ ఉపాధ్యక్షులుగా నియమించారు. మాజీ రాజస్థాన్‌ సీఎం వసుంధరా రాజే, మాజీ ఉత్తరాఖండ్‌ సీఎం తీరథ్‌ సింగ్‌ రావత్‌, రామ్‌ మాధవ్‌, బైజయంత్‌ పాండా, డీ పురందేశ్వరి తదితరులకు ఈ జాబితాలో చోటు దక్కింది. మొత్తం 13 మంది కొత్త ఉపాధ్యక్షుల్లో ఆరుగురు మహిళలు ఉండటం విశేషం.

విస్తృత ప్రాతినిధ్యంతో జాతీయ కార్యదర్శులు
జాతీయ కార్యదర్శుల నియామకాల్లోనూ దేశవ్యాప్తంగా భౌగోళిక ప్రాతినిధ్యానికి బీజేపీ ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన కవితా పటిదార్‌, కేరళకు చెందిన కె. సురేంద్రన్‌, యూపీకి చెందిన డాక్టర్‌ భోలా సింగ్‌, ఝార్ఖండ్‌కు చెందిన ప్రదీప్‌ వర్మ, గుజరాత్‌కు చెందిన జగదీశ్‌ పటేల్‌, దిల్లీకి చెందిన సందీప్‌ పాఠక్‌ తదితరులకు జాతీయ కార్యదర్శులుగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. నాగాలాండ్‌కు చెందిన ఫాంగ్నోన్‌ కొన్యాక్‌, కేరళకు చెందిన అనిల్‌ ఆంటోనీ, తమిళనాడుకు చెందిన ఎం. వెంకటేశన్‌, పశ్చిమ్‌ బెంగాల్‌కు చెందిన మనోజ్‌ తిగ్గా, బిహార్‌కు చెందిన సిద్ధార్థ్‌ శంభు, దిల్లీకి చెందిన స్వదేశ్‌ సింగ్‌, అసోంకు చెందిన మృగాంక దేవ్‌ బర్మన్‌, గుజరాత్‌కు చెందిన రోహన్‌ గుప్తా, దిల్లీకి చెందిన జై ప్రకాశ్‌ తదితరులు ఈ జాబితాలో ఉన్నారు.

కీలక విభాగాలకూ కొత్త బాధ్యతలు
కేంద్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కీలకమైన జాతీయ కోశాధికారి బాధ్యతలను పీయూశ్ గోయల్‌కు మరోసారి అప్పగించారు. తరుణ్‌ చుగ్‌ను బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయ ఇన్‌చార్జ్‌గా నియమించారు. గుజరాత్‌కు చెందిన ఎంపీ హేమాంగ్‌ జోషికి యువ మోర్చా బాధ్యతలు ఇచ్చారు. మహిళా మోర్చా అధ్యక్ష బాధ్యతలను ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన రూప్‌ కుమారి చౌధరి చేపట్టనున్నారు. పార్టీ మీడియా విభాగంలో మాత్రం కొనసాగింపునకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. లోక్‌సభ సభ్యుడు అనిల్‌ బలూనీ మీడియా కన్వీనర్‌గా కొనసాగనున్నారు. ఆయనకు సహ కన్వీనర్లుగా ఆశిష్‌ ఉషా అగర్వాల్‌, ప్రదీప్‌ భండారీ, సిద్ధార్థ్‌ యాదవ్‌ వ్యవహరించనున్నారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన దీపక్‌ మ్హాస్కేకు సోషల్‌ మీడియా కన్వీనర్‌ బాధ్యతలు అప్పగించారు.

'నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యేనాటికి అమిత్‌ షా పుట్టనేలేదు'- ఖర్గే ఘాటు వ్యాఖ్యలు

కాంగ్రెస్ మావోయిస్టు పార్టీగా మారిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది : కిరణ్ రిజిజు

TAGGED:

BJP ON THREE STATES IN CHARGES
STATES IN CHARGES PUNJAB UP GUJARAT
ASSEMBLY ELECTIONS 2027
BJP APPOINTS STATE IN CHARGES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.