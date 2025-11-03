ETV Bharat / bharat

ఏ ప్రధాని కూడా ఇలాంటి పదాలు వాడటం వినలేదు : మోదీ నాటు తుపాకీ వ్యాఖ్యలపై తేజస్వీ ఫైర్

బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాని మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డ తేజస్వీ యాదవ్

Tejashwi Yadav On PM Modi : బిహార్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేసిన తుపాకీ వ్యాఖ్యలపై ఆర్​జేడీ నేత, ప్రతిపక్ష సీఎం అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. తనను సీఎం అభ్యర్థిగా గుర్తించేందుకు కాంగ్రెస్ అంగీకరించలేదని, ఆ పార్టీ తలకు నాటు తుపాకీని గురిపెట్టి మరి​ పేరును ప్రకటించేలా చేసిందని ప్రధాని మోదీ చెప్పడంపై మండిపడ్డారు. ఒక ప్రధానమంత్రి అలాంటి పదాలు వాడటం తాను ఎప్పుడూ వినలేదని ఆయన్నారు. విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ప్రధాని వ్యాఖ్యలపై నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు. గతంలో ఏ ప్రధాని కూడా అలాంటి పదాలు వాడటం నేను ఎప్పుడూ వినలేదు. ఇది ఆయన ఆలోచనా విధానాన్ని చూపిస్తుంది. ప్రధాని గుజరాత్‌కు వెళ్లినప్పుడల్లా ఐటీ ఫ్యాక్టరీలు, సెమీకండక్టర్ యూనిట్లు, డేటా సెంటర్ల గురించి మాట్లాడుతారు. కానీ ఆయన బిహార్‌కు వచ్చినప్పుడు, ఆయన నాటు తుపాకీల గురించి మాట్లాడుతారు. బహుశా ఆయన ఇతరులను ఎన్​డీఏ చేరేలా చేయడానికి తుపాకులు గురిపెట్టి ఉండొచ్చు. నేను దానిపై వ్యాఖ్యనించలచుకోలేదు' అని తేజస్వీ యాదవ్ అన్నారు.

ఇక బిహార్​లో ఇండియా కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఖాయమని తేజస్వీ యాదవ్ పునరుద్ఘాటించారు. నవంబర్ 14న ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదలవుతాయని, 18న ప్రభుత్వం కొలువుదీరుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఆరోజు ప్రమాణ కార్యక్రమం ఉంటుందని తెలిపారు. అలాగే ప్రధానమంత్రి బిహార్​ను సందర్శిస్తున్నారని, పరిస్థితిని గమనించాలని అన్నారు. నేరం జరగకుండా ఒక్కరోజు కూడా గడవటం లేదని ఆరోపించారు. కానీ మహాగఠ్‌బంధన్‌ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశాక మార్పు వస్తుందని తెలిపారు. కులమతాలతో సంబంధం లేకుండా ఈ నెల 26 నుంచి జనవరి 26 వరకు నేరస్థులందరినీ జైళ్లకు పంపిస్తామని పేర్కొన్నారు. సాధ్యమైనంత కఠిన చర్యలు వారిపై తీసుకుంటామని హామి ఇచ్చారు.

ఆదివారం బిహార్​లో జరిగి ప్రచార కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగిస్తూ విపక్షాలపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ చేస్తున్న ఆర్​జేడీ, కాంగ్రెస్‌ మధ్య సంబంధాలు సవ్యంగా లేవని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్‌ను ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం కాంగ్రెస్‌కు అసలు ఇష్టం లేదన్నారు. ఆర్​జేడీ వ్యక్తులు ఆ పార్టీ తలపై తుపాకీ ఎక్కుపెట్టి తేజస్వీ పేరు ప్రకటించేలా చేశారని విమర్శించారు. రెండు పార్టీల మధ్య విపరీతమైన ద్వేషం ఉందని, ఫలితాల తర్వాత ఒకరి తలలొకరు పగలగొట్టుకుంటారని పేర్కొన్నారు. జంగిల్‌రాజ్‌ను బిహార్‌ ప్రజలు మరిచిపోలేదని, ఎన్​డీఏ సుపరిపాలనకే వారు ఓటు వేస్తారని అన్నారు. ఈ సభల్లో బిహార్‌ ఎన్నికల్లో అధికార ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం రికార్డు స్థాయి విజయం సాధించడం ఖాయమని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందిస్తూ తేజస్వీ యాదవ్​ మండిపడ్డారు.

బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రెండు విడతల్లో జరగనున్నాయి. నవంబర్ 6,11 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. నవంబర్ 14న ఎన్నికల ఫలితాలను వెల్లడిస్తారు.

