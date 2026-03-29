'చెవులతో పనే లేదు'- వినికిడి సమస్యకు 'దంత' పరిష్కారం- వినూత్న టెక్నాలజీతో న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ

పుదుచ్చేరి యువతేజం విశ్వ వినూత్న ఆవిష్కరణ- దంతాలకు అమర్చుకునే వినికిడి పరికరం ‘న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ- ధ్వని కంపనాలు ఈ పరికరం నుంచి చెంప ఎముకల ద్వారా మెదడుకు- వినికిడి సమస్యకు పరిష్కారం

NeuroVibe Six PC
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 29, 2026 at 8:55 PM IST

NEUROVIBE SIX PC : వినికిడి సమస్యలు ఉన్నవారికి గుడ్ న్యూస్. అత్యంత సౌకర్యవంతంగా, అత్యంత గోప్యంగా వినియోగించగలిగే వినికిడి పరికరాన్ని పుదుచ్చేరికి చెందిన యువతేజం విశ్వ ఆవిష్కరించారు. దీని పేరు న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ (NeuroVibe Six PC). ఇటీవలే దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో జరిగిన 'ఇండియా ఇన్నోవేట్స్ 2026' సదస్సులో ఈ పరికరాన్ని ప్రదర్శించి అందరి మన్ననలను విశ్వ అందుకున్నారు. చెవితో ముడిపడిన వినికిడి సమస్యకు నోటిలోని దంతమార్గంలో పరిష్కారాన్ని చూపించే వినూత్న టెక్నాలజీతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ పరికరం విశేషాలు తెలియాలంటే కథనాన్ని పూర్తిగా చదివేయండి.

లోపాలన్నీ అధిగమించేలా న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ
సాధారణంగా వినికిడి పరికరాలను చెవి బయట లేదా లోపల అమర్చుతారు. ఈక్రమంలో వినికిడి సమస్య కలిగిన వారికి వైద్యులు సర్జరీలనూ చేస్తుంటారు. సర్జరీ చేయించుకోవడం, వినికిడి పరికరాలను అందరికీ కనిపించేలా వినియోగించడం అనే అంశాలు చాలా అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంటాయి. దీంతోపాటు వినికిడి పరికరాలు పెద్దసైజులో ఉండటం అనేది మైనస్ పాయింట్. ఈ లోపాలన్నీ అధిగమించేలా న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ పరికరాన్ని యువ ఆవిష్కర్త విశ్వ తయారు చేశారు. వినికిడి సమస్య ఉన్నవారు ఎలాంటి సర్జరీ అక్కర్లేకుండానే దీన్ని వాడొచ్చు. దంతాల వరుసపై పెట్టుకునే బ్రేసెస్‌ తెలుసు కదా. అచ్చం అదే విధంగా దంతాలకు న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ పరికరాన్ని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని పెట్టుకోవడం, తీసేయడం ఈజీ. వినియోగదారుడు ఎప్పుడైనా పెట్టుకోవచ్చు, తీసేయొచ్చు.

ఈ పరికరం శబ్దాన్ని కంపనాలుగా మార్చి, మెదడుకు పంపిస్తుంది

చెవి - మెదడు - చెంప ఎముకల లింక్
ఇంతకీ దంతాల మార్గంలో వినికిడిని పొందడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని ఆలోచిస్తున్నారా? దీని గురించి తెలియాలంటే తొలుత మనం చెవి నిర్మాణం గురించి, న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ పరికరంలోని బోన్ కండక్షన్ టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవాలి. మన చెవి ప్రధానంగా 3 భాగాలుగా విభజించబడి ఉంటుంది. అవి బయటి చెవి (Outer ear), మధ్య చెవి (Middle ear), లోపలి చెవి (Inner ear). ఈ మూడు భాగాలు కలిసి శబ్ద తరంగాలను సేకరించి వాటిని మెదడుకు చేరే సంకేతాలుగా మారుస్తాయి.

కోక్లియా (Cochlea) అనేది లోపలి చెవిలో నత్త ఆకారంలో ఉండే ఒక ముఖ్యమైన భాగం. ఇది మనం వినే శబ్దాల తరంగాలను విద్యుత్ సంకేతాలుగా మార్చి, వాటిని శ్రవణ నాడుల (auditory nerve) ద్వారా మెదడుకు పంపుతుంది. అక్కడ మెదడు ఆ సంకేతాలను విశ్లేషించి శబ్దంగా గుర్తిస్తుంది. ఇక మన కళ్ల కింద, బుగ్గల భాగంలో ఆకృతిని ఇచ్చే ప్రధాన ఎముకలను చెంప ఎముకలు అంటారు. ఇవి పుర్రెకు, దవడ ఎముకలకు అనుసంధానమై ఉంటాయి.

Hearing Device Hidden in the Teeth
దంతాల్లో దాగి ఉండే ప్రత్యేక శ్రవణ పరికరం

న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ ఇలా పనిచేస్తుంది ?
దంతాల లోపల న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ పరికరాన్ని అమర్చాక, అది బోన్ కండక్షన్ టెక్నాలజీతో పనిచేయడం మొదలుపెడుతుంది. ఇందులో భాగంగా చెంప ఎముకల ద్వారా ధ్వని ప్రసారం జరుగుతుంది. ఈ పరికరాన్ని వినియోగించే వ్యక్తితో ఎవరైనా మాట్లాడినప్పుడు, ఆ ధ్వని ఒక మొబైల్ యాప్ ద్వారా పరికరానికి చేరుతుంది. అప్పుడు ఆ పరికరం ధ్వనిని కంపనాలుగా మార్చి, చెంప ఎముకల ద్వారా నేరుగా మెదడుకు పంపుతుంది. అంటే చెవుల అవసరం లేకుండానే, ధ్వని అనేది డైరెక్టుగా మెదడుకు చేరిపోతుంది. మెదడు వెంటనే ఆ ధ్వని కంపనాలను విశ్లేషించి శబ్దంగా గుర్తిస్తుంది. తద్వారా వినికిడి సమస్య ఉన్న వారు కూడా మాటలన్నీ స్పష్టంగా వినగలుగుతారు.

వినికిడి పరికరం

150 మంది విద్యార్థులపై ప్రయోగ పరీక్ష
న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ పరికరాన్ని విశ్వ, ఆయన టీమ్ తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణ భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాలలో 150 మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులపై పరీక్షించింది. ఈ ప్రయోగ పరీక్ష సమయంలో విద్యార్థుల నుంచి తమకు చాలా సానుకూల స్పందన వచ్చిందని విశ్వ తెలిపారు. ఈ పరికరం వల్ల తాము స్పష్టంగా మాటలను వినగలిగామని విద్యార్థులు చెప్పారన్నారు. దీన్ని ఉపయోగించడం సైతం సులభంగా ఉందన్నారని పేర్కొన్నారు. న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ భద్రత, అధికారిక గుర్తింపును నిర్ధారించడానికి తాము ఇప్పటికే పేటెంట్‌ను పొందామని ఆయన చెప్పారు.

అతి చిన్న సైజులో- తక్కువ ధరకే లభ్యం
ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో వినికిడి పరికరాల ధర రూ.30వేల నుంచి రూ.5 లక్షల దాకా ఉంది. దీనివల్ల చాలామంది పేదవర్గాల వారు కొనలేని పరిస్థితి నెలకొంది. న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ పరికరాన్ని తక్కువ ఖర్చుతో తయారు చేయొచ్చు. ప్రస్తుతం న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ నమూనా (ప్రొటోటైప్) దశలోనే ఉంది. కానీ దీన్ని ఒక చిన్న మైక్రోచిప్‌గా మార్చాలని విశ్వ అండ్ టీమ్ టార్గెట్‌గా పెట్టుకుంది. భవిష్యత్తులో, పంటి వెనుక సులభంగా పెట్టుకునేంత చిన్న సైజుకు ఈ పరికరాన్ని తగ్గిస్తామని వారు అంటున్నారు. భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి జరిగితే, దీని ధర బాగా తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.

ఏఐ స్పీచ్ థెరపీ ఫీచర్‌ను యాడ్ చేస్తాం
విశ్వ అండ్ టీమ్ వినికిడి సమస్యలపైనే కాకుండా, మాటల ఇబ్బందులపైనా దృష్టి సారించింది. వినికిడి లోపం ఉన్నవారు కొన్నిసార్లు స్పష్టంగా మాట్లాడలేరని, ఇది వారి సంభాషణ నైపుణ్యాలను ప్రభావితం చేస్తుందని విశ్వ తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏఐ ఆధారిత స్పీచ్ థెరపీ ఫీచర్‌‌ను న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీలో జోడించడంపై ప్రస్తుతం పరిశోధనలు చేస్తున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ సాంకేతికత అనేది ఒక వ్యక్తి అస్పష్టమైన, విరిగిన స్వరాన్ని స్పష్టమైన, అర్థమయ్యే భాషగా మారుస్తుందన్నారు. ఇందుకోసం ఒక ప్రత్యేక ఏఐ మోడల్‌కు శిక్షణ ఇచ్చి మెరుగుపరుస్తున్నామని విశ్వ చెప్పారు.

ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడుతున్న విశ్వ

వినికిడి సమస్య కలిగిన వారికి కొత్త ఆశ
న్యూరోవైబ్ సిక్స్ పీసీ అనేది కేవలం ఒక సాంకేతిక ఆవిష్కరణ కాదు. ఇది వినికిడి సమస్య కలిగిన లక్షలాది మందికి ఒక ఆశాకిరణం లాంటిది. ఈ పరికరం వారు బాగా వినడానికి సహాయపడటమే కాకుండా, సమాజంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో కలిసిపోయే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. సాంకేతికతను సరైన దిశలో ఉపయోగిస్తే, అది ప్రధాన సామాజిక సమస్యలకు పరిష్కారంగా మారగలదని విశ్వ అంటున్నారు. భవిష్యత్తులో, ఈ ఆవిష్కరణ వినికిడి సాంకేతిక రంగంలో ఒక పెద్ద మార్పును తీసుకురాగలదు.

