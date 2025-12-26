'జపాన్ నుంచి నేతాజీ చితాభస్మాన్ని తీసుకురండి'- రాష్ట్రపతికి నేతాజీ కుటుంబీకుల లేఖ
జనవరి 23న జరగనున్న నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతిలోగా చితాభస్మాన్ని భారత్కు తీసుకురావాలని రాష్ట్రపతిని కోరిన కుటుంబసభ్యులు
Published : December 26, 2025 at 10:12 AM IST
Netaji Subhas Chandra Bose Ashes : స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కుటుంబీకులు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు లేఖ రాశారు. జపాన్లోని టోక్యోలో ఉన్న చారిత్రక బౌద్ధ ఆలయం రెంకో-జిలో ఉన్న నేతాజీ చితాభస్మాన్ని భారత్కు త్వరితగతిన తీసుకొచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని వారు కోరారు. 2026 సంవత్సరం జనవరి 23న జరగనున్న నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతిలోగా చితాభస్మాన్ని మాతృభూమి భారత్కు తీసుకురావాలని విన్నవించారు. రాష్ట్రపతికి తాను రాసిన లేఖ వివరాలను వెల్లడిస్తూ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ మనవడు చంద్రకుమార్ బోస్ ఓ వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. భారత్కు స్వాతంత్య్రం సిద్ధించి ఇన్ని దశాబ్దాలు గడిచిపోయినా, నేటికీ నేతాజీ చితాభస్మం విదేశీ గడ్డపైనే ఉండటం విచారకరమని ఆయన తెలిపారు.
నేతాజీ మనవడి వీడియో సందేశం
"మా కుటుంబం డిసెంబరు 24న రాష్ట్రపతి ముర్ముకు ఒక లేఖను సమర్పించింది. జపాన్లోని రెంకోజీ నుంచి నేతాజీ చితాభస్మాన్ని భారత్కు తీసుకొచ్చే దిశగా చర్యలు చేపట్టాలని రాష్ట్రపతిని కోరాం. నేతాజీ చితాభస్మం భారత గడ్డపైనే ఉండాలి అనేది ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ(ఐఎన్ఏ), నేతాజీ కుటుంబీకుల ప్రగాఢమైన సెంటిమెంట్ అని చెప్పాం. మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి ఇన్నేళ్లు గడిచిపోయినా, నేతాజీ చితాభస్మం విదేశంలోనే ఉండిపోయిందని తలచుకుంటే బాధగా ఉందని వివరించాం. వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 23న సుభాష్ చంద్రబోస్ 129వ జయంతిని మనం జరుపుకోబోతున్నాం. వీలైతే అప్పటిలోగా నేతాజీ చితాభస్మాన్ని భారత్కు తీసుకొచ్చే దిశగా సహకారాన్ని అందించాలని రాష్ట్రపతికి విన్నవించాం" అని వీడియో సందేశంలో తమ లేఖ గురించి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ మనవడు చంద్రకుమార్ బోస్ వివరించారు.
VIDEO | Kolkata: In a video message, Netaji Subhash Chandra Bose’s grandnephew, Chandra Kumar Bose says, “We have today submitted a letter to the President Droupadi Murmu, regarding the repatriation of the mortal remains of Netaji Subhash Chandra Bose from Renkoji, Japan, to… pic.twitter.com/6TRIzdXomj— Press Trust of India (@PTI_News) December 25, 2025
దిల్లీలో ఐఎన్ఏ స్మారకం నిర్మించాలి
"శరత్ చంద్ర బోస్, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ల కుటుంబంలోని సభ్యుడిగా నేను ఈ లేఖను రాస్తున్నాను" అని తన లెటర్ను చంద్రకుమార్ బోస్ మొదలుపెట్టారు. భారత్లోని ప్రస్తుత తరానికి, భావితరాలకు నేతాజీ చితాభస్మాన్ని స్వదేశంలోనే చూసుకునే అవకాశం దక్కాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. నేతాజీకి చెందిన ఆజాద్ హింద్ సారథ్యంలో సింగపూర్ వేదికగా తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఏర్పాటై 2025 అక్టోబరు 21 నాటికి 80 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయని గుర్తుచేశారు.
చలో దిల్లీ అంటూ నేతాజీకి చెందిన ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ(ఐఎన్ఏ) బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యవాదంపై భీకరదాడి చేసిందని, వారి త్యాగాలను గుర్తుచేసేలా, గౌరవించేలా దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఐఎన్ఏ స్మారకాన్ని నిర్మించాలన్నారు. నేతాజీ కుమార్తె, ప్రొఫెసర్ అనితా బోస్ ఫాఫ్, ఇతర కుటుంబీకులు కూడా గతంలో ఈ అంశాలపై భారత ప్రభుత్వానికి చాలాసార్లు విన్నపాలు చేశారని నేతాజీ మనవడు చంద్రకుమార్ బోస్ చెప్పారు. స్వాతంత్య్ర పోరాట కాలపు హీరో లాంటి నేతాజీ గుర్తులను స్వదేశానికి తీసుకొచ్చేందుకు, సానుకూల దిశగా చర్యలను చేపట్టాలని రాష్ట్రపతిని ఆయన కోరారు.
సింగపూర్లో ఆజాద్ హింద్ ప్రభుత్వం ఎలా ఏర్పడింది ?
సింగపూర్లో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం రెండో ప్రపంచ యుద్ధంపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. 1939 సెప్టెంబరు 1 నుంచి 1945 సెప్టెంబరు 2 వరకు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరిగింది. ఈ యుద్ధానికి ముందు వరకు సైనిక శక్తిపరంగా ప్రపంచ అగ్రరాజ్యాల్లో ఒకటిగా జపాన్ ఉండేది. నేతాజీ 1943 ఫిబ్రవరిలో జర్మనీ నుంచి బయలుదేరి, 1943 మేలో జపాన్కు చేరుకున్నారు. నాటి జపాన్ ప్రభుత్వంతో ఆయన చర్చలు జరిపారు. భారత స్వాతంత్య్ర పోరాటానికి సైనిక సహాయాన్ని అందించాలని కోరారు. సింగపూర్ కేంద్రంగా తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని బ్రిటీషర్లతో పోరాడాలని, సహకారాన్ని అందిస్తామని జపాన్ ప్రభుత్వం నేతాజీకి హామీ ఇచ్చింది. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ శత్రువు బ్రిటీషర్లు. జపాన్ శత్రువు కూడా బ్రిటీషర్లే. అందుకే భారత్లో బ్రిటీష్ పాలనను అస్థిరపర్చే లక్ష్యంతో ఉన్న నేతాజీకి జపాన్ వ్యూహాత్మకంగా సైనిక సహకారాన్ని అందించింది. ఈక్రమంలోనే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్న వేళ 1943 జులైలో నేతాజీ సింగపూర్కు చేరుకున్నారు. 1943 అక్టోబరు 21న సింగపూర్లో నేతాజీ తన ఆజాద్ హింద్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. భారత్కు స్వాతంత్య్రాన్ని సాధించడమే దీని లక్ష్యం. ఆ ప్రభుత్వానికి అవసరమైన సైనిక సహకారాన్ని, రాజకీయ మద్దతును జపాన్ అందించింది. నాజీ జర్మనీ, ఇటలీ నుంచి కూడా నేతాజీకి చేయూత లభించింది. అయితే రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో జపాన్ ఓడిపోయింది. బర్మా, ఆగ్నేయ ఆసియాలోని జపాన్ సైన్యాలు బ్రిటీష్ సారథ్యంలోని కూటమికి లొంగిపోయాయి. దీంతో 1945 మే నెలలో సింగపూర్లోని ఆజాద్ హింద్ ప్రభుత్వం కూలిపోయింది.