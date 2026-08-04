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'ఇకపై నేతాజీ సిద్ధాంతాలతో ముందుకెళ్తా'- టీఎంసీకి కూడా సుభాష్ మునిమనవడు గుడ్​బై

నాలుగు నెలల్లోనే తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌కు రాజీనామా చేసిన చంద్రకుమార్ బోస్- బీజేపీ, టీఎంసీ రాజకీయాల్లో తేడా కనిపించలేదన్న వ్యాఖ్య- నేతాజీ సిద్ధాంతాలతో యువత ఆధారిత కొత్త రాజకీయ వేదికకు మార్గదర్శకత్వం ప్రకటించిన నేత

Netaji Subhas Chandra Bose's grandnephew Chandra Kumar Bose Netaji Subhas Chandra Bose's grandnephew Chandra Kumar Bose
Netaji Subhas Chandra Bose's grandnephew Chandra Kumar Bose Netaji Subhas Chandra Bose's grandnephew Chandra Kumar Bose (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 3:52 PM IST

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Netaji Grandnephew Chandra Bose Quits TMC : స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ మునిమనవడు, ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు చంద్రకుమార్ బోస్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)కి మంగళవారం రాజీనామా చేశారు. ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన ఆయన, బీజేపీ అయినా టీఎంసీ అయినా ప్రజల ముందుంచుతున్న రాజకీయాల్లో పెద్దగా తేడా కనిపించలేదని కోల్​కతాలో వ్యాఖ్యానించారు.

ఇకపై నేతాజీ సిద్ధాంతాలను ఆధారంగా చేసుకుని యువతతో కలిసి కొత్త రాజకీయ వేదిక నిర్మాణానికి మార్గదర్శకుడిగా వ్యవహరిస్తానని ప్రకటించారు చంద్రకుమార్ బోస్. నాలుగు నెలల క్రితమే టీఎంసీలో చేరిన ఆయన, అంత తక్కువ వ్యవధిలోనే ఆ పార్టీని వీడడం గమనార్హం. అదే సమయంలో బంగాల్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు బీజేపీని వీడి టీఎంసీలో చేరిన ఆయన, ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి కూడా బయటకు రావడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.

TAGGED:

NETAJI GRANDNEPHEW TMC QUITS
BENGAL LEADER CHANDRA KUMAR BOSE
NETAJI GRANDNEPHEW POLITICS

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