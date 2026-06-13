మ్యాగీలో పురుగులు- ఆరోపణలపై నెస్లే క్లారిటీ- ఇంతకీ ఏం చెప్పిందంటే?
మ్యాగీ నూడుల్స్లో పురుగులు ఉన్నాయంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ పోస్టులు- ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ విచారణ నేపథ్యంలో స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు నెస్లే ఇండియా వివరణ- ల్యాబ్ పరీక్షల్లో నాణ్యత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగానే ఉత్పత్తులు ఉన్నట్లు వెల్లడి
Published : June 13, 2026 at 1:50 PM IST
Maggi Infestation Allegations : మ్యాగీ నూడుల్స్లో పురుగులు ఉన్నాయంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఆరోపణలను ప్రముఖ ఎఫ్ఎంసీజీ సంస్థ నెస్లే ఇండియా ఖండించింది. ఈ ఆరోపణల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని, సంబంధిత బ్యాచ్తో పాటు మార్కెట్లో లభ్యమవుతున్న నమూనాలను స్వతంత్ర ప్రయోగశాలల్లో పరీక్షించగా అవి అన్ని నాణ్యత, ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నట్లు తేలిందని స్పష్టం చేసింది.
జూన్ 12న కొన్ని మీడియా కథనాలు వెలువడిన నేపథ్యంలో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ), బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (బీఎస్ఈ)లు వివరణ కోరగా నెస్లే ఇండియా అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లోని ఓ ధ్రువీకరించని ఖాతా ద్వారా ఈ ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయని, ఆ తర్వాత భారత ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల సంస్థ (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) తమ దృష్టికి ఈ అంశాన్ని తీసుకొచ్చిందని పేర్కొంది.
ఆరోపణలు మాత్రమే!
"మ్యాగీ నూడుల్స్లో పురుగులు ఉన్నాయంటూ ప్రచారంలో ఉన్న ఆరోపణలను మేము పూర్తిగా తిరస్కరిస్తున్నాం. అవి ధ్రువీకరణ లేని సోషల్ మీడియా ఖాతా ఆధారంగా వ్యాపించిన ఆరోపణలు మాత్రమే" అని నెస్లే ఇండియా తెలిపింది. ఈ వ్యవహారంలో ఫిర్యాదు చేసిన వ్యక్తి నుంచి ఇప్పటి వరకు తమకు ఎలాంటి ఉత్పత్తి నమూనాలు అందలేదని సంస్థ వెల్లడించింది. సంబంధిత వ్యక్తిని సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఎలాంటి స్పందన రాలేదని, ఆ సోషల్ మీడియా ఖాతా కూడా అందుబాటులో లేకుండా పోయిందని తెలిపింది.
అయితే, సంస్థ తన విధానాల ప్రకారం ఆరోపణలకు సంబంధించిన అదే బ్యాచ్కు చెందిన రిఫరెన్స్ శాంపిల్ను ల్యాబ్కు పంపించి పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు వెల్లడించింది. ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ గుర్తింపు పొందిన, నేషనల్ అక్రెడిటేషన్ బోర్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ అండ్ కాలిబ్రేషన్ లాబొరేటరీస్ (ఎన్ఏబీఎల్) అక్రెడిటేషన్ కలిగిన ప్రయోగశాలలో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఆ నమూనాల్లో ఎలాంటి పురుగుల ఆనవాళ్లు లేవని తేలినట్లు పేర్కొంది.
అంతేకాకుండా, ఆరోపణలకు సంబంధించిన బ్యాచ్ మాత్రమే కాకుండా మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఇతర నమూనాలపై కూడా నాణ్యత పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు నెస్లే తెలిపింది. ఈ పరీక్షల నివేదికల్లోనూ అన్ని ఉత్పత్తులు నాణ్యత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయని, ఎలాంటి ఇన్ఫెస్టేషన్ లేదని స్పష్టమైనట్లు వెల్లడించింది. ఈ అంశానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలను ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐతో పంచుకున్నట్లు సంస్థ తెలిపింది. బ్యాచ్కు సంబంధించిన నాణ్యత రికార్డులు, మార్కెట్ శాంపిళ్ల వివరాలు, పరీక్షల నివేదికలు తదితర ఆధారాలతో కూడిన సమగ్ర నివేదికను సంబంధిత అధికారులకు సమర్పించినట్లు పేర్కొంది.
వినియోగదారుల విశ్వాసమే ముఖ్యం!
"ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ చేపట్టిన వాస్తవ నిర్ధరణ ప్రక్రియలో భాగంగా అవసరమైన అన్ని ఆధారాలను సమర్పించాం. నాణ్యత రికార్డులు, పరీక్షల నివేదికలు, మార్కెట్ నమూనాల విశ్లేషణ ఫలితాలను అధికారులకు అందించాం" అని సంస్థ వెల్లడించింది. తమ తయారీ ప్రక్రియలో అత్యంత కఠినమైన నాణ్యత నియంత్రణ, ఆహార భద్రతా ప్రమాణాలను పాటిస్తున్నామని నెస్లే ఇండియా మరోసారి స్పష్టం చేసింది. వినియోగదారుల విశ్వాసమే తమకు అత్యంత ముఖ్యమని, నియంత్రణ సంస్థలతో పూర్తిస్థాయి పారదర్శకతతో వ్యవహరిస్తామని పేర్కొంది.
"వాస్తవాలు, శాస్త్రీయ ఆధారాలు చివరికి నిజానిజాలను స్పష్టంగా బయటపెడతాయని మేము విశ్వసిస్తున్నాం. వినియోగదారులకు నాణ్యమైన, సురక్షితమైన ఉత్పత్తులను అందించడంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదు" అని నెస్లే ఇండియా తెలిపింది. కాగా, మ్యాగీ నూడుల్స్కు సంబంధించి గతంలోనూ వివాదాలు చోటుచేసుకున్నప్పటికీ, ఈసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఆరోపణలపై సంస్థ వెంటనే స్పందించి వివరణ ఇవ్వడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంపై ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ వాస్తవ నిర్ధారణ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తుది నివేదిక వెలువడిన తర్వాత ఈ అంశంపై పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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