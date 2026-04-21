నేపాల్ సుంకాలతో సరిహద్దు ప్రజల ఇక్కట్లు- గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ఇదే!
నేపాల్ కొత్త కస్టమ్స్ నిబంధనలతో అలజడి- నేపాల్ బార్డర్లోని బిహార్ వ్యాపారుల్లో ఆందోళన- గిరాకీ తగ్గిందని, ఉపాధి కోల్పోతామనే ఆవేదన- భారత ప్రభుత్వం స్పందించాలని విన్నపాలు
Published : April 21, 2026 at 8:44 PM IST
Nepal New Tariff Effect on India : బేటీ - రోటీ (కుటుంబ, ఆర్థిక) సంబంధాలను కలిగిన భారత్ - నేపాల్ మధ్య 'రూ.100' సుంకం నిబంధన గ్యాప్ పెంచుతోంది. రూ.100 (160 నేపాలీ రూపాయలు) కంటే ఎక్కువ విలువైన వస్తువులను భారత్ నుంచి నేపాల్కు తీసుకెళితే 5 శాతం నుంచి 80 శాతం దాకా కస్టమ్స్ సుంకాన్ని వసూలు చేస్తున్నారు. నేపాల్ నూతన ప్రధానమంత్రి బాలేంద్ర షా తీసుకున్న ఈ వివాదాస్పద నిర్ణయంపై ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్ రాష్ట్రాల్లోని చెరో 7 సరిహద్దు జిల్లాలు, ఉత్తరాఖండ్లోని 3, బంగాల్లోని 1 బార్డర్ జిల్లాల వ్యాపారులు పెదవి విరుస్తున్నారు. దీనివల్ల తమకు నేపాల్ నుంచి వచ్చే గిరాకీ తగ్గుతుందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాక్లెట్ బాక్స్, ఒక జత బట్టలపైనా సుంకాన్ని వసూలు చేసేందుకు నేపాల్ రెడీ అయిపోవడం దారుణమని సరిహద్దు ప్రాంతాల ప్రజలు విమర్శిస్తున్నారు. ఈవిషయంలో భారత ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు. ఈనేపథ్యంలో నేపాల్ బార్డర్లోని బిహార్ జిల్లాల నుంచి 'ఈటీవీ భారత్' గ్రౌండ్ రిపోర్ట్.
బార్డర్ పెంచిన బంధం
భారతదేశం, నేపాల్ దాదాపు 1,751 కిలోమీటర్ల పొడవైన సరిహద్దును కలిగి ఉన్నాయి. ఇందులో 700 కి.మీ బిహార్, 600 కి.మీ ఉత్తర ప్రదేశ్, 275 కి.మీ ఉత్తరాఖండ్, 100 కి.మీ బంగాల్ రాష్ట్రాల పరిధిలో ఉంది. గత కొన్ని దశాబ్దాల పాటు భారత్, నేపాల్ మధ్య సాఫీగా వ్యాపార, వాణిజ్యాలు జరిగాయి. దీనివల్ల నేపాల్ బార్డర్లోని భారతీయ జిల్లాల వ్యాపారులు లబ్ధి పొందారు. ఇరుదేశాల మధ్య సాంస్కృతిక బంధం సైతం బలోపేతమైంది. భారత్, నేపాల్ సరిహద్దు ప్రాంతాల కుటుంబాలు పరస్పరం వివాహ సంబంధాలనూ కుదుర్చుకున్నాయి. ఈవిధంగా రోటీ-బేటీ (వాణిజ్యం - కుటుంబం) అనుబంధం ఏర్పడింది.
1950 ఒప్పందానికి విరుద్ధంగా సుంకం
భారత్ నుంచి తీసుకొచ్చే రూ.100 (160 నేపాలీ రూపాయలు) కంటే ఎక్కువ విలువైన వస్తువులపై సుంకాన్ని విధించే నిబంధనను ఏప్రిల్ 14 - 15 నుంచే నేపాల్ అమలు చేస్తోంది. నేపాల్ సాయుధ పోలీసు బలగం (APF) బార్డర్లో ప్రజలు, వ్యాపారుల ప్రతీ బ్యాగును, ప్యాకేజీని తనిఖీ చేస్తోంది. రూ.100 కంటే ఎక్కువ విలువైన వస్తువులపై సుంకాన్ని వసూలు చేస్తోంది. ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికే ఈ నిర్ణయాన్ని నేపాల్ సర్కారు తీసుకుంది. ఈక్రమంలో 1950 నాటి భారత్-నేపాల్ వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని బాలేంద్ర షా సర్కారు విస్మరించిందని వాణిజ్య వర్గాలు అంటున్నాయి. రెండు దేశాల ప్రజలు ఒకరి భూభాగంలో మరొకరు నివసించడానికి, ఆస్తులు కొనడానికి, వ్యాపారం చేయడానికి సమాన హక్కులు ఉంటాయనే నిబంధన ఆ ఒప్పందంలో ఉంది. కొత్తగా అమల్లోకి తెచ్చిన రూ.100 సుంకం అనేది ఈ నిబంధనకు విరుద్ధంగా ఉందని వాదిస్తున్నారు.
కొత్త సుంకం లెక్క ఇదీ
బిహార్ ఈశాన్య ప్రాంతంలోని రక్సౌల్ సరిహద్దులో రూ.1,000 విలువైన వస్తువులను కొని, నేపాల్లోని బిర్గంజ్ వైపు వెళితే సరిహద్దుల్లో నేపాల్ దళాలు కస్టమ్స్ సుంకాన్ని వసూలు చేస్తాయి. ఒకవేళ ఈ వస్తువులు 15 శాతం కేటగిరీ పరిధిలోకి వస్తే కస్టమ్స్ సుంకం రూ. 150 అవుతుంది. దీనికి 13 శాతం వ్యాట్ను కలుపుకుంటే మరో రూ. 149.5 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కస్టమ్స్ సుంకం, వ్యాట్లను కలుపుకొని రూ. 1,000 విలువైన వస్తువుల ధర రూ. 1,299.5కి చేరుతుంది. ధరలు ఇంతగా పెరుగుతున్నందు వల్లే నేపాల్ ప్రజలు ఇప్పుడు భారత సరిహద్దు గ్రామాలు, పట్టణాల్లో షాపింగ్ చేయడానికి వెనుకంజ వేస్తున్నారు.
భారత వాహనాల సీజ్తో ఉద్రిక్తత
బిహార్ సీతామర్హి జిల్లాలోని సరిహద్దు పట్టణం సోన్బర్సా. ఇందులోని ఒక గ్రామం పేరు ఇంద్రావా. ఇది సరిహద్దుకు అత్యంత సమీపంలో (సుమారు 4-5 కి.మీ దూరంలో) ఉంటుంది. ఇంద్రావా నుంచి నేపాల్కు వెళ్తున్న భారత పౌరుల వాహనాలను నేపాల్ భద్రతా సిబ్బంది ఇటీవలె అడ్డగించారు. కొన్ని వాహనాలను సీజ్ చేశారు. పలువురు భారత పౌరులతో నేపాల్ భద్రతా సిబ్బంది అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇందుకు నిరసనగా భారత్ వైపు ప్రజలు, నేపాల్ నుంచి వస్తున్న వాహనాలను అడ్డుకోవడంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. చివరకు సరిహద్దులోని భారత సశస్త్ర సీమా బల్ (SSB) సిబ్బంది జోక్యం చేసుకొని పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. నేపాల్ భద్రతా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్న వాహనాలను విడుదల చేయించారు.
భారతీయ వ్యాపారులు, నేపాలీ వినియోగదారుల నిరసన
బిహార్ సీతామర్హి జిల్లాలోని భిట్టామోర్, సుర్సంద్ పట్టణాలు నేపాల్ బార్డర్లో ఉంటాయి. ఈ పట్టణాల్లోని మార్కెట్లు నేపాలీ కస్టమర్లపైనే ఆధారపడి నడుస్తాయి. కొత్త సుంకం ఎఫెక్ట్తో నేపాలీలు భిట్టామోర్, సుర్సంద్ పట్టణాలకు వచ్చి షాపింగ్ చేయడం బాగా తగ్గింది. దీంతో అనేక దుకాణాలు మూతపడే స్థితికి చేరుకున్నాయి. ఇందుకు నిరసనగా ఇటీవలె భారతీయ వ్యాపారులు, నేపాలీ వినియోగదారులు కలిసి భిట్టామోర్ సరిహద్దు వద్ద నిరసన తెలిపారు.నిరసనకారులు వాహనాలను అడ్డుకోవడంతో గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది.
వ్యాపారం దెబ్బతింది- జీవనోపాధి కోల్పోతాం
''నేపాల్ కొత్త సుంకం వల్ల మా వ్యాపారం పూర్తిగా దెబ్బతింది. మేం ప్రతిరోజూ నేపాల్కు రూ. 50,000 నుంచి రూ. 60,000 విలువైన వస్తువులను ఎగుమతి చేసేవాళ్లం. రూ. 100 కంటే ఎక్కువ విలువైన ప్రతి వస్తువుపై నేపాల్ సుంకం విధించడం అనేది దోపిడీయే. దీనివల్ల మా వాణిజ్యం మూతపడింది. మేం మా జీవనోపాధిని కోల్పోతాం'' అని నేపాల్తో సరిహద్దు కలిగిన బిహార్లోని మోతీహరి జిల్లాకు చెందిన వ్యాపారి అవినాశ్ కుమార్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
నేపాల్ సుంకంపై కేంద్రం స్పందించాలి
''1950 నాటి భారత్-నేపాల్ వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని నేపాల్ కొత్త సర్కారు ఉల్లంఘించింది. నేపాల్ కొత్తగా అమల్లోకి తెచ్చిన సుంకం, గతంలో ఇరుదేశాల మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం ఉల్లంఘన పరిధిలోకే వస్తుంది. దీనిపై దృష్టి సారించాలని మేం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ సుంకం నిబంధనలను నేపాల్ ప్రభుత్వం మార్చకపోతే మేం సరిహద్దుల్లో నిరసనకు దిగుతాం. గతంలో నేపాల్లో భారతీయ వస్తువులు చౌకగా లభించేవి. ఆ దేశ మార్కెట్లో భారతీయ వస్తువుల అమ్మకాలు బాగా జరిగేవి. భవిష్యత్తులో భారత వస్తువులపై సుంకాన్ని నేపాల్ ఇంకా పెంచితే, వాటి రేట్లు ఇంకా పెరుగుతాయి. అప్పుడు ఎవరు కొంటారు?'' అని బిహార్లోని మోతీహరి జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యాపారి తెలిపారు.
అరారియా జిల్లాలోని వ్యాపారుల మొహాల్లో చింత
బిహార్ అరారియా జిల్లాలోని జోగ్బాని, అంబారి పట్టణాల వ్యాపారానికీ నేపాల్తో బలమైన లింక్ ఉంది. నేపాల్ సరిహద్దుకు ఆనుకుని ఉన్న చివరి రైల్వే స్టేషన్ జోగ్బాని. ఇక జోగ్బానికి సమీపంలో ఉన్న ముఖ్యమైన గ్రామీణ వ్యాపార ప్రాంతం అంబారి. నేపాల్ కొత్త సుంకం వల్ల తమ బిజినెస్ తగ్గిపోతోందని జోగ్బాని, అంబారి పట్టణాల వ్యాపారులు అంటున్నారు. గత వారం వ్యవధిలో జోగ్బాని - అంబారి పట్టణాల 28 కిలోమీటర్ల మార్గంలో ప్రజల రాకపోకలు తగ్గాయి. దీంతో అక్కడి వ్యాపారుల ముఖాలపై చింత పెరిగింది. బిహార్-నేపాల్ సరిహద్దుల్లోని ఈ చిన్న వ్యాపారులు, కార్మికులు ఇప్పుడు నేపాల్ కొత్త సుంకంపై భారత ప్రభుత్వం స్పందన కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.