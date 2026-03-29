ETV Bharat / bharat

నేపాల్ ప్రధానిని చూసి పొంగిపోతున్న బిహార్ పల్లె- భానస్పతి గ్రామంతో బాలెన్‌కు ఉన్న అనుబంధమేంటి?

బిహార్‌ పల్లెతో నేపాల్ ప్రధానికి అనుబంధం- బాల్యంలో పెద్దమ్మతో కలిసి భానస్పతికి వచ్చిన బాలెన్

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 29, 2026 at 10:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Balen Shah India Connection : 35 ఏళ్లకే నేపాల్ ప్రధానమంత్రి కావడం ద్వారా ప్రపంచ రికార్డును సాధించిన బాలేంద్ర షా (బాలెన్ షా)కు భారత్‌తోనూ అనుబంధం ఉందని చాలామందికి తెలియదు. బాలెన్ షా ప్రధాని అయ్యాడని తెలిసి బిహార్‌లోని సీతామర్హి జిల్లా భానస్పతి గ్రామ ప్రజలు సంబురాలు చేసుకున్నారు. ఎందుకు అంటే, ఇది బాలెన్ షా పెద్దమ్మ వాళ్ల ఊరు. బాలెన్ ప్రధాని అయ్యాడని తెలియడంతో, ఆయన్ని కలవడానికి పెద్దమ్మ కూతురు హుటాహుటిన నేపాల్‌కు బయలుదేరి వెళ్లింది. భానస్పతి గ్రామంలోనే ఆయన మేనమామలూ ఉన్నారు. నేపాల్ ప్రధాని కుటుంబానికి, బిహార్‌లోని ఈ చిన్న ఊరితో అనుబంధం ఎలా ఏర్పడింది? భానస్పతి గ్రామంలోని బాలెన్ షా బంధువులు ఏమంటున్నారు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మధేష్ ప్రావిన్స్ - సీతామర్హి జిల్లా అనుబంధం
బాలేంద్ర షా తండ్రి పేరు రామ నారాయణ్ షా. ఆయన నేపాల్‌లోని మధేష్ ప్రావిన్స్‌‌లోని మహోత్తరి జిల్లాలో జన్మించారు. రామనారాయణ్ ఒక ఆయుర్వేద వైద్యుడు. నేపాల్‌లోని మధేష్ ప్రావిన్స్, భారత్‌లోని బిహార్‌లో ఉన్న సీతామర్హి జిల్లా సరిహద్దుకు ఆనుకొని ఉంటుంది. మధేష్, సీతామర్హి ప్రాంతాల్లోని ప్రజల మధ్య పెళ్లి, వ్యాపార సంబంధాలు ఉన్నాయి. రామ నారాయణ్ షాకు ఇద్దరు భార్యలు. మొదటి భార్య పేరు రామ్‌ప్రీత్ దేవి. ఆమె సీతామర్హిలోని భానస్పతి గ్రామస్థురాలు. 1965లో రామ్‌ప్రీత్ దేవిని రామ నారాయణ్ షా పెళ్లి చేసుకున్నారు. రామ్‌ప్రీత్ దేవికి సునీత అనే కుమార్తె ఉంది. ఆమె నేపాల్‌లోని మధేష్ ప్రావిన్స్ పరిధిలో ఉన్న జనక్‌పూర్‌లో తల్లితో కలిసి నివసిస్తున్నారు.

Balen Shah's maternal home in Bihar
బాలెన్ షా పెద్దమ్మ ఇల్లు (ETV Bharat)

బాలెన్‌‌‌కు ఇద్దరు సోదరీమణులు
భానస్పతి గ్రామంలో నివసిస్తున్న బాలెన్ షా మేనమామ సురేశ్ కుమార్ (రామ్‌ప్రీత్ దేవి సోదరుడు)ను ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధి కలిశారు. దీంతో తమ కుటుంబం వివరాలను సురేశ్ తెలియజేశారు. ఆయన కథనం ప్రకారం, బాలేంద్ర షా తండ్రి రామ నారాయణ్ షా రెండో భార్య పేరు ధ్రువదేవి షా. ఆమె నేపాల్‌లోని ధనుషా/మహోతరి జిల్లా వాస్తవ్యురాలు. ధ్రువదేవి షాకు బాలెన్, అనామిక, సుజాత జన్మించారు. అనామిక బిహార్‌లోని సీతామర్హిలోనే సొంత వ్యాపారాన్ని నడుపుతున్నారు. ఇక సుజాత నేపాల్‌లోని కాఠ్మండులో నివసిస్తున్నారు. బాలెన్ షా ఇద్దరు సోదరులు కౌశల్, రోషన్ చనిపోయారు. బాలెన్ షా తండ్రి రామ నారాయణ్ షా నాలుగు నెలల క్రితమే (2025 డిసెంబర్‌లో) కన్నుమూశారు.

Balen Shah brother
బాలెన్ షా సోదరుడు (ETV Bharat)

సోదరుడిని కలిసేందుకు కాఠ్మండుకు వెళ్లాను : అనామిక
సీతామర్హిలో ఉంటున్న అనామిక తన సోదరుడు బాలెన్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యేందుకు కాఠ్మండుకు వెళ్లారు. ఆమెకు ఈటీవీ భారత్‌ ప్రతినిధి ఫోన్ చేయగా, తాను కాఠ్మండులో ఉన్నట్లు చెప్పారు. అయితే ఇప్పటిదాకా తన సోదరుడు బాలెన్‌ను కలవలేకపోయినందుకు బాధగా ఉందన్నారు. అయినప్పటికీ తన సోదరుడు నేపాల్ ప్రధాని అయినందుకు గర్వంగా ఉందని అనామిక చెప్పుకొచ్చారు. తన ఆనందాన్ని మాటల్లో చెప్పలేనన్నారు.

బాల్యంలో బాలెన్‌ను ఎత్తుకొని ప్రేమగా చూసుకున్నాను
"నేను కూడా కొన్నిసార్లు నేపాల్‌కు వెళ్లాను. కానీ సమయం లేకపోవడంతో బాలెన్‌ను కలవలేకపోయాను. బాలెన్ చిన్నప్పుడు భానస్పతి గ్రామంలోని అమ్మమ్మ ఇంటికి వచ్చినప్పుడల్లా, నేను ఎత్తుకొని ప్రేమగా చూసుకునేవాడిని. నా మేనల్లుడు ప్రధానమంత్రి అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని బిహార్‌లోని భానస్పతి గ్రామంలో ఉంటున్న బాలెన్ షా మేనమామ సురేశ్ కుమార్ తెలిపారు.

చిన్నప్పుడు భానస్పతికి బాలెన్ వచ్చేవాడు
"బాలెన్ షా చిన్నప్పుడు తన పెద్దమ్మ రామ్‌ప్రీత్ దేవితో కలిసి భానస్పతి గ్రామంలోని అమ్మమ్మ ఇంటికి వచ్చేవాడు. బాలెన్‌ మాతో కలిసి ఆడుకునేవాడు. ఎంతో ప్రేమగా మెలిగేవాడు. ఇప్పుడు అతడు ప్రధానమంత్రి అయ్యాడని తెలిసి సంతోషమేస్తోంది. ఇంత చిన్న వయసులోనే బాలెన్ ప్రధానమంత్రి కావడం మాకు గర్వకారణం. దీనివల్ల భారత్, నేపాల్ సంబంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి" అని బిహార్‌లోని భానస్పతి గ్రామంలో ఉంటున్న బాలెన్‌షా బంధువు పురుషోత్తం కుమార్ తెలిపారు.

Balen Shah's uncle and aunt
బాలెన్ షా మేనమామ, మేనత్త (ETV Bharat)

బాలెన్ షా‌ను ఎత్తుకొని అన్నం తినిపించేదాణ్ని
భానస్పతి గ్రామంలోని బాలెన్ షా మేనత్త రేఖా దేవి ఈటీవీ భారత్‌తో మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. చిన్నప్పుడు బాలెన్ షా‌ను ఎత్తుకొని తానే అన్నం తినిపించేదాణ్ని అని ఆమె తెలిపారు. బాలెన్ నేపాల్ ప్రధానమంత్రి అయ్యారని తెలిసి సంతోషంగా ఉందన్నారు. తమ కుటుంబానికి బాలెన్ కీర్తిని తెచ్చిపెట్టాడని రేఖ పేర్కొన్నారు. నేపాల్ ప్రధానమంత్రి హోదాలో భానస్పతి గ్రామానికి బాలెన్ రావాలని తాము కోరుకుంటున్నామని ఆమె చెప్పారు.

TAGGED:

NEPAL PM INDIA CONNECTION
BALEN SHAH MATERNAL HOME
NEPAL PM BALEN SHAH MATERNAL HOME
BALEN SHAH INDIA CONNECTION
NEPAL PM BALEN SHAH MATERNAL HOME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.