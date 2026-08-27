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కేదార్‌నాథ్ కంటే ప్రమాదకరమా? నేపాల్ జలప్రళయం వెనుక నిజాలేంటి?- శాస్త్రవేత్తలు ఏం చెబుతున్నారంటే?

నేపాల్ జలప్రళయం వెనుక గ్లోబల్ వార్మింగ్, మంచు శిలలు విరిగిపడటం కారణాలని చెబుతున్న శాస్త్రవేత్తలు- 2013 కేదార్‌నాథ్ విపత్తు కంటే 2-3 రెట్లు భయంకర దుర్ఘటన అని విశ్లేషణ- సైంటిస్టులు చెప్పిన కారణాలివే

Nepal Flood Kedarnath Comparison
నేపాల్ ప్రళయం- కేదార్​నాథ్ విపత్తు (ఫైల్) (Source : IANS, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 10:06 PM IST

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Nepal Flood Kedarnath Comparison : నేపాల్‌లో ఆగస్ట్ 26న సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు తీవ్ర వినాశనాన్ని సృష్టించాయి. ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగిన నీరు, బురద, రాళ్లు, శిథిలాలు దిగువ ప్రాంతాల్ని ముంచెత్తడంతో భారీ ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరిగింది. ఈ ఘోర జలప్రళయం ఇటు భారతీయ శాస్త్రవేత్తలను, అటు పర్యావరణ వేత్తలను తీవ్రంగా కలవరపెడుతోంది. అసలిది ప్రకృతి విపత్తా? లేక వాతావరణ మార్పుల హెచ్చరికనా? హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఒకేసారి కొండచరియలు, మంచు శిలలు విరిగిపడి గ్రామాలు తుడిచిపెట్టుకుపోవడం హిమాలయ ప్రాంతంపై మరోసారి ఆందోళనల్ని పెంచింది. ఈ ఘటన తర్వాత ఉత్తరాఖండ్‌లోని హిమనద సరస్సుల పరిస్థితిపైనా చర్చ మొదలైంది. ముఖ్యంగా 2013 కేదార్‌నాథ్ విపత్తుతో నేపాల్ ఘటనను ఎందుకు పోలుస్తున్నారు? అసలు ఈ వరదలకు కారణమేంటి? ఉత్తరాఖండ్‌లోనూ ఇలాంటి ప్రమాదం సంభవించే అవకాశం ఉందా? అనే ఎన్నో ప్రశ్నలు తెరపైకి వచ్చాయి.

నేపాల్ విపత్తుకు అసలు కారణమేంటి?
ఈ విపత్తుకు సంబంధించిన కారణాల్ని దేహ్రాదూన్‌లోని వాడియా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హిమాలయన్ జియాలజీ (WHC) సీనియర్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ మనీశ్ మెహతా, డైరెక్టర్ డాక్టర్ వినీత్ కుమార్ గెహ్లోత్ శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించారు. ఇక్కడ శాస్త్రవేత్తల మొదటి అంచనా ప్రకారం, మంచు కొండలు విరిగిపడటం లేదా కొండచరియలు విరిగిపడటం వల్ల నదీ ప్రవాహం తాత్కాలికంగా ఆగిపోయింది. వరదతో వచ్చిన భారీ వ్యర్థాలు (డెబ్రిస్ ఫ్లో) నదీ ప్రవాహానికి అడ్డుపడి అక్కడే నీరు నిలిచిపోయి తాత్కాలిక డ్యామ్‌లా మారింది. ఆ అడ్డంకి ఒక్కసారిగా తెగిపోవడంతోనే దిగువ ప్రాంతాలపైకి ఒకేసారి భారీ వరద విరుచుకుపడిందని అంచనా వేస్తున్నారు. మరో అంచనా ప్రకారం భూకంపం లేదా భూకంపం తరహాలో భూప్రకంపనలు ఈ ఘటనకు కారణమై ఉండొచ్చని మొదట అనుమానించారు. అయితే ఈ అంశంపై మాత్రం మరింత అధ్యయనం అవసరమని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.

శాటిలైట్ చిత్రాల్లో కీలక విషయాలు
డాక్టర్ మనీశ్ మెహతా ప్రకారం, ఇస్రో కూడా ఈ ప్రాంతాన్ని ఉపగ్రహ చిత్రాల (శాటిలైట్) ద్వారా అధ్యయనం చేసింది. ఈ ప్రాంతం ఇప్పటికే అత్యంత సున్నితమైనదిగా కనిపిస్తోందని, అక్కడ హిమనదాలు గణనీయంగా వెనక్కి తగ్గినట్లు చిత్రాల ద్వారా గుర్తించినట్లు ఆయన వివరించారు. అదే సమయంలో హిమనదాలు మరింత వేగంగా కరిగిపోతున్నాయని తెలిపారు. లోయ చాలా ఇరుకుగా ఉండటం, దిగువ ప్రాంతంవైపు నీటి ప్రవాహం వేగంగా కదిలే పరిస్థితి ఉండటం కూడా విపత్తు తీవ్రతకు కారణమై ఉండొచ్చని చెప్పారు.

ఇదే సమయంలో WHC డైరెక్టర్ డాక్టర్ వినీత్ కుమార్ గహ్లోత్ ప్రకారం- మొదట టిబెట్‌లో సుమారు 4 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించిందని కొన్ని కేంద్రాలు భావించాయి. కానీ తర్వాతి పరిశీలనలో మాత్రం భూకంపం సంభవించినట్లు సంకేతాలు లేవని తేలిందని ఆయన తెలిపారు. అయితే భూకంపం తరహా కదలికలు మాత్రం పరికరాల్లో రికార్డయ్యాయని చెప్పారు. అవి నిజంగా భూకంపం వల్ల వచ్చాయా లేదా భారీ లాండ్‌స్లైడ్స్ కారణంగా ఏర్పడిన తరంగాలా? అన్నది నిర్ధరించడానికి మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని వివరించారు.

గ్లోబల్ వార్మింగ్‌తో సంబంధం ఉందా?
హిమాలయ ప్రాంతంలో వాతావరణ మార్పులు, గ్లోబల్ వార్మింగ్ (భూగోళం వేడెక్కడం) ప్రభావం కారణంగా హిమనదాల్లో వేగంగా మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. గతంలో మంచు కురిసే ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షపాతం నమోదవుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. సుమారు 4 వేల మీటర్ల ఎత్తు వరకు వర్షాలు పడటం, హిమనదాలు వేగంగా వెనక్కి తగ్గడం వంటి పరిణామాలు గ్లేసియర్ (ప్రవహించే భారీ మంచు నది) సంబంధిత ప్రమాదాలను పెంచుతున్నట్లు నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే నేపాల్ విపత్తుకు కచ్చితమైన కారణం ఇదే అన్నట్లుగా ఇంకేం నిర్ధరణ కాలేదని శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

ఉత్తరాఖండ్‌లో 426 పెద్ద గ్లేసియర్ సరస్సులు
నేపాల్ ఘటనతో ఉత్తరాఖండ్‌లోని హిమనద సరస్సులపై ఆందోళన పెరిగింది. రాష్ట్రంలో 1000 చదరపు మీటర్లకుపైగా విస్తీర్ణం కలిగిన సుమారు 426 గ్లేసియర్ సరస్సులు ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే వీటిలో చాలా సరస్సులను ఇప్పటివరకు పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేయలేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అత్యంత ఎత్తైన హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ఉన్నందున కొన్ని సరస్సులను చేరుకోవడం కూడా చాలా కష్టమని తెలిపారు. అయితే ఇక్కడ 13 గ్లేసియర్ సరస్సులను సున్నితమైన, అత్యంత సున్నితమైనవిగా గుర్తించినట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు.

కేదార్‌నాథ్ విలయంతో ఎందుకు పోలిక?
ఉత్తరాఖండ్ ఇప్పటికే ఇలాంటి ప్రకృతి విపత్తులను ఎదుర్కొంది. 2013 కేదార్‌నాథ్ విపత్తు ఇందుకు అతిపెద్ద ఉదాహరణల్లో ఒకటి. కేదార్ లోయ ఎగువ ప్రాంతంలోని చోరాబారి గ్లేసియర్ సరస్సు గోడలు తెగిపోవడం ఆ విపత్తులో కీలక పాత్ర పోషించినట్లు అప్పటి అధ్యయనాలు పేర్కొన్నాయి. తాజా నేపాల్ ఘటనలో హిమనదాలు, అవలాంచ్‌లు, రాళ్లు, నీటి ప్రవాహం, ఇరుకైన లోయ వంటి అంశాలు తెరపైకి రావడంతో కేదార్‌నాథ్‌తో పోలుస్తున్నారు.

అయితే డాక్టర్ మనీశ్ మెహతా ప్రకారం , నేపాల్‌లో కనిపిస్తున్న విధ్వంస దృశ్యాలను బట్టి చూస్తే ఈ విపత్తు 2013 కేదార్‌నాథ్ విపత్తు కంటే సుమారు 2-3 రెట్లు పెద్దదిగా ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. హిమాలయ ప్రాంతం మొత్తం ఒకే రకమైన భౌగోళిక లక్షణాలను కలిగి ఉన్నందున ఇలాంటి ప్రకృతి విపత్తులు ఎక్కడైనా సంభవించే అవకాశం ఉందని డాక్టర్ మెహతా తెలిపారు.

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