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నేపాల్ వరద విపత్తు- 108 మంది భారతీయులు సేఫ్​- హెలికాప్టర్లతో రెస్క్యూ

108 మంది భారతీయులను సురక్షితమన్న విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ- ఇంకా 128 మంది ఆచూకీ కనుగొనే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడి

Nepal Floods Indian Nationals Rescued
హెలికాప్టర్లతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్​ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2026 at 7:02 AM IST

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Nepal Floods Indian Nationals Rescued : నేపాల్​లో ముంచెత్తిన ఆకస్మిక వరదలు ఆ ప్రాంతాన్ని అతలాకుతలం చేశాయి. ఇప్పటికే 682 మంది మృతిచెందగా, 2400 మంది గల్లంతయ్యారు. అయితే, సహాయ చర్యలు కోసం విదేశీ బృందాలు ఇప్పటికే నేపాల్​కు చేరుకుని సహాయ చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యాయి. వరద బురద కారణంగా రోడ్లు దెబ్బతినడంతో కొన్ని చోట్ల హెలికాప్టర్ల ద్వారా రెస్క్యూ ఆపరేషన్​ కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, నేపాల్​ ప్రభావిత ప్రాంతం నుంచి ఇప్పటివరకు 108 మంది భారతీయులను సురక్షితంగా కాపాడినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ మేరకు విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్​ జైస్వాల్ ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు.

40 మంది భారతీయులతో సంప్రదింపులు జరిపామని రణధీర్​ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. సుమారు 900 మంది భారతీయులు చైనా నుంచి బయలుదేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని, బీజింగ్​లో భారత రాయబార కార్యాలయం వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతోందని చెప్పారు. అయితే, గల్లంతైన వారిలో ఇంకా 128 మంది భారతీయుల ఆచూకీ కనుగొనే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు.

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