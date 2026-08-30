నేపాల్ వరద విపత్తు- 108 మంది భారతీయులు సేఫ్- హెలికాప్టర్లతో రెస్క్యూ
108 మంది భారతీయులను సురక్షితమన్న విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ- ఇంకా 128 మంది ఆచూకీ కనుగొనే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని వెల్లడి
Published : August 30, 2026 at 7:02 AM IST
Nepal Floods Indian Nationals Rescued : నేపాల్లో ముంచెత్తిన ఆకస్మిక వరదలు ఆ ప్రాంతాన్ని అతలాకుతలం చేశాయి. ఇప్పటికే 682 మంది మృతిచెందగా, 2400 మంది గల్లంతయ్యారు. అయితే, సహాయ చర్యలు కోసం విదేశీ బృందాలు ఇప్పటికే నేపాల్కు చేరుకుని సహాయ చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యాయి. వరద బురద కారణంగా రోడ్లు దెబ్బతినడంతో కొన్ని చోట్ల హెలికాప్టర్ల ద్వారా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో, నేపాల్ ప్రభావిత ప్రాంతం నుంచి ఇప్పటివరకు 108 మంది భారతీయులను సురక్షితంగా కాపాడినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ మేరకు విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
40 మంది భారతీయులతో సంప్రదింపులు జరిపామని రణధీర్ జైస్వాల్ పేర్కొన్నారు. సుమారు 900 మంది భారతీయులు చైనా నుంచి బయలుదేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని, బీజింగ్లో భారత రాయబార కార్యాలయం వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతోందని చెప్పారు. అయితే, గల్లంతైన వారిలో ఇంకా 128 మంది భారతీయుల ఆచూకీ కనుగొనే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు.