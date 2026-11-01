స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన 79 ఏళ్లకు ఆ ఊరికి రోడ్డు- నెరవేరిన గ్రామస్థుల చిరకాల స్వప్నం
Border Village Seepu Gets Road: కొన్ని దశాబ్దాల తర్వాత ఆ ఊరి ప్రజల కోరిక నెరవేరింది. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన 79 ఏళ్ల తర్వాత ఆ గ్రామానికి రోడ్డు వేశారు.
Published : November 1, 2026 at 7:25 PM IST
నేటి ఆధునిక కాలంలో అభివృద్ధిలో రోడ్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఊరి నుంచి కాలేజ్, ఆస్పత్రి, మార్కెట్ ఇలా ఎటు వెళ్లాలన్నా రోడ్డు ఉండాల్సిందే. లేదంటే వాహనంపై సాఫీగా జర్నీ చేయలేం. నడక మార్గాన్ని ఎంచుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి ఇబ్బందులనే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం పితోర్గఢ్ జిల్లాలోని సిపు గ్రామస్థులు కొన్ని దశాబ్దాలుగా పడ్డారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన 79 ఏళ్ల తర్వాత తాజాగా ఆ ఊరికి రోడ్డు వేశారు. ఈ క్రమంలో గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గతంలో కాలినడకే శరణ్యం
సిపు గ్రామం చైనాతో సరిహద్దు పంచుకుంటున్న పితోర్గఢ్ జిల్లాలో ఉంది. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 11,820 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న ఈ ఊరికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన 79 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా రోడ్డు మార్గం వేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన 'వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్' కింద నిర్మించిన ఈ రోడ్డు మీద నుంచి గ్రామానికి మొదటిసారిగా వాహనం చేరుకోవడంతో ఊరి ప్రజలు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఎంతో కాలంగా రహదారి కోసం ఎదురుచూస్తున్న గ్రామస్థుల కల ఇన్నాళ్లకు నిజమైంది. ఇప్పటి వరకు ఆ ఊరి ప్రజలు కఠినమైన పర్వత మార్గాల గుండా కాలినడకన మాత్రమే ప్రయాణించాల్సి వచ్చేది.
నిత్యావసర సరకులను తెచ్చుకోవడానికి ఇబ్బందులే!
గతంలో గ్రామానికి రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడం వల్ల వృద్ధులు, మహిళలు, పిల్లలు, రోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు. నిత్యావసర సరకులను తెచ్చుకోవడం కూడా గ్రామస్థులకు పెద్ద సవాల్గా ఉండేది. ఇప్పుడు రోడ్డు అందుబాటులోకి రావడంతో ఈ కష్టాలు తగ్గుతాయని ఊరి ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ఈ రహదారి వల్ల తమ ఊరట లభిస్తుందని సంబరపడుతున్నారు. ఇదే విషయంపై సిపు గ్రామ సర్పంచ్ సరోజని సీపాల్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో ప్రధాన రహదారిని చేరుకోవడానికి గ్రామస్థులు సుమారు 10 కిలోమీటర్ల దూరం నడిచే వారని పేర్కొన్నారు. ఈ కొత్త రహదారి సౌకర్యం వల్ల సమయం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, శారీరక శ్రమ కూడా తగ్గుతుందన్నారు. ఈ రోడ్డు ముఖ్యంగా వృద్ధులకు, మహిళలకు ఎంతో ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తోందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
రూ.25 కోట్ల వ్యయంతో రోడ్డు
'ప్రధాన మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన' (PMGSY)లో భాగంగా 'వైబ్రెంట్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్' కింద ధాకర్-తిడాంగ్-మార్చా-సిపు రహదారిని నిర్మిస్తున్నారు. సుమారు రూ.24 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న 10 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ రహదారి పనులు 2024 జులైలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ రహదారి నిర్మాణాన్ని 2027నాటికి పూర్తి చేయాలని అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ మార్గం పూర్తిగా అందుబాటులోకి రావాలంటే నాలుగు వంతెనల నిర్మాణం కూడా పూర్తవ్వాలి.
టూరిజం ప్లేస్లా మారుతుందని!
సిపు గ్రామం కేవలం సహజ సౌందర్యానికే కాకుండా మతపరమైన, సాంస్కృతిక కోణంలో కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. ఈ ఊరి సమీపంలో ఉన్న మహదేవ ఆలయంలో ఒక శిలపై శివుని పాదముద్రలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మహదేవ గుహ, మిల్తీ బాయి తాల్, పార్వతీ తాల్, ఛు మాపాంగ్ తాల్, అంచారీ తాల్ వంటి ప్రదేశాలు పర్యటకులను ఆకట్టుకుంటాయి. అలాగే ఆది కైలాశ్, ఓం పర్వత్, పంచచూలి హిమానీనదం (గ్లేసియర్) ప్రాంతాలకు వెళ్లే యాత్రికులు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించే అవకాశం ఉంది.
అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వస్తుందని గ్రామస్థుల ఆశలు
ఈ రహదారి రాకతో తమ ఊరు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందుతుందని సిపు గ్రామస్థులు భావిస్తున్నారు. హోమ్స్టేలు, స్థానిక ఉత్పత్తులకు గిరాకీ, టూరిజం ద్వారా తమ గ్రామంలోని యువతకు స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆశపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తమ గ్రామం నుంచి వలస వెళ్లే వారే సంఖ్య కూడా తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు.
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