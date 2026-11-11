నేషనల్ హెరాల్డ్ వ్యవహారంలో నేనూ, రాహుల్ నయా పైసా తీసుకోలేదు: సోనియా గాంధీ
Sonia Gandhi National Herald Case : నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రిక పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ ద్వారా తాను కానీ, రాహుల్ గాంధీ కానీ ఒక్క పైసా కూడా తీసుకోలేదని సోనియా గాంధీ తెలిపారు.
Published : November 11, 2026 at 7:49 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 8:40 PM IST
కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ రాసిన తన ఆత్మకథ 'బిలాంగింగ్: ఏ జర్నీ ఆఫ్ లవ్' మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యాక రాజకీయ వర్గాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఎన్నో సంఘటనల గురించి తెలియని విషయాల గురించి సోనియా గాంధీ ఈ పుస్తకంలో ప్రస్తావించారు. ఇందులో భాగంగానే సుదీర్ఘ కాలంగా నడుస్తున్న నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసు గురించి కూడా సోనియా గాంధీ తన వైఖరిని పుస్తకంలో స్పష్టంగా వెల్లడించారు. భారత తొలి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ 1938లో ప్రారంభించిన నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రికను పునరుద్ధరించడం అవసరం అని తాము భావించామని తెలిపారు. అయితే ఈ నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రిక పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ (రివైవల్ ప్రాసెస్) ద్వారా తన కుమారుడు రాహుల్ గాంధీ కానీ, తాను కానీ ఒక్క పైసా కూడా లబ్ధి పొందలేదని తేల్చిచెప్పారు.
ప్రతిపక్ష నాయకులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి అధికార బీజేపీ ఆరోపణలు చేయడంతో పాటు దోషులుగా నిలబెట్టే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తోందని సోనియా విమర్శించారు. బీజేపీ తన కుమారుడు రాహుల్ గాంధీని టార్గెట్గా చేసుకొని వేధించిన తీరును కళ్లారా చూడటం తన వల్ల కాలేదన్నారు. తన కుమారుడి ప్రతిష్ఠను మసకబార్చేందుకు పెద్ద ఎత్తున ఫండ్ క్యాంపెయిన్స్ నిర్వహించాయని, వెనుక ఎన్నో కుట్రలు జరిగాయని ఆమె ఈ పుస్తకంలో పేర్కొన్నారు.
"1938లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్థాపించిన నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రిక కాలక్రమేణా నాణ్యతను కోల్పోవడం, పాఠకుల సంఖ్య తగ్గడంతో 2010లో లాభాపేక్ష లేని సంస్థగా పునరుద్ధరించాం. అందులో బోర్డు డైరెక్టర్లుగా నేనూ, రాహుల్ లేదా మరే ఇతర డైరెక్టర్ పైసా కూడా లబ్ధి పొందలేదు. అయినా మాపై క్రిమినల్ కుట్ర కేసులు మోపి ఈడీ ద్వారా రోజుల తరబడి విచారణ పేరిట వేధించారు."
- తన ఆత్మకథ బిలాంగింగ్లో సోనియా గాంధీ
తమపై కేసులు నమోదు చేయగా, 2015 డిసెంబరులో బెయిల్ కోసం కోర్టుకు హాజరైనట్లు సోనియా గాంధీ తెలిపారు. నాలుగేళ్ల తర్వాత ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో ఈడీ మరో విచారణ ప్రారంభించిందని ఆరోపించారు. 12 ఏళ్లకుపైగా కొనసాగుతున్న ఈ వ్యవహారంపై ఇప్పటికీ కోర్టులో విచారణ జరుగుతోందని వివరించారు. రాహుల్ గాంధీపై 8 రాష్ట్రాల్లో 30 కిపైగా కేసులు నమోదయ్యాయని పేర్కొన్నారు. ఇవన్నీ రాజకీయ ప్రేరేపితమైనవేనని చెప్పుకొచ్చారు. కోర్టులు, న్యాయవాదుల చుట్టూ తిరిగేలా చేసి రాహుల్ రాజకీయ కార్యకలాపాలకు ఆటంకం కలిగించాలన్నదే దీని వెనుక ఉద్దేశం అని సోనియా పుస్తకంలో వివరించారు. అయితే ఆ ప్రయత్నాలేవీ రాహుల్ను రాజకీయంగా నిలువరించలేకపోయాయని అన్నారు. 2023లో కొన్ని మోసాలకు పాల్పడిన వ్యక్తుల పేర్లను ప్రస్తావిస్తూ వారిలో పలువురికి 'మోదీ' ఇంటిపేరు ఉందని వ్యాఖ్యానించగా రాహుల్పై కేసు నమోదైందని, రెండేళ్ల జైలు శిక్ష తీర్పుతో ఎంపీ నివాసాన్ని ఖాళీ చేసిన సందర్భాన్ని కూడా పుస్తకంలో గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఈ పాలన శాశ్వతం కాదు- ప్రభుత్వం కాళ్ల కింద నేల కదులుతోంది!
ఇదే సమయంలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వ కాళ్ల కింద నేల కదులుతోందని (పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయనే అర్థంలో), ఈ పాలన శాశ్వతంగా కొనసాగదని తాను నమ్ముతున్నట్లు బిలాంగింగ్ పుస్తకంలో సోనియా గాంధీ తెలిపారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలే వారి అభద్రతా భావాన్ని స్పష్టంగా బయటపెడుతున్నాయని విమర్శించారు. "ప్రభుత్వం తన ప్రజాదరణ, అధికారం చెక్కుచెదరలేదని ప్రచారం చేసుకోవచ్చు. కానీ నా నమ్మకం ప్రకారం వారి అడుగుల కింద నేల జారిపోయింది. ప్రధాన మీడియా వారివైపే ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వ చర్యలే వారిలోని అభద్రతా భావాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. నియంతృత్వ పాలనలు శాశ్వతంగా ఉండలేవు. అధికార దుర్వినియోగం అనివార్యమైన పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. చివరికి అదే పతనానికి కారణమవుతుంది. ఎంత పెద్ద శక్తులైనా కాలక్రమేణా కూలిపోవడం ఖాయం" అని సోనియా గాంధీ చెప్పారు.
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