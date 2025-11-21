ETV Bharat / bharat

నెహ్రూ రచనలు దేశానికి దిక్సూచి లాంటివి : రాహుల్ గాంధీ

నెహ్రూ రచనలను డిజిటల్​గా మార్చడం పట్ల కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ హర్షం

rahul gandhi on jawaharlal nehru
rahul gandhi on jawaharlal nehru (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 1:42 PM IST

Rahul Gandhi on Jawaharlal Nehru : భారత తొలి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ రచనలను డిజిటల్​గా మార్చడం పట్ల కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. నెహ్రూ రచనలు దేశానికి శక్తిమంతమైన దిక్సూచి లాంటివని అభిప్రాయపడ్డారు. భారత దేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాని తెలిపారు. నెహ్రూ రచనలు కేవలం చారిత్రక రికార్డులు మాత్రమే కాదని, దేశం ధైర్యం, సందేహాలు, ఆకాంక్షలను సంగ్రహించే మనస్సాక్షిని ప్రతిబింబిస్తాయని వెల్లడించారు. ఆధునిక భారతదేశాన్ని రూపొందించడంలో ఆయనకు ఎదురైన సవాళ్లు, సాధించిన విజయాల గురించి లోతైన విశ్లేషణను అందిస్తాయని పేర్కొన్నారు.

"నెహ్రూ రచనలు కేవలం చరిత్ర మాత్రమే కాదు. అవి భారతదేశం పరిణతి చెందుతున్న మనస్సాక్షికి నిదర్శనం. ముఖ్యంగా మన దేశ ప్రజాస్వామ్య ప్రయాణాన్ని అర్థం చేసుకోవాలనుకునేవారికి దాని ధైర్యం, సందేహాలు, కలలు తెలుసుకునేందుకు నెహ్రూ మాటలు శక్తివంతమైన దిక్సూచిగా మిగిలిపోయాయి. ఈ వారసత్వం ఇప్పుడు బహిరంగంగా, అందరికీ ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంచినందుకు సంతోషం. భవిష్యత్తులో దీనిని ఇంకా విస్తరించాలని ఆశిస్తున్నాను.

--రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత

నెహ్రూ మేధో, రాజకీయ వారసత్వం ఇప్పుడు పరిమితులు లేకుండా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉందని రాహుల్ గాంధీ సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. చారిత్రక, ప్రజాస్వామ్య అవగాహనను ప్రోత్సహించడంలో ఇది కీలక ముందడుగు అని తెలిపారు. దీంతోపాటు భారతదేశ సార్వభౌమ, ప్రజాస్వామ్య, గణతంత్ర రాజ్యంగా ఏర్పడటానికి మార్గనిర్దేశం చేసిన పునాది ఆలోచనలతో పౌరులు పరిశోధించడానికి ఉపయోగపడుతుందన్నారు.

ఉచితంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే ఛాన్స్
కొత్తగా ప్రారంభించిన డిజిటల్ ఆర్కైవ్​లో జవహర్ లాల్​ నెహ్రూ వ్యాసాలు, లేఖలు, ప్రసంగాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి పరిశోధకులు, విద్యార్థులు, పౌరులు అధ్యయనం చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం కొన్ని రచనలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నా, భవిష్యత్తులో పూర్తిగా డిజిటల్​ చేయనున్నారు. స్మార్ట్​ ఫోన్​లో సైతం ఉపయోగించుకునేలా నెహ్రూ రచనలను 'జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ మెమోరియల్ ఫండ్' డిజిటలైజ్ చేసినట్లు కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరాం రమేష్ ప్రకటించారు. http://nehruarchive.in లో నెహ్రూ రచనలు అందుబాటులో ఉంటాయని వివరించారు. 1903-1964 కాలానికి చెందిన 'జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఎంపిక చేసిన రచనలు' 100 సంపుటాల ప్రచురించారు. వీటిని అందరూ ఉచితంగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోని సులభంగా అధ్యయనం చేసుకునే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.

మరిన్ని పుస్తకాలను ఇందులో చేర్చుతాం : జైరాం రమేశ్​
"ముందుగా 75,000 పేజీలు, 3,000 కంటే ఎక్కువ అంశాలను డిజిటల్ చేశాం. ఇంకా మరిన్ని అంశాలు, ఛాయాచిత్రాలు, ఆడియో, చిత్రాలను కవర్ చేయడానికి ఆర్కైవ్ విస్తరిస్తూనే ఉంటాం. ఆర్కైవ్‌ను విస్తరించేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెహ్రూకు, ఆయన నుంచి వచ్చిన లేఖలను కలిగి ఉన్న వారిని సంప్రదిస్తున్నారు. నెహ్రూ జీవితకాలంలో రాసిన, ఆయన గురించి ఉన్న పుస్తకాలను ఇందులో చేర్చుతాం." అని జైరాం రమేశ్​ అన్నారు.

