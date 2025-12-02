ETV Bharat / bharat

నెహ్రూ ప్రజల సొమ్ముతో బాబ్రీ మసీదును కట్టాలనుకున్నారు : రాజ్​నాథ్ సింగ్​

సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్​ ఇది జరగకుండా అడ్డుకున్నారన్న రాజ్​నాథ్ సింగ్

Rajnath Singh on Jawaharlal Nehru
Rajnath Singh on Jawaharlal Nehru (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 2, 2025 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Rajnath Singh on Jawaharlal Nehru : భారత తొలి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు రక్షణ మంత్రి రాజ్​నాథ్ సింగ్​. ప్రజల నిధులను ఉపయోగించి నెహ్రూ బాబ్రీ మసీద్​ను నిర్మించాలని అనుకున్నారని ఆరోపించారు. అయితే, దీనిని సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్​ ఇది జరగకుండా అడ్డుకున్నారని తెలిపారు. ఇంకా పటేల్ మరణానంతరం ఆయన స్మారకం కోసం ప్రజలు సేకరించిన నిధులను రోడ్లు, బావుల కోసం వినియోగించాలని నెహ్రూ సూచించినట్లు చెప్పారు. సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్​ 150వ జయంతిని పురస్కరించుకుని గుజరాత్​ వడోదరలో నిర్వహించిన ఐక్యతా ర్యాలీలో ఆయన ప్రసంగించారు.

"ప్రజల సొమ్ముతో అయోధ్యలో బాబ్రీ మసీద్​ను నిర్మించాలని పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అనుకున్నారు. ఈ ప్రతిపాదనను అడ్డుకున్న వ్యక్తి గుజరాతీ బిడ్డ సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్​. ప్రజల నిధులతో మసీద్​ను కట్టడానికి పటేల్ అసలే అంగీకరించలేదు. దీంతో గుజరాత్​లోని సోమనాథ్​ ఆలయ పునర్​నిర్మాణాన్ని నెహ్రూ ప్రశ్నించారు. దీనిపై స్పందించిన పటేల్​, అది పూర్తిగా విభిన్నమైన అంశమని చెప్పారు. ఇందుకోసం ట్రస్టును ఏర్పాటుచేసి ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రభుత్వ సొమ్మును తీసుకోకుండా సోమనాథ్​ ఆలయాన్ని పునర్​నిర్మించారు. అచ్చం అలాగే అయోధ్యలోని రామమందిరాన్ని ప్రభుత్వ నిధుల లేకుండానే నిర్మించాం. ఆ ఆలయ నిర్మాణానికి అయిన ఖర్చు మొత్తం దేశ ప్రజల నుంచే సేకరించారు. ఇదీ అసలైన సెక్యూలరిజం."

--రాజ్​నాథ్​ సింగ్​, రక్షణ మంత్రి

వాస్తవానికి సర్దార్ పటేల్​ దేశానికి తొలి ప్రధానమంత్రి కావాలని రాజ్​నాథ్ సింగ్​ అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ ఆయన తన రాజకీయ కెరీర్​లో ఎప్పుడూ హోదాల కోసం పాకులాడలేదని తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి అయ్యేందుకు పటేల్​కు వయసు అడ్డంకిగా మారిందన్న వాదనలను రాజ్​నాథ్ సింగ్ తోసిపుచ్చారు. 80ఏళ్ల వయసులో మొరార్జీ దేశాయ్ దేశానికి ప్రధాని అయినప్పుడు, అంతకంటే తక్కువ వయసున్న పటేల్​కు ఎందుకు అర్హత ఉందన్నారు. నెహ్రూతో ఆయనకు అనేక సైద్ధాంతిక విబేధాలు ఉన్నా, మహాత్మా గాంధీకి ఇచ్చిన మాట కోసం కలిసి పని చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. గాంధీ సూచనల మేరకు పటేల్​ విరమించుకుంటేనే 1946లో నెహ్రూ కాంగ్రెస్​ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారని చెప్పారు. పటేల్​ ఖ్యాతిని చెరిపివేసేందుకు కొన్ని రాజకీయ శక్తులు ప్రయత్నించారని ఎవరి పేర్లు ప్రస్తావించకుండానే విమర్శించారు. కానీ, బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నంతవరకు వారి ప్రయత్నాలు విజయవంతం కావని తెలిపారు.

"1946లో కాంగ్రెస్​ జాతీయ అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకోవాల్సి ఉంది. అందులో మెజారిటీ సభ్యులు వల్లాభాయ్ పటేల్​ పేరును ప్రతిపాదించారు. కానీ గాంధీజి వచ్చి నెహ్రూను అధ్యక్షుడిగా చేయాలని, అందుకోసం పటేల్​ను తప్పుకోవాలని సూచించారు. దీనికి అంగీకరించిన పటేల్​ వెంటనే తన దరఖాస్తును విత్​డ్రా చేసుకున్నారు. పటేల్​ మరణానంతరం ఆయన స్మారకం కోసం పౌరులు నిధులు సేకరించారు. ఈ విషయం నెహ్రూకు తెలియగానే, పటేల్​ రైతుల నేతని, అందుకోసం ఈ నిధులను గ్రామాల్లో బావులు, రోడ్లకు ఉపయోగించాలని చెప్పారు. వాస్తవానికి బావులు, రోడ్లను నిర్మించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత. ఎలాగైనా పటేల్​ ఖ్యాతిని అణగదొక్కాలని అప్పటి ప్రభుత్వం భావించింది. నెహ్రూజీ స్వయంగా ఆయనే భారతరత్న ఇచ్చుకున్నారు. కానీ సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్​కు ఎందుకు భారతరత్న ఇచ్చి గౌరవించలేదు. ప్రధాని మోదీ మాత్రం స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ నిర్మించి వల్లాభాయ్ పటేల్​కు దక్కాల్సిన గౌరవాన్ని అందించారు." అని రాజ్​నాథ్ సింగ్​ అన్నారు.

RAJNATH SINGH ON JAWAHARLAL NEHRU
RAJNATH SINGH ON BABRI MASJID
RAJNATH SINGH ON VALLABHBHAI PATEL
