నెహ్రూ ప్రజల సొమ్ముతో బాబ్రీ మసీదును కట్టాలనుకున్నారు : రాజ్నాథ్ సింగ్
సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్ ఇది జరగకుండా అడ్డుకున్నారన్న రాజ్నాథ్ సింగ్
Published : December 2, 2025 at 5:58 PM IST
Rajnath Singh on Jawaharlal Nehru : భారత తొలి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్. ప్రజల నిధులను ఉపయోగించి నెహ్రూ బాబ్రీ మసీద్ను నిర్మించాలని అనుకున్నారని ఆరోపించారు. అయితే, దీనిని సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్ ఇది జరగకుండా అడ్డుకున్నారని తెలిపారు. ఇంకా పటేల్ మరణానంతరం ఆయన స్మారకం కోసం ప్రజలు సేకరించిన నిధులను రోడ్లు, బావుల కోసం వినియోగించాలని నెహ్రూ సూచించినట్లు చెప్పారు. సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్ 150వ జయంతిని పురస్కరించుకుని గుజరాత్ వడోదరలో నిర్వహించిన ఐక్యతా ర్యాలీలో ఆయన ప్రసంగించారు.
"ప్రజల సొమ్ముతో అయోధ్యలో బాబ్రీ మసీద్ను నిర్మించాలని పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అనుకున్నారు. ఈ ప్రతిపాదనను అడ్డుకున్న వ్యక్తి గుజరాతీ బిడ్డ సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్. ప్రజల నిధులతో మసీద్ను కట్టడానికి పటేల్ అసలే అంగీకరించలేదు. దీంతో గుజరాత్లోని సోమనాథ్ ఆలయ పునర్నిర్మాణాన్ని నెహ్రూ ప్రశ్నించారు. దీనిపై స్పందించిన పటేల్, అది పూర్తిగా విభిన్నమైన అంశమని చెప్పారు. ఇందుకోసం ట్రస్టును ఏర్పాటుచేసి ఒక్క రూపాయి కూడా ప్రభుత్వ సొమ్మును తీసుకోకుండా సోమనాథ్ ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించారు. అచ్చం అలాగే అయోధ్యలోని రామమందిరాన్ని ప్రభుత్వ నిధుల లేకుండానే నిర్మించాం. ఆ ఆలయ నిర్మాణానికి అయిన ఖర్చు మొత్తం దేశ ప్రజల నుంచే సేకరించారు. ఇదీ అసలైన సెక్యూలరిజం."
--రాజ్నాథ్ సింగ్, రక్షణ మంత్రి
వాస్తవానికి సర్దార్ పటేల్ దేశానికి తొలి ప్రధానమంత్రి కావాలని రాజ్నాథ్ సింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ ఆయన తన రాజకీయ కెరీర్లో ఎప్పుడూ హోదాల కోసం పాకులాడలేదని తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి అయ్యేందుకు పటేల్కు వయసు అడ్డంకిగా మారిందన్న వాదనలను రాజ్నాథ్ సింగ్ తోసిపుచ్చారు. 80ఏళ్ల వయసులో మొరార్జీ దేశాయ్ దేశానికి ప్రధాని అయినప్పుడు, అంతకంటే తక్కువ వయసున్న పటేల్కు ఎందుకు అర్హత ఉందన్నారు. నెహ్రూతో ఆయనకు అనేక సైద్ధాంతిక విబేధాలు ఉన్నా, మహాత్మా గాంధీకి ఇచ్చిన మాట కోసం కలిసి పని చేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. గాంధీ సూచనల మేరకు పటేల్ విరమించుకుంటేనే 1946లో నెహ్రూ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారని చెప్పారు. పటేల్ ఖ్యాతిని చెరిపివేసేందుకు కొన్ని రాజకీయ శక్తులు ప్రయత్నించారని ఎవరి పేర్లు ప్రస్తావించకుండానే విమర్శించారు. కానీ, బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నంతవరకు వారి ప్రయత్నాలు విజయవంతం కావని తెలిపారు.
"1946లో కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకోవాల్సి ఉంది. అందులో మెజారిటీ సభ్యులు వల్లాభాయ్ పటేల్ పేరును ప్రతిపాదించారు. కానీ గాంధీజి వచ్చి నెహ్రూను అధ్యక్షుడిగా చేయాలని, అందుకోసం పటేల్ను తప్పుకోవాలని సూచించారు. దీనికి అంగీకరించిన పటేల్ వెంటనే తన దరఖాస్తును విత్డ్రా చేసుకున్నారు. పటేల్ మరణానంతరం ఆయన స్మారకం కోసం పౌరులు నిధులు సేకరించారు. ఈ విషయం నెహ్రూకు తెలియగానే, పటేల్ రైతుల నేతని, అందుకోసం ఈ నిధులను గ్రామాల్లో బావులు, రోడ్లకు ఉపయోగించాలని చెప్పారు. వాస్తవానికి బావులు, రోడ్లను నిర్మించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత. ఎలాగైనా పటేల్ ఖ్యాతిని అణగదొక్కాలని అప్పటి ప్రభుత్వం భావించింది. నెహ్రూజీ స్వయంగా ఆయనే భారతరత్న ఇచ్చుకున్నారు. కానీ సర్దార్ వల్లాభాయ్ పటేల్కు ఎందుకు భారతరత్న ఇచ్చి గౌరవించలేదు. ప్రధాని మోదీ మాత్రం స్టాట్యూ ఆఫ్ యూనిటీ నిర్మించి వల్లాభాయ్ పటేల్కు దక్కాల్సిన గౌరవాన్ని అందించారు." అని రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు.