కుటుంబ వ్యాపారంలా భారత్ రాజకీయాలు- అవి ప్రజాస్వామ్యానికి తీవ్ర ముప్పు : శశి థరూర్

వారసత్వ రాజకీయాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన శశి థరూర్- శశి థరూర్​ నిజం చెప్పారంటూ స్పందించిన బీజేపీ

Shashi Tharoor On Dynastic Politics
Shashi Tharoor On Dynastic Politics (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 3, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Shashi Tharoor On Dynastic Politics : భారతలో ఉన్న వారసత్వ రాజకీయాలపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కుటుంబ వ్యాపారంలా భారత్​ రాజకీయాలు మారిపోయాని, ఇవి ప్రజాస్వామ్యానికి తీవ్రమైన ముప్పుగా అభివర్ణించారు. ప్రస్తుతం భారత్​ పారదర్శకత, ప్రతిభ ఆధారిత నాయకత్వం వైపు అడుగులు వేయాల్సిన సమయం వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఆర్​ ఏ ఫ్యామిలీ బిజినెస్​ అనే వ్యాసంలో రాజకీయ పార్టీలను విమర్శించారు.

'దశాబ్దాలుగా ఒకే కుటుంబం దేశ రాజకీయాలపై ఆధిపత్యం చెలాయించింది. స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్రతో నెహ్రూ- గాంధీ వంశం ముడిపడి ఉంది. ఇదే సమయంలో రాజకీయ నాయకత్వం పుట్టుకతో వచ్చే హక్కుగా భావించే దారుణ ఆలోచనకు బాట వేసింది. థరూర్ కేవలం కాంగ్రెస్‌కే పరిమితం కాకుండా, వంశపారంపర్య రాజకీయాలు ఇతర పార్టీల్లో కూడా పాతుకుపోయాయి' అని శశి థరూర్​ అన్నారు. బిజూపట్నాయక్‌- నవీన్‌ పట్నాయక్‌, బాల్‌ ఠాక్రే- ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రే- ఆదిత్య ఠాక్రే, ములాయం సింగ్‌ యాదవ్‌- అఖిలేశ్‌ యాదవ్‌, షేక్‌ అబ్దుల్లా- ఒమర్‌ అబ్దుల్లా, కరుణానిధి- ఎంకే స్టాలిన్‌- ఉదయనిధి వంటి ఉదాహారణలు ప్రస్తావించారు.

ప్రతిభ రాజకీయాలను ప్రోత్సహించాలి : శశి థరూర్
కుటుంబమనేది ఒక బ్రాండ్‌గా ఉపయోగపడటం ఈ తరహా రాజకీయాలకు ఓ కారణం కావొచ్చని శశిథరూర్‌ పేర్కొన్నారు. ఇంట్లో ఒకరికి గుర్తింపు లభిస్తే, తదుపరి తరం అభ్యర్థులకు ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు, విశ్వాసాన్ని పెంచుకునేందుకు అంతగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదని చెప్పారు. భారత రాజకీయాలు కుటుంబ వ్యాపారంలా కొనసాగుతున్నంతకాలం, ప్రజల కోసం ప్రజల చేత నడిచే నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం సాధ్యం కాదని అన్నారు. అయితే రాజకీయాల్లో ప్రతిభను ప్రోత్సహించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని తెలిపారు. దీనికోసం ఓటర్లకు అవగాహన కల్పించడం, పార్టీ అంతర్గత ఎన్నికలను సమర్థంగా నిర్వహించడం వంటి ప్రాథమిక సంస్కరణలు అవసరమని అన్నారు.

స్పందించిన బీజేపీ
మరోవైపు శశి థరూర్​ చేసిన వ్యాఖ్యలను బీజేపీ స్వాగతించింది. భారత రాజకీయాలు కుటుంబ వ్యాపారం ఎలా అయ్యాయో వివరించారని బీజేపీ జాతీయ ప్రతినిధి పునావాలా ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. ఆయన నేరుగా రాహుల్ గాంధీ, తేజస్వీ యాదవ్​ను నెపో కిడ్స్​గా పేర్కొన్నారని అన్నారు. అందుకే ఈ కుటుంబ వారసులు చాయ్​వాలా మోదీని ద్వేషిస్తున్నారని తెలిపారు. థరూర్ ఇలా బహిరంగంగా మాట్లాడినందుకు ఆయనపై కాంగ్రెస్​ ఏమి చర్యలు తీసుకుంటుందో చూడాలని వ్యంగ్యంగా చెప్పారు.

అంతకుమందు ప్రధానమంత్రి మోదీని ప్రశంసించి, శశి థరూర్ కాంగ్రెస్‌లో విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. ఆయన ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత అమెరికా, బ్రెజిల్, కొలంబియా పర్యటనల అనంతరం రాసిన వ్యాసంలో, మోదీ శక్తి, చురుకుదనం, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆయన ఉనికి భారత్​కు ప్రధాన ఆస్తి' అని రాశారు. దీంతో శశి థరూర్​పై కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు విమర్శలు గుప్పించారు. ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో నుంచి బయటకు వచ్చి బీజేపీ చేరతారనే వార్తలు కూడా ప్రచారం జరిగాయి.

