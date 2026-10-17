దిల్లీ నిరసనలు: నేహా బోరా విడుదల- ఇంకా కస్టడీలోనే అభిజీత్ దీప్కే
నేహా బోరాను శనివారం తెల్లవారుజామున పోలీసులు విడుదల చేశారు. దీప్కేను శనివారం సాయంత్రం స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్లో హాజరుపరచనున్నారు.
నేహా బోరా, అభిజీత్ దీప్కే (ANI)
Published : October 17, 2026 at 7:21 AM IST
CJP Protest Delhi Neha Bora Released : దిల్లీలోని కన్నాట్ ప్లేస్లో జరిగిన 'లెహ్రా దో తిరంగా' నిరసన ప్రదర్శనకు ముందు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేను, అఖిల భారత విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షురాలు నేహా బోరాను పోలీసులు శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలో నేహా బోరాను శనివారం తెల్లవారుజామున విడుదల చేయగా, దీప్కేను మాత్రం శనివారం సాయంత్రం స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్లో హాజరుపరచనున్నారు. శాంతిభద్రతలకు భంగం జరిగిందనే ఆరోపణలతో ఆయనపై భారతీయ నాగరిక్ సురక్షా సంహితలోని పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మేరకు పోలీసు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.