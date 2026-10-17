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దిల్లీ నిరసనలు: నేహా బోరా విడుదల- ఇంకా కస్టడీలోనే అభిజీత్ దీప్కే

నేహా బోరాను శనివారం తెల్లవారుజామున పోలీసులు విడుదల చేశారు. దీప్కేను శనివారం సాయంత్రం స్పెషల్​ ఎగ్జిక్యూటివ్​ మేజిస్ట్రేట్​లో హాజరుపరచనున్నారు.

CJP Protest Delhi Neha Bora Released
నేహా బోరా, అభిజీత్​ దీప్కే (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2026 at 7:21 AM IST

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CJP Protest Delhi Neha Bora Released : దిల్లీలోని కన్నాట్ ప్లేస్‌లో జరిగిన 'లెహ్రా దో తిరంగా' నిరసన ప్రదర్శనకు ముందు కాక్రోచ్​ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కేను, అఖిల భారత విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షురాలు నేహా బోరాను పోలీసులు శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలో నేహా బోరాను శనివారం తెల్లవారుజామున విడుదల చేయగా, దీప్కేను మాత్రం శనివారం సాయంత్రం స్పెషల్​ ఎగ్జిక్యూటివ్​ మేజిస్ట్రేట్​లో హాజరుపరచనున్నారు. శాంతిభద్రతలకు భంగం జరిగిందనే ఆరోపణలతో ఆయనపై భారతీయ నాగరిక్ సురక్షా సంహితలోని పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ మేరకు పోలీసు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

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