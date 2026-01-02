మహిళ కడుపులో కత్తెర మరిచిపోయిన డాక్టర్​- తిరిగి తీసే క్రమంలో బాధితురాలు మృతి!

ETV Bharat / bharat

Medical Negligence Scissors Case in Bihar
Medical Negligence Scissors Case in Bihar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 2, 2026 at 8:06 PM IST

Medical Negligence Scissors Case : బిహార్​లో వైద్యుల నిర్లక్ష్యం ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. గత ఒకటిన్నర ఏళ్లుగా కడుపులో కత్తెరతో నరకం అనుభవించిన మహిళ, చివరకు దానిని తొలగించేందుకు శస్త్ర చికిత్స చేస్తున్న సమయంలో మృతి చెందింది. హృదయవిదారకమైన ఘటన బిహార్​లోని మోతీహరి జిల్లాలో జరిగింది.

పోలీసులు వివరాల ప్రకారం
మణిభూషణ్ కుమార్ భార్య ఉషాదేవి (25) సుమారుగా ఒకటిన్నర ఏళ్ల క్రితం ఓ ప్రైవేటు క్లీనిక్​లో డెలివరీ కోసం చేరింది. ఆమెకు సిజేరియన్ చేయగా పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అయితే సిజేరియన్ చేసిన డాక్టర్​ సంగీత కుమారి, నిర్లక్ష్యంతో ఒక కత్తెరను ఉషాదేవి కడుపులోనే మరచిపోయి కుట్లువేసింది. ఈ విషయం తెలియని బాధితురాలు, హాస్పిటల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్లిన కొద్ది రోజులకే తీవ్రమైన కడుపునొప్పితో బాధపడడం మొదలు పెట్టింది. దీనితో కుటుంబ సభ్యులు పలుమార్లు ఆమెను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అల్ట్రాసౌండ్​ స్కాన్​లు చేయించినప్పటికీ, రిపోర్టుల్లో ఏమీ తేలలేదు. దీనితో వైద్యులు కేవలం పెయిన్ కిల్లర్లు ఇచ్చి పంపించేవారు. వాటితో తాత్కాలిక ఉపశమనం లభించినప్పటికీ, నొప్పి మాత్రం ఆమెను నిరంతరం వేధిస్తునే ఉండింది.

Medical Negligence Scissors Case
మృతురాలు ఉషాదేవి (ETV Bharat)

ఇటీవల నొప్పి భరించలేని స్థాయికి చేరడంతో, కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను మరో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ సిటి స్కాన్​ చేయగా, అసలు విషయం బయటపడింది. ఆమె కడుపులో ఒక కత్తెర ఉన్నట్లు స్పష్టంగా కనిపించింది. దీనితో వైద్యుల సూచన మేరకు ఆమెను హుటాహుటిన రహమానియా మెడికల్ సెంటర్​కు తరలించారు. కత్తెరను తొలగించడానికి వైద్యులు శస్త్రచికిత్స ప్రారంభించారు. అయితే అప్పటికే ఆ కత్తెర ఆమె పేగుల్ని చీల్చివేయడంతో, లోపల తీవ్రమైన ఇన్ఫెక్షన్ సోకిందని వైద్యులు గుర్తించారు. చివరికి ఆమె శస్త్రచికిత్స సమయంలోనే ప్రాణాలు విడిచింది.

బాధితురాలు మృతి చెందడంతో, ఈ ఘోరానికి కారణమైన డాక్టర్​ సంగీతపై హత్య కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్​ చేస్తూ ఉషాదేవి కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రి ముందు ఆందోళనకు దిగారు. "ప్రస్తుతం మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించాం. గతంలో శస్త్రచికిత్స జరిగిన క్లీనిక్ రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నాం. నివేదిక ఆధారంగా దోషులపై ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేస్తాం" అని జిలా పోలీస్​ స్టేషన్​ ఎస్​హెచ్​ఓ రాజీవ్​ రంజన్ తెలిపారు.

న్యాయం కావాలి
"మేము నిరుపేదలం. కాయకష్టం చేసుకుని బతుకుతాం. వైద్యుల నిర్లక్ష్యం వల్ల నా బిడ్డ తల్లిని కోల్పోయింది. మాకు న్యాయం కావాలి" అని మృతురాలి భర్త ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "ఇది డాక్టర్​ నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనం. ఆపరేషన్ సమయంలో కత్తెర ఎలా లోపల ఉండిపోయింది? మేము ఏడాదిన్నరగా పలుమార్లు అల్ట్రాసౌండ్​ టెస్టులు చేయిస్తూనే ఉన్నాం. కానీ మాకు ఈ విషయాన్ని ఎవరూ చెప్పలేదు. ఈ రోజు ఏడాదిన్నర పాప తన తల్లిని కోల్పోయింది. బాధ్యులైన వైద్యులపై హత్య కేసు నమోదు చేయాలి" అని ఉషాదేవి బావమరిది త్రిలోకినాథ్ కుమార్ అన్నారు.

Medical Negligence Scissors Case
ఆసుపత్రి ముందు ఆందోళన చేస్తున్న బాధితురాలి బంధువులు (ETV Bharat)

గతంలోనూ ఇలాంటి కేసులున్నాయ్​!
2023లో ఏలూరులో వైద్యుల నిర్వాకం ఓ మహిళ ప్రాణాల మీదికొచ్చింది. జిల్లాలోని బోధనాసుపత్రిలో శస్త్ర చికిత్సకు ఉపయోగించే ఫోర్‌సెప్‌(కత్తెర)ను మహిళ పొట్టలో ఉంచి కుట్లు వేశారు. పెదపాడు మండలం ఎస్ కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన జి స్వప్న అనే మహిళ డెలివరీ కోసం ఏప్రిల్​ 19వ తేదీన ఏలూరులోని బోధనాసుపత్రిలో చేరింది. ఆమెకు ఆపరేషన్​ చేసి బిడ్డను బయటకు తీశారు. ఆ తరువాత స్వప్న డిశ్చార్జి అయ్యి ఇంటికి వెళ్లిపోయింది. ఆ సమయంలో ఆపరేషన్​ చేసిన వైద్యులు ఆమె కడుపులో ఒక సర్జికల్​ ఫోర్‌సెప్‌ను ఉంచి కుట్లు వేశారు.

2017వ సంవత్సరం ఏప్రిల్‌ నెలలో మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన ఓ మహిళ ప్రసవం కోసం పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనిలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేరింది. ఆమెకు సిజేరియన్‌ చేసిన వైద్యులు పొట్టలో కత్తెరను మరిచిపోయారు. దీంతో గత ఆరేళ్లపాటు ఆమె కడుపు నొప్పితో బాధపడింది.

