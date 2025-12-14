కొత్త రకం శనగ- ప్రతాప్కు దక్కిన పేటెంట్- ఏడాదికి రూ.11 కోట్ల టర్నోవర్తో బిజినెస్!
తక్కువ నీరుతో అధిక దిగుబడి- నీటికి బదులుగా మంచుతో పండిచే శనగ రకం
Published : December 14, 2025 at 1:11 PM IST
New Variety In Chana Seeds : మన దేశంలో శనగపప్పు అతి ముఖ్యమైన పప్పుధాన్యాల పంటల్లో ఒకటి. దీని వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా ఎక్కువే. కానీ, వీటిని పండించాలంటేనే కష్టమైన పనిగా మారింది నేటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఈ పంటకు అధికంగా నీరు కావాలి. పురుగుల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమస్యలకు బిహార్లోని ఓ రైతు ఒక పరిష్కారాన్ని కనుగొన్నారు. అందుగాను ఆయనకు భారత ప్రభుత్వ మొక్కల రకం, రైతుల హక్కుల రక్షణ అథారిటీ నుంచి పేటెంట్ కూడా దక్కింది. అంతే కాకుండా ఇప్పుడు ఏడాదికి 11 కోట్ల టర్నోవర్తో వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆయన ఎవరు? ఆయన కనుగొన్న పరిష్కారం ఏంటి? అని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నీతి రంజన్ ప్రతాప్ బిహార్లోని గయాజీ జిల్లాలో బిషున్పుర్ గ్రామంలో నివసిస్తున్నారు. ఆయన ఇంజనీరింగ్ చదివి, అనేక ప్రధాన నగరాల్లో సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా పనిచేశారు. తర్వాత తన ఐటీ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి, 2021లో వ్యవసాయం ప్రారంభించారు. ఆయనకు ఇంతకుముందు తన గ్రామ సరిహద్దులు కూడా తెలియవు. కానీ వ్యవసాయం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి, జిల్లాలోని చిన్న లేదా పెద్ద స్థాయిలో వ్యవసాయం జరుగుతున్న అన్ని ప్రాంతాల గురించి తెలుసుకున్నారని నీతి రంజన్ చెప్పారు.
సరిపడా నీరు లేకపోవడంతో
అయితే గత మూడు సంవత్సరాలుగా, నీతి రంజన్ సాగు చేస్తున్న శనగ పంట వివిధ వ్యాధులతో బాధపడుతోందని ఆయన చెప్పారు. వారి గ్రామం కరువు పీడిత ప్రాంతం కావడం వలన నీటిపారుదల ఒక పెద్ద సమస్యగా మారిందని, దాంతో అప్పటి అంతరించిపోయిన విత్తనాన్ని తిరిగి అభివృద్ధి చేయడం ప్రారంభించారని ఆయన అన్నారు. ఫలితాలు కూడా చాలా మంచివిగా, రైతులకు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించాయని తెలిపారు.
సాధారణ శనగలు, ముఖ్యంగా కాబూలి, హైబ్రిడ్ శనగ విత్తనాలకు కనీసం మూడు సార్లు నీళ్ల అవసరం ఉందని ఆయన అన్నారు. అలాగే వీటికి కీటకాల బెడద కడా ఎక్కువగా ఉండడం వలన నీతి రంజన్ ఓ కొత్త రకం శనగను కనుగొన్నారని చెప్పారు. దీనికి పాత శనగతో పోల్చుకుంటే నీటి అవసరం తక్కువగానే ఉంటుందని, ఈ శనగపంటను మంచును ఉపయోగించి కూడా పండించవచ్చని ఆయన అన్నారు. కొండ, పొడి ప్రాంతాలలో కూడా పెరిగేలా దీనిని రూపొందించారని చెప్పారు. మరో ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఇది వ్యాధి రహితంగా ఉంటుందని అన్నారు.
"నేను క్షేత్రస్థాయిలో పరీక్షించిన విత్తనాన్ని అభివృద్ధి చేశాను. ఇది పూర్తిగా స్వదేశీ విత్తనం. దీనిని గయాజీ జిల్లాలోని వజీర్గంజ్ ప్రాంతంలో మా తండ్రి కుటుంబం 50 సంవత్సరాల క్రితం పండించారు. అయితే, 1980 నుంచి ఇది పూర్తిగా అంతరించిపోయింది. దీని నాణ్యత చాలా బాగుంది. ఇది ఇతర శనగపప్పులతో పోలిస్తే, చాలా మంచి దిగుబడిని ఇస్తుంది. ఇతర శనగపప్పుల కంటే దీనికి కీటకాలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్యకరమైనది కూడా. దీనిని సాగు చేయడం ద్వారా రైతులు రూ.70,000నుంచి రూ.75,000 వరకు సంపాదించవచ్చు. ఇది అధిక నాణ్యత గల శనగపప్పు. దీని పప్పు, సత్తు కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు నాకు మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది. విత్తనోత్పత్తి ప్రమాణాలను అనుసరించి, సమగ్ర శిక్షణ తర్వాత విత్తనాలను తయారు చేశాం"
- నీతి రంజన్ ప్రతాప్, రైతు
ముందు కన్నా రెట్టింపు దిగుబడి
ముందుగా తాను ఒక ట్రయల్గా ప్రారంభించానని నీతి రంజన్ చెప్పారు. మంచి ఫలితాలను చూసిన తర్వాత, ప్రతి సంవత్సరం తన పరిధిని విస్తరించి, రెండోసారి రెట్టింపు సాగు చేశారని అన్నారు. అయితే తన శనగ పంట ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడలేదు, ఫలితంగా చాలా మంచి పంట వచ్చిందని తెలిపారు. దిగుబడి సాధారణ శనగ కంటే ఎక్కువగా ఉందని, ఈ శనగ ట్రయల్ ఆయన్ని కొత్త రకాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రేరేపించిందని అన్నారు. అప్పుడే తన శనగలు జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారిందని చెప్పారు. దాంతో కొంతమంది వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు తన గ్రామాన్ని, పొలాన్ని పరిశీలించి, కొన్ని ప్రయోగాలు, పరీక్షలు నిర్వహించి, ఈ అరుదైన శనగ రకాన్ని అభివృద్ధి చేసినట్లు కనుగొన్నారు, ఇది భవిష్యత్తులో రైతులకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని అన్నారు. అంతే కాకుండా దీని రుచి కూడా చాలా బాగుందని వివరించారు. అలాగే ఈ అరుదైన శనగ రకానికి 'నీతి శనగ' పేరుతో పేటెంట్ పొందాలని శాస్త్రవేత్తలు తనకు సలహా ఇచ్చారని నీతి రంజన్ చెప్పాారు.
పేటెంట్ సర్టిఫికేట్ మంజూరు
ఈ శనగ విత్తనానికి పేటెంట్ కోసం దరఖాస్తు అక్టోబర్ 2024లో సమర్పించానని ఆయన అన్నారు. మొక్కల రకాలు, రైతుల హక్కుల రక్షణ అథారిటీ దీనిని పరీక్షించి, అన్ని పారామీటర్లను పరిశీలించిందని చెప్పారు. ఈ బృందం అక్కడి భూమిని పరిశీలించి సమాచారాన్ని సేకరించిందని వివరించారు. ఆయన శనగ విత్తనాలు అన్ని ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండటంతో, తనకు ఒక రోజు ముందుగానే పేటెంట్ సర్టిఫికెట్ మంజూరు చేశారని అన్నారు. అలాగే ఆయన పేరు మీద పేటెంట్ కూడా ఇచ్చిందని తెలిపారు. ఇప్పుడు, ఈ శనగపప్పు విత్తనాలను అమ్మే ఎవరైనా నీతి రంజన్ ప్రతాప్కు రాయల్టీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
సుమారు 11 కోట్ల టర్నోవర్
నీతి రంజన్ ముందు తొమ్మిది దేశీయ ఆవులతో ఏఎస్పీ అమృత్ ధారా డైరీ ఫార్మింగ్ను ప్రారంభించానని, నేడు తనకు 100కి పైగా ఆవులు ఉన్నాయని తెలిపారు. తరువాత ఒక ఎఫ్పీఓను స్థాపించానని, ఇది తన ప్రాంతంలోని వందలాది మంది రైతులతో అనుబంధంగా ఉందని చెప్పారు. ఎఫ్పీఓ ద్వారా అన్ని పాడి పరిశ్రమల నుంచి పాలు సేకరిస్తారని, ఇది ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఈ ప్రాంతంలోని ప్రతి కుటుంబం కనీసం రెండు ఆవులను పెంచుతోందని అన్నారు. వాటి వార్షిక టర్నోవర్ సుమారు 11 కోట్ల రూపాయలు ఉంటుందని తెలిపారు. అలాగే నీతి రంజన్ ఇప్పుడు 'నీతి శనగ'ను బిహార్ బ్రాండ్గా మార్చడానికి కృషి చేస్తున్నారని, బిహార్ ప్రభుత్వ వ్యవసాయ శాఖ నుంచి మద్దతు కోరుతున్నారని అన్నారు. అంతే కాకుండా రాష్ట్రంలో శనగ విత్తనాలకు పేటెంట్ పొందిన మొదటి రైతుగా మారడం తన అదృష్టమని నీతి రంజన్ ప్రతాప్ అన్నారు. రైతులు శనగలను ప్రస్తావించినప్పుడల్లా, వారు ఖచ్చితంగా అతని పేరును ప్రస్తావిస్తారని చెప్పారు.