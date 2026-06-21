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ప్రశాంతంగా పూర్తైన నీట్‌-యూజీ రీఎగ్జామ్‌- 22లక్షల మంది అభ్యర్థులు హాజరు

దేశవ్యాప్తంగా 551 నగరాల్లో 5,440 కేంద్రాల్లో నీట్​ పరీక్ష- విదేశాల్లోని 14 సెంటర్లలో పరీక్ష నిర్వహణ

NEET Re-Exam Ends
NEET Re-Exam Ends (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 7:23 PM IST

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NEET Re-Exam Ends : దేశవ్యాప్తంగా పటిష్ఠ భద్రతా ఏర్పాట్ల మధ్య నిర్వహించిన నీట్‌-యూజీ రీఎగ్జామ్‌ ప్రశాంతంగా పూర్తైంది. దాదాపు 22 లక్షల మంది అభ్యర్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా 551 నగరాల్లో 5,440 పరీక్ష కేంద్రాల్లో పరీక్ష జరిగింది. విదేశాల్లోని 14 సెంటర్లలో నిర్వహించారు. సాధారణ అభ్యర్థులకు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.15గంటల వరకు పరీక్ష జరగ్గా దివ్యాంగులకు సాయంత్రం 6.20గంటల వరకు పరీక్ష నిర్వహించారు. మే

మే 3న నిర్వహించిన నీట్-యూజీ పరీక్ష పేపర్ లీకైంది. దీంతో NTA ఆ పరీక్షను రద్దు చేసి ఇవాళ మళ్లీ నిర్వహించింది. గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని పరీక్ష సజావుగా సాగేందుకు జాతీయ పరీక్షల సంస్థ-ఎన్​టీఏ భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. 1.38 లక్షలకుపైగా సీసీ కెమెరాలు, 51వేలకుపైగా జామర్లను ఏర్పాటు చేసింది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ దిల్లీ ఓఖ్లాలోని ఎన్​టీఏ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉండి పరీక్ష నిర్వహణపై నిరంతరం సమీక్ష జరిపారు. కోల్‌కతా నుంచి దిల్లీ ఐజీఐ విమానాశ్రయానికి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు వచ్చిన ప్రధాని మోదీ తన వల్ల నీట్ రాసే విద్యార్థులకు ఇబ్బంది కలగకూడదని నేరుగా ఇంటికి వెళ్లకుండా చాలా సమయం విమానాశ్రయంలోనే ఉండిపోయారు.

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