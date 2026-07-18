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మరో వివాదంలో నీట్​- ఆన్సర్​ కీ ప్రకారం 522 మార్కులు- స్కోర్​కార్డులో మాత్రం 95 మార్కులు!

ఆన్సర్ కీ ప్రకారం 522 మార్కులు రావాల్సి ఉందని మహారాష్ట్ర విద్యార్థి ఆరోపణ

NEET 2026 Scorecard Error
NEET 2026 Scorecard Error (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 18, 2026 at 5:44 PM IST

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NEET 2026 Scorecard Error : నీట్ యూజీ-2026 ఫలితాలు మరోసారి వివాదంలో చిక్కుకున్నాయి. మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ విద్యార్థి తన అధికారిక స్కోర్‌కార్డులో భారీ పొరపాటు జరిగిందని ఆరోపించాడు. ఆన్సర్ కీ ప్రకారం తనకు 522 మార్కులు రావాల్సి ఉండగా, స్కోర్‌కార్డులో కేవలం 95 మార్కులే చూపించారని పేర్కొన్నాడు.

522 మార్కులు రావాల్సి ఉందన్న విద్యార్థి
బీడ్‌ జిల్లాకు చెందిన సోహమ్ గవ్తే అనే విద్యార్థి విడుదలైన అధికారిక ఆన్సర్ కీ ఆధారంగా తన సమాధానాలను పరిశీలించగా 522 మార్కులు రావాల్సి ఉందని తెలిపాడు. అయితే, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్‌టీఏ) విడుదల చేసిన స్కోర్‌కార్డులో మాత్రం 95 మార్కులే నమోదయ్యాయని ఆరోపించాడు. దీంతో ఫలితాల్లో తీవ్ర లోపం జరిగిందని పేర్కొంటూ ఆయన అధికారికంగా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాడు.

కుటుంబంలో ఆందోళన
ఈ ఫలితంతో తమ కుటుంబం తీవ్ర ఆందోళనకు గురైందని సోహమ్ కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఏడాది పాటు ఎంతో కష్టపడి నీట్ పరీక్షకు సిద్ధమైన తమ కుమారుడి భవిష్యత్తు ఈ ఫలితాల కారణంగా ప్రమాదంలో పడిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సోహమ్ తండ్రి మాట్లాడుతూ, "మా కుమారుడు ఎంతో కష్టపడి చదివాడు. కానీ ఫలితాల్లో జరిగిన ఈ గందరగోళం వల్ల అతని భవిష్యత్తు అంధకారంలో పడింది" అంటూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. సోహమ్ తల్లి కూడా ఫలితాలు చూసిన తర్వాత కుమారుడు తీవ్ర మనోవేదనకు గురయ్యాడని, అతడిని ఓదార్చడం తమకు చాలా కష్టంగా మారిందని చెప్పారు.

కోర్టును ఆశ్రయిస్తామన్న కుటుంబం
ఫలితాల్లో జరిగినట్లు చెబుతున్న ఈ వ్యత్యాసాన్ని వెంటనే సరిదిద్దాలని కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు. సంబంధిత అధికారులు సమస్యను పరిష్కరించకపోతే న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ ఆరోపణలపై ఎన్‌టీఏ ఎలా స్పందిస్తుందనే అంశంపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నీట్ యూజీ-2026 ఫలితాల ఖచ్చితత్వంపై మరోసారి ప్రశ్నలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో, ఈ వ్యవహారాన్ని అత్యవసరంగా పరిశీలించి వాస్తవాలను వెల్లడించాలని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.

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