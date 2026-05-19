నీట్ యూజీ రీ టెస్ట్- కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ ఎగ్జామ్- సిటీ ప్రిఫరెన్స్ మార్చుకునేందుకు స్టూడెంట్స్కు ఛాన్స్
ప్రశ్నాపత్రం లీక్ కావడంలో రద్దైన నీట్ యూజీ పరీక్ష- జూన్ 21 మళ్లీ రీ ఎగ్జామ్- ఈ క్రమంలో అప్రమత్తమైన కేంద్ర సర్కార్- కట్టుదిట్టమైన, పటిష్ఠమైన భద్రతా మధ్య ఎగ్జామ్ నిర్వహించాలని నిర్ణయం
Published : May 19, 2026 at 9:52 PM IST
NEET UG Re Exam Review Meeting : నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్ సన్నాహాలను సమీక్షించేందుకు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ మంగళవారం దిల్లీలో ఒక ఉన్నత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షను కట్టుదిట్టమైన, పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్ల నడుమ నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పరీక్ష నిర్వహణలో సమగ్రత, పారదర్శకత అవసరమని తెలిపారు. గత పరీక్షా ప్రక్రియలో గుర్తించిన అన్ని లోపాలను సరిదిద్దాలని, రీ-ఎగ్జామ్లో అలాంటి పొరపాట్లు పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. 2026 నీట్ యూజీ పేపర్ లీకైన అయిన నేపథ్యంలో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఈ ఉన్నత స్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.
భద్రత, నిఘా విషయంలో రాజీ పడకూడదు : ధర్మేంద్ర ప్రధాన్
దేశవ్యాప్తంగా జూన్ 21న పెన్ అండ్ పేపర్ విధానంలో నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్ జరుగుతుందని ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తెలిపారు. ప్రతి రాష్ట్రంలో పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయాలని, జిల్లా యంత్రాంగాలు, పోలీసు అధికారులతో సన్నిహితంగా సమన్వయం చేసుకోవాలని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ)ని ఆదేశించారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద భద్రత, నిఘా విషయంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. భద్రతా నియమావళి, పరీక్షా ఏర్పాట్ల అమలు సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు జిల్లా కలెక్టర్లు, పోలీసు సూపరింటెండెంట్లతో సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహించాలని అధికారులకు సూచించారు. భద్రతా చర్యలతో పాటు విద్యార్థుల సంక్షేమానికి కూడా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని నొక్కిచెప్పారు. పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థుల కోసం ఎగ్జామ్ సెంటర్లకు రవాణా సౌకర్యం, కేంద్రాల్లో తాగునీరు వంటి సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
PHOTO | Delhi: Union Education Minister Dharmendra Pradhan chairs a high-level review meeting on preparations for the NEET (UG) re-examination and directs officials to ensure a foolproof examination process under strict security protocols. The minister stressed that all gaps…
ఎన్టీఏ కీలక మార్గదర్శకాలు
ఇదిలా ఉండగా, నీట్ యూజీ అభ్యర్థుల కోసం ఎన్టీఏ పలు ముఖ్యమైన మార్గదర్శకాలను ప్రకటించింది. నీట్ అభ్యర్థులకు పరీక్ష రాసే నగరాన్ని (సిటీ) మార్చుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది. అందుకు మే 21 వరకు గడువునిచ్చింది. అధికారిక ఎన్టీఏ, నీట్ పోర్టల్స్ ద్వారా పరీక్ష రాసే నగరాన్ని మార్చుకోవచ్చని తెలిపింది. అభ్యర్థులు తమకు నచ్చిన మొదటి, రెండో పరీక్షా నగరాలను ఎంచుకోవడానికి అనుమతినిచ్చింది. తమ ప్రాధాన్యతలను మార్చుకోని వారికి గతంలో కేటాయించిన నగరమే పరీక్షా కేంద్రంగా కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుత చిరునామా, పరీక్షా నగర ప్రాధాన్యతలో మార్పులు మినహా దరఖాస్తు ఫారాల్లో ఇతర సవరణలకు అనుమతి లేదని వెల్లడించింది. నిర్ణీత గడువు తర్వాత సమర్పించిన అభ్యర్థనలు పరిగణలోకి రావని పేర్కొంది.
ఇటీవలే రద్దైన నీట్ యూజీ ఎగ్జామ్ ఫీజును వాపసు చేస్తామని ఎన్టీఏ తెలిపింది. అలాగే రీ-టెస్ట్కు అదనపు రుసుము ఏదీ వసూలు చేయబోమని స్పష్టం చేసింది. నీట్ యూజీ రీ-టెస్ట్ హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ, తమిళం, తెలుగు, బెంగాలీ తదితర 13 భాషల్లో జరుగుతుందని వెల్లడించింది. పరీక్ష సమయం జూన్ 21న మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.15 గంటల వరకు అని పేర్కొంది. సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్స్, అడ్మిట్ కార్డులు, ఇతర పరీక్ష సంబంధిత వివరాలు జూన్ 14వ తేదీలోగా అధికారిక వెబ్సైట్లలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పింది. వచ్చే ఏడాది నుంచి నీట్-యూజీ పరీక్ష కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ) విధానంలో జరగనుందని వెల్లడించింది. నీట్ యూజీ రీ-టెస్ట్కు సంబంధించి విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు కేవలం ఎన్టీఏ నుంచి అధికారిక మార్గాల్లో వచ్చే సమాచారాన్నే విశ్వసించాలని సూచించింది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే తప్పుడు సమాచారాన్ని నమ్మొద్దని కోరింది.
లీక్ కారణంగా రీ-టెస్ట్
కాగా, 2026 నీట్ యూజీ ప్రశ్నాప్రత్నం లీక్ అయ్యింది. దీంతో మే 3న నిర్వహించిన పరీక్షను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రద్దు చేసింది. మళ్లీ జూన్ 21న ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తామని ప్రకటించింది. దాదాపు 23 లక్షల మంది అభ్యర్థులు ఈ పరీక్షను రాయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నీట్ యూజీ రీ-టెస్టు సన్నాహాలపై కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు.
