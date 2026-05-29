'నీట్ పేపర్ లీక్ అత్యంత బాధాకరం- UPSCని చూసి నేర్చుకోండి'- NTAపై సుప్రీం తీవ్ర ఆగ్రహం
కమిటీ సిఫార్సుల్లోనే లోపాలు ఉండి ఉండొచ్చన్న సుప్రీంకోర్టు- పరీక్షను పర్యవేక్షించేందుకు కమిటీ ఉన్నా పేపర్ ఎలా లీకైందని ప్రశ్న- జవాబుదారీతనం వచ్చేవరకు ఈ సమస్య ఆగదన్న సుప్రీంకోర్టు
Published : May 29, 2026 at 5:46 PM IST
Supreme Court on NEET Paper Leak : నీట్-యూజీ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంపై సుప్రీం కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పరీక్ష నిర్వహణను పర్యవేక్షించేందుకు కమిటీ ఉన్నా పేపర్ ఎలా లీకైందని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది. ఈ ఘటన విద్యార్థులకు మాత్రమే కాకుండా వారి కుటుంబాలకు కూడా అత్యంత బాధాకరమైనదని అభిప్రాయపడింది. నీట్కు సన్నద్ధం కావటానికి యువత కష్టపడుతుందని, వారిని ఇలా నిరాశకు గురిచేయటం సరికాదని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. ఎన్టీఏను రద్దు, పరీక్ష నిర్వహణలో మార్పులు చేయాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా సుప్రీం కోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ఉన్నత స్థాయి కమిటీ ఉన్నా నీట్ పేపర్ లీకైందంటే కమిటీ ఇచ్చిన సిఫార్సుల్లో లోపాలు ఉండొచ్చని లేదా కమిటీ సిఫార్సులను క్షేత్రస్థాయిలో సరిగ్గా అమలు చేసి ఉండకపోవచ్చని సుప్రీం కోర్టు అభిప్రాయపడింది. వ్యవస్థలో జవాబుదారీతనం వచ్చేవరకు ఇలాంటి సమస్యలకు ముగింపు ఉండదని జస్టిస్ పీఎస్ నరసింహ, జస్టిస్ అలోక్ అరధేలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ సందర్భంగా UPSC అంశాన్ని ప్రస్తావించిన సుప్రీం కోర్టు ఇప్పటివరకు ఇలాంటి వివాదాల్లో చిక్కుకోలేదని తెలిపింది. వారిని చూసి నేర్చుకోవాలని NTAకు సూచించింది.
"ఉన్నత స్థాయి కమిటీ సిఫార్సుల ఆధారంగా మీరు పర్యవేక్షించినా ఈ ఘటన జరిగిందంటే అసలు సిఫార్సులోనే లోపం ఉంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి పరిస్థితి తలెత్తుతుందని మీరు ఊహించలేదు. రెండోది, సమర్థమంతమైన పర్యవేక్షణ జరిగి ఉండదు. ఇది ఎలా జరిగింది?" అని కమిటీకి నేతృత్వం వహించిన రాధాకృష్ణన్ను జస్టిస్ నరసింహ ప్రశ్నించారు. దీనికి బదులిచ్చిన రాధాకృష్ణన్, నీట్ పరీక్షలో తలెత్తిన సమస్యల నేపథ్యంలో 2024 జూన్లో ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేశామని, వారు 101 సిఫార్సులు ఇచ్చారని తెలిపారు. స్వల్పకాలికంగా (2025, 2026 పరీక్షల కోసం) 60 సిఫార్సులు చేయగా, వాటిలో చాలా వరకు అమలు చేశామన్నారు. దీర్ఘకాలికంగా 35 సిఫార్సులు చేశామని వాటిలో చాలా వరకు ప్రారంభించామని ధర్మాసనానికి తెలిపారు.
ఈ అంశంపై అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. పరీక్షలను ఎలా నిర్వహించాలి? ఎన్టీఏలో నిపుణులను చేర్చడం ద్వారా మానవ వనరులను ఎలా మెరుగుపరచాలి? అనే అంశాలపై కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖకు బదులుగా, విద్యా శాఖ ముందుగా అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని ధర్మాసనం ఆదేశించింది. 2024, 2026 పరీక్షలో జరిగినటువంటి ఘటన మళ్లీ జరగకుండా చూసేందుకు ఎన్టీఏకు భౌతికంగా, మేధోపరంగా అవసరమైన వనరులు ఉండేలా చూడటమే తమ ప్రయత్నమని వ్యాఖ్యానించింది.
అటు నీట్-యూజీ రీ షెడ్యూల్డ్ పరీక్ష ప్రక్రియతో పాటు లీకేజీ వ్యవహారాన్ని ప్రధాని మోదీ వ్యక్తిగతంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారని సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా సుప్రీంకోర్టుకు తెలియజేశారు. యువత ఆందోళనల పట్ల ప్రభుత్వం తీవ్రంగా శ్రద్ధ వహిస్తోందని తెలిపారు. జూన్ 21న మరోసారి నిర్వహించే నీట్-యూజీ పరీక్ష కోసం కొత్త యంత్రాంగాలను ఏర్పాటు చేశామని కోర్టుకు చెప్పారు. ఈ కేసు తదుపరి విచారణను జూలై రెండో వారానికి సుప్రీం కోర్టు వాయిదా వేసింది.
"ఈరోజు నీట్ పేపర్ లీక్ విషయంలో ఒక ముఖ్యమైన విచారణ జరిగింది. ఎన్టీఏతో పాటు కమిటీల ఛైర్పర్సన్లు తమ అఫిడవిట్లను దాఖలు చేశారు. సుప్రీం కోర్టు సవివరంగా విచారణ జరిపింది. ఇంకా ఏయే రంగాల్లో నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉందని సుప్రీం కోర్టు ఛైర్మన్ను ప్రశ్నించింది. జవాబుదారీతనం లేకపోవడం వల్లే వ్యవస్థాగత వైఫల్యాలు తలెత్తుతాయి కాబట్టి, అది చాలా ముఖ్యమని సుప్రీం కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఈ కేసును ప్రధాని మోదీ పర్యవేక్షిస్తున్నారని సొలిసిటర్ జనరల్ కూడా సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించాలనుకున్న కోర్టు దీనిని పెండింగ్లో ఉంచింది. తదుపరి విచారణ జూలైలో జరగనుంది." అని న్యాయవాది తన్వి దుబే అన్నారు.
