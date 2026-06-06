నీట్ రీ ఎగ్జామ్ పేపర్ లీక్- NTA ఏం చెప్పిందంటే?
రీ-ఎగ్జామినేషన్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అయ్యిందంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు- అవన్నీ నిరాధారణమైనవని, అలాంటి వదంతులను నమ్మవద్దని స్పష్టం చేసిన నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ
National Testing Agency (NTA)
Published : June 6, 2026 at 8:45 PM IST
NTA On NEET Re Exam Paper Leak : త్వరలో నిర్వహించనున్న నీట్ (యుజీ) రీ-ఎగ్జామినేషన్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అయ్యిందంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలపై నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) స్పందించింది. అవన్నీ నిరాధారణమైనవని, అలాంటి వదంతులను నమ్మవద్దని స్పష్టం చేసింది. విద్యార్థుల ఆందోళనను ఆసరాగా చేసుకొని డబ్బులు వసూలు చేయడానికి ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని ఎన్టీఏ వెల్లడించింది. పరీక్షలు పూర్తి సమగ్రతతో సురక్షితంగా జరిగేలా చూసేందుకు అన్ని రక్షణ చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపింది. ఎవరైనా తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తే, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎన్టీఏ హెచ్చరించింది.