ETV Bharat / bharat

నీట్ రీ ఎగ్జామ్​ పేపర్ లీక్- NTA ఏం చెప్పిందంటే?

రీ-ఎగ్జామినేషన్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అయ్యిందంటూ సోషల్ మీడియాలో వార్తలు- అవన్నీ నిరాధారణమైనవని, అలాంటి వదంతులను నమ్మవద్దని స్పష్టం చేసిన నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ

National Testing Agency
National Testing Agency (NTA)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 6, 2026 at 8:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

NTA On NEET Re Exam Paper Leak : త్వరలో నిర్వహించనున్న నీట్​ (యుజీ) రీ-ఎగ్జామినేషన్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అయ్యిందంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలపై నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్​టీఏ) స్పందించింది. అవన్నీ నిరాధారణమైనవని, అలాంటి వదంతులను నమ్మవద్దని స్పష్టం చేసింది. విద్యార్థుల ఆందోళనను ఆసరాగా చేసుకొని డబ్బులు వసూలు చేయడానికి ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని ఎన్‌టీఏ వెల్లడించింది. పరీక్షలు పూర్తి సమగ్రతతో సురక్షితంగా జరిగేలా చూసేందుకు అన్ని రక్షణ చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపింది. ఎవరైనా తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రచారం చేస్తే, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎన్​టీఏ హెచ్చరించింది.

TAGGED:

NEET RE EXAM PAPER LEAK
NTA RESPOND NEET EXAM PAPER LEAK
NTA ON NEET RE EXAM PAPER LEAK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.