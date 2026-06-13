నీట్ అభ్యర్థులకు అలర్ట్- జూన్ 21న ఎగ్జామ్- నిమిషం లేటైనా నో ఎంట్రీ
ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమవుతున్న భద్రతా తనిఖీలు- సమయానికంటే ముందుగానే పరీక్షా కేంద్రం రావాలని సూచన- సోషల్ మీడియాలో వదంతులను నమ్మొద్దన్న NTA
Published : June 13, 2026 at 11:53 AM IST
NEET UG 2026 Re-exam Schedule : వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే నీట్ రీ-ఎగ్జామ్ 2026కు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. జూన్ 21న (ఆదివారం) జరగనున్న ఈ పరీక్షకు ముందు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) అభ్యర్థుల కోసం పరీక్ష రోజున పాటించాల్సిన టైమ్ లైన్ను విడుదల చేసింది. పరీక్షా కేంద్రాలకు ముందుగానే చేరుకోవాలని, అడ్మిట్ కార్డులో పేర్కొన్న సమయాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించింది.
NTA వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద అభ్యర్థుల ప్రవేశం, భద్రతా తనిఖీలు ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉన్నందున భద్రతా తనిఖీలకు సమయం పట్టవచ్చని, చివరి నిమిషంలో కాకుండా ముందుగానే కేంద్రానికి చేరుకోవాలని సూచించింది. మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు పరీక్షా కేంద్రం గేట్లు మూసివేస్తారు. ఆ తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అభ్యర్థులను అనుమతించబోమని స్పష్టం చేసింది. అలాగే మధ్యాహ్నం 1:40 గంటలలోపు ప్రతి అభ్యర్థి తనకు కేటాయించిన పరీక్షా హాలులోకి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ట్రాఫిక్, వాతావరణ పరిస్థితులు వంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రయాణాన్ని ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవాలని NTA సూచించింది.
పరీక్ష ప్రారంభానికి ముందు ప్రక్రియ ఇదే
పరీక్ష ప్రారంభానికి ముందు మధ్యాహ్నం 1:55 గంటలకు అభ్యర్థులకు టెస్ట్ బుక్లెట్లు అందజేస్తారు. ఈ సమయంలో బుక్లెట్ కోడ్, పేజీల సంఖ్య, ఇతర వివరాలను పరిశీలించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఏవైనా సాంకేతిక లోపాలు లేదా పేజీల సమస్యలు ఉంటే వెంటనే ఇన్విజిలేటర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభమై సాయంత్రం 5:15 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే నిబంధనల ప్రకారం అదనపు సమయానికి అర్హత కలిగిన 'బెంచ్మార్క్ వైకల్యాలున్న వ్యక్తులు' (PwBD) సాయంత్రం 6:20 గంటల వరకు పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతి ఉంటుంది.
Preparations for the NEET UG 2026 re examination are being closely reviewed at every level.— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 12, 2026
With coordinated efforts across the Centre, States and Districts, the focus remains on ensuring a smooth and secure examination experience for every candidate.#NTA #NTAUpdate #NTAExams… pic.twitter.com/lGFoemjs8K
రఫ్ వర్క్ కోసం నాలుగు పేజీలు
ఈసారి అభ్యర్థులకు NTA మరో కీలక వెసులుబాటు కల్పించింది. గతంలో రెండు పేజీలు మాత్రమే ఇచ్చిన రఫ్ వర్క్ పేజీల సంఖ్యను నాలుగుకు పెంచింది. భౌతికశాస్త్రం, రసాయనశాస్త్రం, జీవశాస్త్రం విభాగాల్లో గణనలు చేయడం, రేఖాచిత్రాలు గీయడం, నోట్స్ రాసుకోవడం వంటి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో విద్యార్థులు ప్రశ్నలను మరింత సౌకర్యవంతంగా పరిష్కరించే అవకాశం ఉంటుంది.
వదంతులను నమ్మొద్దు
పరీక్షకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలోకి వచ్చే వదంతులు, తప్పుడు సందేశాలను నమ్మవద్దని NTA హెచ్చరించింది. కేవలం అధికారిక ప్రకటనలు, అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారాన్నే విశ్వసించాలని సూచించింది. అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా అడ్మిట్ కార్డు, చెల్లుబాటు అయ్యే గుర్తింపు పత్రాన్ని వెంట తీసుకెళ్లాలని తెలిపింది. పరీక్షా కేంద్రంలో అమల్లో ఉన్న మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ, ప్రశాంతమైన మనస్సుతో పరీక్ష రాయాలని, సమయ నిర్వహణపై దృష్టి సారించాలని NTA అభ్యర్థులకు సూచించింది.
Designed around your needs.— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 12, 2026
NEET UG 2026 introduces thoughtful enhancements to provide more working space, improved accessibility and a more candidate friendly examination experience.#NTA #NTAUpdate #NTAExams #NEETUG2026 #ExamExperience pic.twitter.com/xLpL8SanRF
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