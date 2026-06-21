'భయం, ఆందోళన లేకుండా పరీక్షకు వెళ్లండి '- నీట్ అభ్యర్థులకు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సూచన
నీట్ పరీక్షకు సర్వం సిద్ధం- భయాందోళన లేకుండా పరీక్ష రాయాలని కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ సూచన- ఎన్టీఏ నుంచి కొత్త అడ్మిట్ కార్డులు తప్పనిసరి అని స్పష్టీకరణ
Dharmendra Pradhan On Neet Re Exam (ANI)
Published : June 21, 2026 at 11:24 AM IST
Dharmendra Pradhan On Neet Re Exam : దేశవ్యాప్తంగా ఆదివారం నిర్వహించనున్న నీట్ యూజీ రీ-ఎగ్జామ్కు సుమారు 22 లక్షల మంది అభ్యర్థులు హాజరుకానున్నారు. ఈ క్రమంలో అభ్యర్థులకు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కీలక సూచనలు చేశారు. పరీక్ష నేపథ్యంలో విద్యార్థులు ఎలాంటి భయం, ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ధైర్యంగా పరీక్ష రాయాలని తెలిపారు. దిల్లీ యూనివర్సిటీలో జరిగిన అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ఆయన, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ), రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, జిల్లా యంత్రాంగంపై తనకు పూర్తి విశ్వాసం ఉందని పేర్కొన్నారు.