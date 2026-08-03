నీట్ ఆందోళనలో విద్యార్థులపై నమోదైన FIRలను ఉపసంహరించుకునే స్వేచ్ఛ రాష్ట్రాలకు ఉంది: సుప్రీంకోర్టు
సీజేపీ నిరసనకారులపై కేసుల ఉపసంహరణ అంశంలో సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు- ఎఫ్ఐఆర్లు ఉపసంహరించుకునే స్వేచ్ఛ రాష్ట్రాలకు ఉందని స్పష్టం
Supreme Court (ANI)
Published : August 3, 2026 at 2:06 PM IST
SC On FIRs Aganist Students : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆందోళనల సందర్భంగా విద్యార్థులపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్లపై సోమవారం సుప్రీంకోర్టు స్పష్టతనిచ్చింది. విద్యార్థులపై నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్లు ఉపసంహరించుకునే స్వేచ్ఛ రాష్ట్రాలకు ఉందని స్పష్టం చేసింది.