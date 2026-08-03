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నీట్​ ఆందోళనలో విద్యార్థులపై నమోదైన FIRలను ఉపసంహరించుకునే స్వేచ్ఛ రాష్ట్రాలకు ఉంది: సుప్రీంకోర్టు

సీజేపీ నిరసనకారులపై కేసుల ఉపసంహరణ అంశంలో సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు- ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు ఉపసంహరించుకునే స్వేచ్ఛ రాష్ట్రాలకు ఉందని స్పష్టం

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 2:06 PM IST

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SC On FIRs Aganist Students : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆందోళనల సందర్భంగా విద్యార్థులపై నమోదైన ఎఫ్​ఐఆర్​లపై సోమవారం సుప్రీంకోర్టు స్పష్టతనిచ్చింది. విద్యార్థులపై నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు ఉపసంహరించుకునే స్వేచ్ఛ రాష్ట్రాలకు ఉందని స్పష్టం చేసింది.

TAGGED:

SC ON NEET PROTEST
SC ON FIRS AGANIST STUDENTS

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