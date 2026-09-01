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నీట్ నిరసనకారులకు ఊరట- FIRలు రద్దుతోపాటు పరిహారం ఇచ్చేందుకు ఒప్పుకున్న కేంద్రం

కేంద్రం హామీల నేపథ్యంలో సీజేపీ కీలక నిర్ణయం- సెప్టెంబర్​ 5 ఆందోళన విరమిస్తున్నట్లు ప్రకటన

NEET Protest
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2026 at 3:03 PM IST

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Centre On NEET Protest FIRs : నీట్ ఆందోళనకారులపై నమోదు చేసిన ఎఫ్​ఐఆర్​లను రద్దు చేసుకోవడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని కేంద్రం సోమవారం సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. జులై 20 నుంచి 25 మధ్య దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన ఎఫ్​ఐఆర్​లను రద్దు చేయడానికి ఉన్న ప్రత్యేక అధికారాలను ఉపయోగించాలని సుప్రీంకోర్టును అభ్యర్థించింది. అంతేకాదు బలవన్మరణానికి పాల్పడిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు మూడు నెలల్లోగా పరిహారం చెల్లిస్తామని హామి ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) సెప్టెంబర్​ 5న చేపట్టదలచిన ఆందోళనను విరమించుకుంది.

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