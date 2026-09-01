నీట్ నిరసనకారులకు ఊరట- FIRలు రద్దుతోపాటు పరిహారం ఇచ్చేందుకు ఒప్పుకున్న కేంద్రం
కేంద్రం హామీల నేపథ్యంలో సీజేపీ కీలక నిర్ణయం- సెప్టెంబర్ 5 ఆందోళన విరమిస్తున్నట్లు ప్రకటన
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (PTI)
Published : September 1, 2026 at 3:03 PM IST
Centre On NEET Protest FIRs : నీట్ ఆందోళనకారులపై నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్లను రద్దు చేసుకోవడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని కేంద్రం సోమవారం సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. జులై 20 నుంచి 25 మధ్య దేశవ్యాప్తంగా నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్లను రద్దు చేయడానికి ఉన్న ప్రత్యేక అధికారాలను ఉపయోగించాలని సుప్రీంకోర్టును అభ్యర్థించింది. అంతేకాదు బలవన్మరణానికి పాల్పడిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు మూడు నెలల్లోగా పరిహారం చెల్లిస్తామని హామి ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) సెప్టెంబర్ 5న చేపట్టదలచిన ఆందోళనను విరమించుకుంది.