నీట్ పేపర్ లీక్- కేంద్రం, ఎన్టీఏకు సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
నీట్ పేపర్ లీక్ తర్వాత సంస్కరణల పురోగతిపై నివేదించాలన్న సుప్రీంకోర్టు- వివరణాత్మక అఫిడవిట్లు దాఖలు చేయాలని కేంద్రం, ఎన్టీఏకు ఆదేశాలు
Published : July 24, 2026 at 1:16 PM IST
SC On NEET Paper Leak : నీట్-యూజీ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారం అనంతరం పరీక్షల నిర్వహణలో తీసుకున్న చర్యలపై సమగ్ర అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని కేంద్రం, ఎన్టీఏను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. పరీక్షల నిర్వహణలో కేవలం తాత్కాలిక ఉపశమన చర్యలు కాకుండా, శాశ్వత సంస్కరణలను సంస్థాగతం చేయాలని ఉద్ఘాటించింది. ఈ మేరకు అఫిడవిట్లో పలు కీలక వివరాలను పొందుపరచాలని సుప్రీం ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ప్రతిపాదిత పాలక మండలి నిపుణుల కమిటీల ఏర్పాటుతో పాటు డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, భద్రత, పారదర్శకత, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ తదితర 10 విభాగాల్లో ఉన్నత స్థాయి కమిటీ చేసిన సిఫార్సుల అమలుపై నివేదిక ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు కోరింది. పరీక్షల భద్రత, పర్యవేక్షణ, విజిలెన్స్ కోసం కొత్తగా నియమించిన అదనపు డైరెక్టర్ జనరల్స్ పాత్ర, వారి పనితీరును వివరించాలి కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. పరీక్షకు ముందు, పరీక్ష సమయంలో, ఆ తర్వాత తీసుకుంటున్న జాగ్రత్తలపై పూర్తి స్థాయి స్టేటస్ రిపోర్ట్ సమర్పించాలని కోరింది.
భవిష్యత్తులో ఆన్లైన్ లేదా కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షల వైపు మళ్లేందుకు ఉన్న ప్రతిపాదనలు, డేటా భద్రతపై తీసుకుంటున్న చర్యలను వెల్లడించాలని పేర్కొంది. అభ్యర్థుల గుర్తింపు కోసం డిజియాత్రా లాంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీల వినియోగంపై కేంద్రం తన ప్రణాళికలను వివరించాలని కోర్టు కోరింది. కేంద్రం ఇంతకుముందు దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్లో ఈ కీలక అంశాలు లేవని సుప్రీంకోర్టు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. సంస్కరణల అమలును సంవత్సరం పొడవునా పర్యవేక్షిస్తామన్న సుప్రీంకోర్టు..ఈ కేసు తదుపరి విచారణను వచ్చే సోమవారానికి వాయిదా వేసింది.