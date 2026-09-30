నీట్ పేపర్ లీక్ ఎఫెక్ట్- వచ్చే ఏడాది నుంచి ప్రవేశ పరీక్షల్లో మార్పులు - 'సీబీటీ' విధానంపై కేంద్రం కసరత్తు!
కంప్యూటర్ ఆధారిత ప్రవేశ పరీక్షలు జరిపేందుకు కేంద్రం కసరత్తు- వచ్చే ఏడాది నుంచి స్టార్ట్!
Published : September 30, 2026 at 12:32 PM IST
NEET Exam In CBT Mode : నీట్ ప్రవేశ పరీక్షను ఇకపై పెన్ అండ్ పేపర్ విధానంలో కాకుండా కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (సీబీటీ) విధానంలోకి మార్చేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ ఏడాది నీట్ పేపర్ లీక్ అయ్యి, విద్యార్థుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యా శాఖ జాతీయ స్థాయిలో ఈ వైద్య విద్య ప్రవేశ పరీక్షలను సీబీటీ విధానంలో నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోందని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో నీట్ పేపర్ లీక్ జరిగిన తర్వాత, వచ్చే ఏడాది నుంచి నీట్ పరీక్షను సీబీటీ విధానంలో నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రణాళిక పరిశీలనలో ఉందని, నందన్ నిలేకని అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన టాస్క్ఫోర్స్ నుంచి నివేదిక వచ్చిన తర్వాత తుది నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుందని సదరు అధికారులు పేర్కొన్నారు. భారతదేశంలోని ప్రభుత్వ పరీక్ష వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేయడానికి నందన్ నిలేకని అధ్యక్షతన కేంద్రం ఓ టాస్క్ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే.