నీట్ పేపర్ లీక్ కేసులో మరో మహిళ అరెస్ట్​- పరీక్షకు 45 గంటల ముందే లీక్‌!

నీట్ పేపర్ లీక్ కేసు దర్యాప్తులో సంచలన విషయాలు- ABVP, కాంగ్రెస్ శ్రేణుల ఆందోళన

Published : May 13, 2026 at 4:43 PM IST

NEET Paper Leak 2026 : నీట్ పేపర్ లీక్ కేసు దర్యాప్తులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా మహారాష్ట్రలో ఓ మహిళను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు ఆమెను సీబీఐకి అప్పగించారు. మరోవైపు NTA తీరును నిరసిస్తూ దిల్లీలో ఏబీవీపీ కార్యకర్తలు భారీ ఆందోళనకు దిగడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. నాశిక్‌కు చెందిన శుభం ప్రశ్నాపత్రం కోసం 10 లక్షలు వెచ్చించాడని, దాన్ని 15 లక్షలకు అమ్ముకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మహిళ అరెస్ట్- సీబీఐ అధికారులకు అప్పగింత
నీట్‌ ప్రశ్నాపత్రం లీక్‌ కేసులో మహారాష్ట్రలోని బిబ్వేవాడి ప్రాంతానికి చెందిన మహిళను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆమెను చాలాసేపు ప్రశ్నించిన తర్వాత సీబీఐ అధికారులకు అప్పగించారు. అయితే పేపర్‌ లీక్‌ వ్యవహారంలో ఆమె పాత్ర ఏంటన్న వివరాలను పోలీసులు వెల్లడించలేదు. తమకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు ఆ మహిళను అరెస్టు చేశామన్న పోలీసులు, ఈ కేసును సీబీఐ దర్యాప్తు చేస్తున్నందున వారికే అప్పగించినట్లు తెలిపారు.

ABVP, కాంగ్రెస్ శ్రేణుల ఆందోళన
మరోవైపు పేపర్‌ లీక్‌ ఘటనను నిరసిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. దిల్లీలోని నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ కార్యాలయం వెలుపల ఏబీవీపీ కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. NTAకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ బాధ్యులపై కఠినచర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు. పోటీ పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకతన ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని నినదించారు. ఈ క్రమంలో ABVP సభ్యులు ఎన్టీయే కార్యాలయం లోపలికి వెళ్లేందుకు యత్నించడం ఉద్రిక్తతలకు తావిచ్చింది. బారికేడ్ల పైకి ఎక్కినవారిని పోలీసులు వెనక్కి లాగి పడేశారు. శాస్త్రి భవన్ వెలుపల కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఆందోళనలు నిర్వహించారు. 22 లక్షల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరంగా మారిందని NSUI కార్యకర్తలు మండిపడ్డారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని, NTAను రద్దు చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

రూ. 10 లక్షలు పెట్టి ప్రశ్నాపత్రం కాపీని కొనుగోలు
నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ కేసులో మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పుణెకు చెందిన ఓ వ్యక్తి నుంచి నాశిక్‌కు చెందిన శుభం ఖైర్నార్‌ 10 లక్షలు పెట్టి ప్రశ్నాపత్రం కాపీని కొన్నట్లు తెలిపారు. ఆ కాపీని 15 లక్షలకు హరియాణా వాసికి శుభం అమ్ముకున్నాడు. అనంతరం పేపర్‌ సెట్‌లు హరియాణా, రాజస్థాన్‌లోని పెద్ద కోచింగ్‌ సెంటర్లతో పాటు జమ్మూకశ్మీర్‌, బిహార్‌, కేరళకు కూడా వెళ్లినట్లు తెలుసుకున్నారు. వీటిని ఎన్‌క్రిప్టెడ్‌ మెసేజింగ్‌ యాప్‌ల ద్వారా అమ్మినట్లు గుర్తించారు.

పరీక్షకు 45 గంటల ముందే పేపర్ లీక్‌
కాగా పరీక్షకు 45 గంటల ముందే పేపర్ లీక్‌ అయింది. ఈ లీక్‌ అయిన పేపర్‌లోని 108 కెమిస్ట్రీ ప్రశ్నలలో 45, 204 బయాలజీ ప్రశ్నలలో 90 అసలైన పరీక్షా పత్రంతో సరిపోలాయి. సికార్‌లోని కొందరు ఉపాధ్యాయుల చొరవతో వ్యవహారం బయటపడింది. సికార్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేయకపోవడంతో వారు NTAకు మెయిల్ పంపారు. ఎన్టీయే ఇచ్చిన సమాచారంతో ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో రంగంలోకి దిగింది. ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేయాలని రాజస్థాన్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ గ్రూప్‌- SOGను ఐబీ ఆదేశించింది. పేపర్‌ లీక్‌ నిజమే అని ఎస్‌వోజీ తెలపడంతో ఎన్టీయే పరీక్ష రద్దు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ప్రధాన నిందితులు మనీష్‌, రాకేష్ మంద్వారియాతో సహా రాజస్థాన్‌లో 15 మంది అరెస్టు SOG అరెస్టు చేసింది.

