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నీట్​ పేపర్ లీక్​పై సీబీఐ ఛార్జ్‌షీట్‌- అందులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి!

13 మంది నిందితులపై సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టులో 94 పేజీల చార్జ్‌షీట్ దాఖలు- పీవీ కులకర్ణి, మనీషా మాందరే, మనీషా హవల్దార్ ఈ లీకేజీ వెనక ప్రధాన కారకులని వెల్లడి

NEET Paper Leak CBI Investigation
NEET Paper Leak CBI Investigation (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 3:40 PM IST

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NEET Paper Leak CBI Investigation : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్‌ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై సీబీఐ ముమ్మర దర్యాప్తు జరపగా ఛార్జ్‌షీట్‌లో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పలువురు ఎన్‌టీఏ నిపుణులు, మధ్యవర్తులు ఒక వ్యవస్థీకృత ముఠాగా ఏర్పడి ఈ రాకెట్‌ను నడిపించారని కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ నిరూపించింది. పుణేలోని ఒక నివాస సముదాయానికి చెందిన యాక్సెస్ కంట్రోల్ యాప్, మొబైల్ ఫోన్ లొకేషన్లు, బయోమెట్రిక్ రికార్డుల ఆధారంగా ఈ కేసులో 13 మంది నిందితులపై సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టులో 94 పేజీల చార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేసింది.

ప్రవేశ పరీక్ష తయారీలో భాగమైన మూడు సబ్జెక్టుల నిపుణులు ప్రశ్నలను ఎలా లీక్ చేశారో సీబీఐ వివరించింది. పీవీ కులకర్ణి, మనీషా మాందరే, మనీషా హవల్దార్ ఈ లీకేజీ వెనక ప్రధాన కారకులని పేర్కొంది. వీరు ప్రశ్నలను గుర్తుపెట్టుకోవడం, చీటీలపై రాసుకోవడం, పుస్తకాల్లో సంబంధిత పేరాలను మార్క్ చేయడం వంటి పద్ధతులను నిందితులు అనుసరించారని వివరించింది. కులకర్ణి కెమిస్ట్రీ నిపుణుడు కాగా మిగతా ఇద్దరు బోటనీ, ఫిజిక్స్‌లో నిపుణులు. అరెస్టయిన 13 మందిలో వీరు కూడా ఉన్నారు.

ఎన్‌టీఏ కేంద్రంలో ప్రశ్నల రూపకల్పన, అనువాదం చేస్తున్న సమయంలో వివిధ విభాగాల్లోకి నిపుణులకు ప్రవేశం ఉండేదని సీబీఐ ఛార్జిషీట్‌లో చెప్పింది. అప్పుడే వారు చీటీలపై ప్రశ్నలను రాసుకుని, పుస్తకాల్లో పేరాలను మార్క్‌ చేసుకునేవారని తెలిపింది. భారీ మొత్తంలో డబ్బు కోసం ఎన్‌టీఏలోని భద్రతా లోపాలను వాడుకున్నారని ఆరోపించింది. హవల్దార్, మాంధరేలు కూడా తమ జ్ఞాపకశక్తి ఆధారంగా ప్రశ్నలను హోటల్ గదుల్లోని సబ్జెక్ట్ పుస్తకాలపై నోట్ చేసుకున్నారని తెలిపింది. ఎన్‌టీఏ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి పరీక్షకు ముందు వీరు పుణేలో కోచింగ్ క్లాసులు నిర్వహించారని పేర్కొంది.

అనంతరం తమ నెట్‌వర్క్‌లో భాగమైన మధ్యవర్తులు, కోచింగ్ సెంటర్ల ద్వారా విద్యార్థులకు ఆ ప్రశ్నలను చేరవేశారనే సీబీఐ అభియోగాలు మోపింది. తమ మోసం బయటపడకుండా ఉండేందుకు డిజిటల్ మార్గాలను ఉపయోగించకుండా, ఈ పద్ధతిని ఎంచుకున్నారని సీబీఐ అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఆర్థిక లబ్ధితో పాటు కోచింగ్ సెంటర్ల విజయశాతాలను పెంచేందుకే ఈ కుట్ర పన్నారని తెలిపారు.

మనీషా సంజయ్ వాఘ్మారే అనే బ్యూటీషియన్ ఈ కేసులో కీలక మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించినట్లు సీబీఐ వెల్లడించింది. ఈమె కొంతమంది విద్యార్థులను ఈ నిపుణుల క్లాసుల్లో చేర్పించి, వారు ప్రశ్నలను రాసుకున్న నోట్‌బుక్స్‌ను సేకరించి రాజస్థాన్, హరియాణా వంటి రాష్ట్రాల్లోని అభ్యర్థులకు లీక్ చేసినట్లు ఆరోపించింది. అలాగే, మాంధరే సూచన మేరకు ఫిజిక్స్ నిపుణురాలు హవల్దార్ ఒక విద్యార్థి తల్లికి 68 ప్రశ్నలతో కూడిన 16 పేజీల మెటీరియల్‌ను అందించినట్లు పేర్కొంది.

చేతిరాతతో ఉన్న కొన్ని నోట్స్‌ను దర్యాప్తులో భాగంగా సీబీఐ స్వాధీనం చేసుకుంది. అలాగే ఎన్‌టీఏ అనుసరిస్తోన్న నిబంధనల్లో లోపాలను సీబీఐ ఎత్తిచూపింది. NTAలో పేపర్ సెట్టింగ్‌లో కీలకమైన ప్రాంతంలోకి వెళ్లేటప్పుడు, అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు నిపుణులను తనిఖీ చేసే పద్ధతి లేదని చెప్పింది. పేపర్ తయారీ ప్రక్రియలో భాగమైన నిపుణులకు ఆ ప్రశ్నలు సులభంగా గుర్తుంటాయి. కులకర్ణి మూడు సెట్ల పరీక్షపత్రాల నుంచి మూడురోజుల్లో 135 ప్రశ్నలను అనువాదం చేశారు.

సీబీఐ స్వాధీనం చేసుకున్న లీక్​డ్​ మెటీరియల్‌ను పరిశీలించిన దిల్లీ యూనివర్సిటీ నిపుణుల కమిటీ, నీట్- యూజీ 2026కి సంబంధించిన నాలుగు సెట్ల పేపర్లు (కైలాష్, శివాలిక్, సెట్ 2, సెట్ 3) తో స్పష్టంగా సరిపోలిందని తేల్చిందని వివరించింది. ముఖ్యంగా నిందితులైన ఎన్‌టీఏ నిపుణులకు ఏ ప్రశ్నపత్రాలపై యాక్సెస్ ఉందో, ఆ సెట్లలోని ప్రశ్నలు లీక్ అయిన మెటీరియల్‌తో గరిష్టంగా 85 శాతం వరకు ఏకీభవించినట్లు సీబీఐ తన చార్జ్‌షీట్‌లో పేర్కొంది.

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